Райнгард Ґріндель - німецький політик та футбольний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Райнгард Ґріндель".

Райнгард Ґріндель очолював Німецький футбольний союз (DFB) з 2016 до 2019 року. З 2002 до 2016 року Ґріндель був членом Бундестагу від Христинсько-демократичного союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.