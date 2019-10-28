 Коментар: Володимир Зеленський - ″не лох″ та весь - у Золотому | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.10.2019

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Україна

Коментар: Володимир Зеленський - "не лох" та весь - у Золотому

Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко.

Володимир Зеленський (архівне фото)

Володимир Зеленський (архівне фото)

Своїм візитом на лінію розмежування на Донбасі президент України Володимир Зеленський вочевидь хотів продемонструвати своїм опонентам, хто в хаті господар. А точніше - не в хаті, а у селищі Золоте, в якому повинно відбутись розведення сил і куди раніше прибули добровольці та ветерани АТО зі своєю зареєстрованою зброєю. Поведінка, стиль і манера спілкування Верховного головнокомандувача з активістами дуже нагадували спроби підлітка утвердитися "на районі".

Між Путіним і добровольцями

Золоте і Петрівське - не тільки два населених пункти Донбасу, з яких, як очікує Володимир Зеленський, має розпочатися розведення протиборчих сил на лінії східного фронту. Золоте і Петрівське - це умова російської сторони для участі Володимира Путіна у наступному саміті "нормандської четвірки". Саме з цих двох населених пунктів, як очікується, почнеться відведення військ з обох боків, що має відкрити шлях до миру, який обіцяв у своїй президентській програмі Зеленський.

Сергій Руденко - український журналіст, політичний оглядач

Сергій Руденко - український журналіст, політичний оглядач

Треба сказати, що усі попередні спроби розведення сил на Донбасі ще за Петра Порошенка не мали успіху. Українські військові відходили зі своїх позицій, а представники так званих "ДНР" і "ЛНР", ігноруючи всі попередні домовленості, просувалися вперед. І Зеленський, схоже, був абсолютно переконаний: його попередник робив все не те і все не так, а ось він - і тільки він - про все зможе домовитися з Путіним. І переконає бойовиків не стріляти.

Погодившись на розведення в Золотому і Петрівському, Володимир Зеленський насправді розтягнувся у політичному шпагаті. З одного боку, український президент став заручником своєї обіцянки, яку дав представникам "нормандської четвірки". А з іншого, - опинився під тиском громадськості і добровольців, які впевнені, що Золоте і Петрівське можуть стати початком великої капітуляції Зеленського перед Путіним. Тому, прибувши в Золоте, український президент вирішив зіграти дві ролі: "свого хлопця" - для жителів селища, і роль "бика" - для добровольців.

"Кіно" для чужих

Все, що відбувалось минулої суботи на Донбасі, дуже скидалося на чергову серію відомого серіалу "Слуга народу", в якому актор Володимир Зеленський ще до президентства зіграв народного президента Василя Голобородька. Схоже, саме акторське бажання всім подобатися потягнуло президента на спілкування з простим людом в Золотому, який, звичайно ж, обома руками підтримав Зеленського. Хоча частина цих же людей, як з'ясувалось пізніше, свого часу вітали прихід "російської весни". Але Зеленського це сильно не бентежило. Серед них він почувався якщо не Рональдом Рейганом, то принаймні Михайлом Горбачовим, який несе мир на Донбас.

А ось поява Зеленського перед добровольцями, котрі поселилися в Золотому, перетворилась на шоу для чужих. Президент, "тикаючи", "якая" і використовуючи вислів "Я - не лох, а президент цієї країни", намагався пояснити людям у камуфляжі, що вони не мають рації. Понад те - порадив одному з хлопців, який три роки воював на Донбасі, піти на фронт. У Кривому Розі, звідки родом Володимир Зеленський, така поведінка зазвичай називається "бикуванням". І пояснити це можна тільки непевністю президента України у своїх діях. Спілкуючись з колишніми фронтовиками, він спробував постати в чужих очах (Путіна, своїх виборців etc.) сильним і впевненим у собі чоловіком. Але навряд чи він буде таким в очах цих, як висловлюється Зеленський, "хлопців".

Дивитись відео 02:27

Розведення військ у Золотому: що кажуть місцеві жителі? (28.10.2019)

Що чекає на Зеленського після Золотого?

Поява Володимира Зеленського у Золотому, спілкування його з жителями селища і добровольцями не дають чіткої відповіді на головне питання: яку ціну президент України готовий заплатити за мир на Донбасі? Ховаючись за "формулою Штайнмаєра" і планом розведення сил у Золотому і Петрівському, глава української держави досі так і не артикулював свій план відновлення миру на Донбасі. Так, він переконав добровольців вивезти свою зброю з Золотого. Однак це проблему не вирішує. Тому що там, де ще вчора були кілька десятків добровольців, завтра можуть з'явитися сотні озброєних активістів - як це було в 2014 році.

Спроба Зеленського "повирішувати" всі питання з Володимиром Путіним приречена на провал. На превеликий жаль, Володимир Олександрович - новачок в українській політиці. І він напевно не знає в деталях історію з Придністров'ям, Абхазією та Південною Осетією. Зеленський не розуміє, що мир на умовах Кремля неминуче призведе Україну до ситуації, в якій опинилися Грузія та Молдова. І тут йому не допоможуть ні особиста чарівність, ні акторська майстерність, ні тим більше "бикування". Як би дивно зараз це не звучало, але саме страх перед вулицею і протестами ветеранів АТО поки що залишається єдиним фактором, що стримує президента Зеленського від реалізації плану поступок Кремлю.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

У Кремлі наполягають на розведенні сил як умові "нормандського саміту"

У Кремлі продовжують наполягати, що розведення сил на Донбасі є передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі". За словами речника Путіна, у Москві стежили за поїздкою Володимира Зеленського на Донбас. (28.10.2019)  

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Чому забуксувало розведення сил у Золотому і Петрівському

Розведення сил у Золотому і Петрівському мало розпочатися ще 7 жовтня, проте процес так і не стартував. Київ обґрунтував зволікання зі свого боку тим, що в районах цих населених пунктів так і не запрацював режим "тиші". (09.10.2019)  

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Аудіо й відео до теми

Розведення військ у Золотому: що кажуть місцеві жителі? (28.10.2019)  

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Докладно

Володимир Зеленський (архівне фото)

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Після Золотого так і не зрозуміло, яку ціну Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає Сергій Руденко.  

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