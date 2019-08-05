 Коментар: Вихідні жахіття у США | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.08.2019

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Світ

Коментар: Вихідні жахіття у США

Двоє чоловіків за добу вбили 29 осіб у Ель-Пасо та Дейтоні. Кінця озброєному насильству досі не видно, бо США продовжують триматися за м'яке збройне законодавство, а президент і далі сіє ненависть, пише Карла Бляйкер.

Десятки осіб зібралися на кордоні між США та Мексикою для молитви за жертв стрілянини у Ель-Пасо

Десятки осіб зібралися на кордоні між США та Мексикою для молитви за жертв стрілянини у Ель-Пасо

Ель-Пасо, Техас: щонайменше 20 загиблих. Дейтон, Огайо: щонайменше дев'ятеро загиблих. За чи не найжахливіші американські вихідні за останні роки у двох стрілянинах протягом 14 годин загинуло загалом 29 осіб. Багато поранених залишаються у лікарнях. А разом із трьома особами, що минулої неділі загинули під час фестивалю їжі у Гілрої в Каліфорнії, загальна кількість жертв озброєного насильства за останній тиждень сягає 32.

Американський президент Дональд Трамп вже заявив у Twitter, що його "думки й молитви" належать жертвам та їхнім близьким. Такі формулювання стали рефлекс-реакцією для політиків, які повторюють ці слова після кожної масової стрілянини у Сполучених Штатах. Це дуже зворушливий крок, але допомогти у вирішенні проблеми він особливо не може.

Замість цього президент, мабуть, мав би задуматися про те, що поліція Ель-Пасо знайшла в інтернеті маніфест, який вірогідно був складений 21-річним стрілком. У ньому він не приховує своєї ненависті до мігрантів та пише про те, що виступає проти "іспанського вторгнення у Техас".

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

Президент Трамп також називає міграцію біженців з Центральної Америки "вторгненням". Він не приховує того, що не бажає бачити мігрантів у США. Навіть депутатів Конгресу з родин мігрантів, що народилися у Сполучених Штатах чи мають американське громадянство, Трамп бажає повернути туди, "звідки вони родом".

Такі заяви, що походять від першої особи держави роблять ненависть та ксенофобію публічно прийнятною. Тому, коли спалахують подібні до трагедії у Ель-Пасо випадки насильства, президент не може повністю зняти із себе будь-яку відповідальність за це.

Америка потребує жорсткіших збройних законів

Думки та молитви, про які політики знову згадали після злочинів у Ель-Пасо та Дейтоні, є також шляхом уникнути політичних кроків. Те, чого США потребує насправді, - це більш жорстке збройне законодавство. Стрілок у Дейтоні діяв із гвинтівкою та багатьма додатковими магазинами набоїв, які у Сполучених Штатах можна легко придбати, наприклад, під час так званих збройних ярмарків. Якби поліція не опинилась на місці менше, ніж за хвилину після початку стрілянини, злочинець міг би вбити сотні людей.

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Після кожного подібного випадку можна почути заклики до запровадження ліцензії на володіння зброєю, загальних обов'язкових перевірок власників та інших кроків з посилення збройного законодавства. Так було у 2012 році, коли 20 дітей у віці від шести до семи років, а також шестеро дорослих загинули у початковій школі Сенді-Хук у штаті Коннектикут. Так було майже два роки тому, коли стрілок у Лас-Вегасі вбив 58 осіб під час концерту. Так було й після Дня святого Валентина у 2018 році, коли у школі міста Паркленд у штаті Флорида нападник застрелив 17 школярів та вчителів. Молодь Паркленду тоді заснувала рух протесту - у їхньому "Марші за наші життя" у Вашингтоні взяли участь десятки тисяч осіб.

Але представники збройного лобі мають достатньо влади та грошей, аби не дати цим голосам перемогти. Республіканський губернатор Техасу після стрілянини у Ель-Пасо говорив не про збройні закони, а про те, що злочинець вірогідно був психічно хворим (що не є доведеним), і про потребу у кращій системі лікування та діагностики психічних захворювань.

Втім люди із проблемами психіки живуть і в інших країнах. Але ніде більше з вогнепальної зброї не вбивають так багато чоловіків, жінок та дітей, як це відбувається у США. Допоки політики нарешті не розірвуть зв'язки з Національною стрілецькою асоціацією США (NRA) та іншими потужними збройними лобістами і не запровадять суворіші закони, у Сполучених Штатах й далі через озброєне насильство щодня помиратимуть люди.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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