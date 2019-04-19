 Коментар: Володимир Зеленський як вирок Петру Порошенку? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.04.2019

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Україна

Коментар: Володимир Зеленський як вирок Петру Порошенку?

З приходом у велику політику художнього керівника студії "Квартал 95" змінюються не лише правила гри в ній, а й ставлення до політики людей. Це вчергове показали дебати між Порошенком і Зеленським, вважає Сергій Руденко.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Debatte - Poroschenko vs. Selenskyj (Reuters/V. Fedosenko)

Дебати на НСК "Олімпійський" між двома фіналістами президентських виборів в Україні 19 квітня перетворилися на видовищне шоу, яке навряд чи істотно вплине на результат виборчої кампанії. Але словесний батл Володимира Зеленського та Петра Порошенка в присутності двадцяти тисяч глядачів на стадіоні і багатомільйонної телеаудиторії став точкою відліку для нової політичної реальності в Україні. У ній не залишається місця традиційним нудним технологіям, які перетворюють президента країни на політичне божество. "Зламавши" існуючу систему, команда Зеленського нав'язала свої правила гри в українській політиці. І з ними тепер доведеться жити вже новому президенту України.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Девіртуалізація політика Зеленського

Під час нинішньої президентської кампанії команда Порошенка припустилася дуже важливої стратегічної помилки. Вона недооцінила можливості Володимира Зеленського. "Голограма", "клоун", "віртуальний політик", "маріонетка Коломойського" - ось далеко неповний набір словесних конструкцій, які щодня повторював Петро Олексійович. Повіривши в те, що художній керівник студії "Квартал 95" й справді є "порожнім місцем", команда нинішнього президента намагалася продемонструвати це на відкритих дебатах.

Бажання вивести Зеленського з віртуального світу і довести його неспроможність як політика перетворилася на нав'язливу ідею. В останні три тижні Порошенко неодноразово закликав свого конкурента до публічної дискусії. Він був упевнений, що в дебатах обіграє Володимира Олександровича. Але він цей виклик прийняв і запросив Петра Олексійовича на дебати на НСК "Олімпійський" - у рідну для себе стихію - з глядачами і оплесками. Конкуренту, ймовірно, все це не подобалося. Але, мабуть, бажання "порвати" Зеленського було у Порошенка настільки великим, що він погодився на практично всі умови опонента.

Девіртуалізація Зеленського на стадіоні за два дні до голосування, очевидно, здивувала багатьох. Він виявився не таким вже й безпорадним, як його намагається представити команда Порошенка. Так, в дискусії було багато "домашніх заготовок" від Зеленського. Так, в ньому відчувалася образа на Петра Олексійовича. Так, у нього недостатньо знань і досвіду для того, щоб керувати державою. Так, зачитуючи питання від українців, він вжив словосполучення "повстанці ДНР". Політика Зеленського ми не побачили. Але в ньому є щире бажання змінити країну. Він має ті якості, які з роками стираються в політиці. І ці якості затребувані зараз українцями.

Про що була суперечка

Те, що відбувалося 19 квітня на сцені в НСК "Олімпійський", навряд чи можна назвати дебатами. Це був типовий КВН. Галас з трибун стадіону не спонукав Зеленського і Порошенка до конструктивної розмови.

Це була не розмова про майбутнє країни. Це була словесна перепалка із взаємними звинуваченнями один одного. Перший говорив про друзів-корупціонерів чинного президента, про бізнес глави держави, про нерозслідувані вбивства на Майдані і війну в Донбасі. Другий же дорікав Зеленському в ухилянні від призову в армію, несамостійності як політика, в зв'язках з Коломойським і тому, що за ним проглядаються вуха колишніх регіоналів.

Але за усього розпалу пристрастей ми так і не отримали відповідей на головні питання. Що чекає країну в разі приходу до влади Володимира Зеленського? Якою буде внутрішня і зовнішня політика при ньому? Що буде з Донбасом і Кримом? Що зміниться в державі, якщо Порошенко буде повторно обраний президентом? Яка команда прийде з ним на другий президентський термін? Так, шоу вдалося. Але далі два основні претенденти на пост глави держави так і не пішли.

Заклик Порошенка продовжити дискусію в студії суспільного мовника, як це і передбачає закон, Зеленський проігнорував. І це цілком зрозуміло. Він впевнено лідирує в президентській кампанії і йому не потрібні зайві ексцеси на чужій території. Художньому керівнику студії "Квартал 95" було зручніше грати за своїми правилами. І він з цим завданням впорався. Чи вдало - дадуть відповідь виборці.

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Тінь Коломойського

У дебатах Порошенка і Зеленського незримо присутній ще один учасник - Ігор Коломойський. Саме на зв'язках художнього керівника студії "Квартал 95" з цим олігархом і намагався зіграти нинішній президент. А точніше - всі претензії Порошенка зводилися до причетності Коломойського до виборчої кампанії Зеленського. Ігор Валерійович, за словами Петра Олексійовича, становить реальну загрозу для української держави через спроби через суд повернути собі націоналізований "Приватбанк". Ну, а президентство Зеленського, на думку глави держави, дозволить це зробити.

Треба сказати, що за останні кілька місяців образ Коломойського в Україні був сильно демонізований. Висування Зеленського на посаду президента України Порошенко сприймав як гру Ігоря Валерійовича проти нього. З захисника Дніпропетровщини від "русского мира", яким його вважали в 2014 році, олігарх раптом перетворився на виключно негативного персонажа. Маючи у власності телеканал "1+1", звичайно ж, він доклав максимум зусиль для того, щоб художній керівник студії "Квартал 95" вийшов у лідери президентських перегонів.

Правда, сам Зеленський говорить, що в разі його обрання президентом в Україні всі будуть рівні перед законом, в тому числі і Коломойський. А свій політичний успіх актор пояснив не зв'язками з опальним олігархом, а бездіяльністю самого Порошенка. Але фразу Зеленського на адресу чинного президента: "Я не ваш опонент, я ваш - вирок" варто було б сприймати як вирок усій тій системі, яка 28 років формувалася в країні і яскравим представником якої був і залишається Петро Порошенко. З приходом Зеленського українська політика вже не буде такою, як була до сих пір. І в цьому всі ми, очевидно, дуже скоро переконаємося.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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