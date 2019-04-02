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Райнгард Ґріндель

Райнгард Ґріндель - німецький політик та футбольний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Райнгард Ґріндель".

Райнгард Ґріндель очолював Німецький футбольний союз (DFB) з 2016 до 2019 року. З 2002 до 2016 року Ґріндель був членом Бундестагу від Христинсько-демократичного союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса 02.04.2019

Через низку скандалів глава Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель пішов зі своєї посади. Його звинувачують у приховуванні доходів та отриманні дорогого годинника від Григорія Суркіса.
Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі

Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі 26.07.2018

Очільник Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель заявив, що боротьба з дискримінацією та солідарність є головними його принципами. Раніше німецький футболіст Месут Езіл звинуватив союз у расизмі.
Коментар: Гучне прощання Месута Езіла

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла 23.07.2018

Месут Езіл йде з німецької збірної і ставить у незручне становище президента Німецького футбольного союзу Ґрінделя, кар'єра якого у футбольному союзі також добігає кінця. Коментує спортивний оглядач DW Томас Кляйн.
На ЧС-2018 з футболу вперше використають відеопомічники арбітра

На ЧС-2018 з футболу вперше використають відеопомічники арбітра 16.03.2018

Попри проблеми під час тестувань ФІФА дозволила використовувати систему відеопомічників арбітра VAR на Чемпіонаті світу з футболу в Росії. Таким чином ЧС-2018 стане першим подібним турніром, де застосовуватиметься VAR.
У німецькому футболі готові відмовитися від колективних покарань через дії ультрас

У німецькому футболі готові відмовитися від колективних покарань через дії ультрас 16.08.2017

Голова Німецького футбольного союзу пропонує відмовитися від практики накладання колективних покарань на команди через дії окремих вболівальників.
Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року

Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року 12.07.2016

Йоахім Лев обійматиме пост тренера бундестіму до 2018 року й очолюватиме збірну на Чемпіонаті світу, що відбудеться в Росії, як це передбачає чинний контракт, повідомив Німецький футбольний союз.