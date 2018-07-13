 Коментар: Гучне прощання Месута Езіла | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.07.2018

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Європа

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла

Месут Езіл йде з німецької збірної і ставить у незручне становище президента Німецького футбольного союзу Ґрінделя, кар'єра якого у футбольному союзі також добігає кінця. Коментує спортивний оглядач DW Томас Кляйн.

Месут Езіл

Месут Езіл

Ця гаряча історія досягла свого апогею. Месут Езіл (Mesut Özil) більше ніколи не гратиме за німецьку національну збірну. "Ставлення, яке я відчув від Німецького футбольного союзу (DFB) та інших, призвело до того, що я більше не хочу вдягати трико німецької збірної. Я почуваюся небажаним", - написав 29-річний гравець у останній із загалом трьох частин свого прощання, поширеного у соцмережах у неділю, 22 липня.

Цей крок був неуникненним і є логічним наслідком минулих тижнів. Більша частина товаришів по команді та DFB кинули Езіла напризволяще, тож тепер він, гучно грюкнувши дверима, сходить із німецької футбольної сцени.

І правильно. Не тому, що він зробив скандальне фото з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а тому, що він у найскрутнішій ситуації не отримав жодної підтримки від Німецького футбольного союзу: ніхто не заступився за нападника збірної, після того, як під час останніх ігор на Чемпіонаті світу з футболу Езіл зазнав расистських образ.

Спортивний оглядач DW Томас Кляйн

Спортивний оглядач DW Томас Кляйн

Натомість DFB - в особі менеджера Олівера Біргоффа (Oliver Bierhoff) і президента Райнгарда Ґрінделя (Reinhard Grindel) - зробили з Езіла цапа-відбувайла через історичну поразку збірної на чемпіонаті.

Тривожний дзвіночок для Німецького футбольного союзу

Але і це не все: Езіл у своєму прощальному зверненні закидає президентові Німецького футбольного союзу расизм. "В очах Ґрінделя і його прибічників я німець, коли ми перемагаємо, але переселенець, коли ми програємо". Те, що гравець німецької збірної йде геть через расизм є фатальним знаком для німецького футболу - і це показали невдачі Німецького футбольного союзу упродовж останніх тижнів. 

Футбольний союз, який так хизується своєю відкритістю світу, цілковито капітулював. Принаймні після заяв Езіла наслідки мають бути. Президента Німецького футбольного союзу Ґрінделя тримати далі на посаді не можна, а особа Олівера Біргофа теж варта обговорень. Союз слід наново упорядкувати і сильно "перетрусити". Тільки одне зараз достеменно ясно: врешті-решт, часто критикований за свою поставу Месут Езіл йде геть із високо піднятою головою - на відміну від DFB.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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    Перша гра проти Мексики: гравці команди припускаються жахливих індивідуальних помилок, Лев неправильно налаштував збірну на суперника. Мексиканці несподівано часто легко проходять через центр і завдяки помилкам німців показують цього дня неочікувано потужну контратакувальну гру. Не лише Йозуа Кімміх у шоці.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Гравець збірної Німеччини Матс Гуммельс.

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    Тертя в команді

    Попри численні запевнення в протилежному, здається, команда не є на сто відсотків згуртованою. Матс Гуммельс після, ймовірно, найгіршого матчу за часи Лева біля керма збірної критикує своїх партнерів, які, на думку Гуммельса, надто часто залишали його та іншого центрального захисника Жерома Боатенґа наодинці з нападниками мексиканців. Командний дух виглядає дещо інакше.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Швеція.

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    У грі проти збірної Швеції бундестім перебуває під великом тиском - як рідко коли на груповому етапі чемпіонатів світу. У разі поразки виліт з подальшої боротьби був би забезпечений після двох матчів. Німці почали добре, однак згодом знову різко здали, що складно пояснити. Шведи виходять вперед - однак бундестім завдає удару у відповідь у другому таймі..

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Тоні Кроос після голу у ворота збірної Швеції.

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    Йде 95-та хвилина матчу, коли Тоні Кроос після розиграшу штрафного з гострого кута забиває переможний м'яч у ворота шведів. Порятунок для команди та всієї країни. Перемога 2:1 дає нову надію у боротьбі за вихід в одну восьму фіналу. Перемоги проти Південної Кореї мало б вистачити. Цілком по силах, чи ні?

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

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    І нарешті матч проти Південної Кореї, яку вважали найслабшою в групі. Лев повертає до стартового складу заслужених ветеранів, як-от Самі Хедіру (під п'ятим номером). Нібито завдяки хорошій роботі на тренуваннях. Однак ані Хедірі, ані дебютанту Леону Ґорецка, ані комусь іншому не вдається запалити гру німців.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Невпевненість

    Знову упродовж 90 хвилин збірна Німеччини у жодному з відрізків гри не діє з упевненістю, притаманною чемпіонам світу. Південна Корея, як до цього Мексика та Швеція, отримує шанси завдяки індивідуальним помилкам гравців бундестіму. Німцям же натомість для реалізації своїх нечисленних моментів бракує холоднокровності.

  • ЧС-2018 з футолу в Росії. Тоні Кроос у матчі проти Південної Кореї

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Заслужений виліт

    Тоні Кроос, який у матчі проти шведів вселив надію, в грі проти Південної Кореї не демонструє й натяку на креативність. Він стає уособленням провалу німецької команди, яка б мала на голову переважати збірні Мексики, Швеції та Південної Кореї з огляду на індивідуальну майстерність та клас гравців. Однак у трьох матчах цієї переваги не було помітно. Виліт з Чемпіонату світу. Цілком заслужений.

    Автор: Фрідель Таубе, Андрій Пробитюк


DW.COM

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Докладно

Месут Езіл

Гучне прощання Месута Езіла

Коментар спортивного оглядача DW Томаса Кляйна. 

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