Коментар: Висування Порошенка - виклик "колективному Путіну"

29 січня на форумі "Від Крут до Брюсселя", що зібрав половину всіх членів уряду, депутатів, губернаторів, музикантів, акторів та молодіжну масовку, Петро Порошенко оголосив про свій намір повторно боротись за президентське крісло. Головний посил команди нинішнього глави держави був озвучений таким чином: "Або Порошенко, або Путін".

Дещо пізніше соратниця президента - перша віце-спікерка парламенту Ірина Геращенко уточнила, що на виборах 2019 року в Україні з одного боку буде Петро Олексійович, а з іншого - "колективний Путін", тобто ті, хто виступає проти Порошенка і, за логікою команди нинішнього президента, підіграє господарю Кремля. Саме цей сценарій боротьби з опонентами на виборах, вочевидь, і розігруватиметься командою Порошенка.

Кого протипоставлять "колективному Путіну"

Маючи партію та найбільшу фракцію у парламенті - "Блок Петра Порошенка "Солідарність", нинішній президент вирішив під час виборчої кампанії ними не ризикувати. Формально він іде на вибори як самовисуванець. Щоправда, не як пересічний самовисуванець, а як елітний. Адже серед його агітаторів опинились і прем'єр-міністр, і спікер парламенту, і генпрокурор, і багато інших українських високопосадовців, які строго по ранжуванню на згаданому форумі сказали добрі слова на адресу Петра Порошенка.

Все, що відбувалось під час тригодинного шоу з висування Порошенка кандидатом у президенти, нагадувало злет партійно-господарського активу країни. В робочий день міністри, прокурори, губернатори, мери міст, депутати, військові залишили свої місця роботи заради Петра Олексійовича. І якщо вже користуватись термінологією соратників нинішнього президента, "колективному Путіну" протиставили "колективного Порошенка". За яким - не тільки серйозний фінансовий, але й адміністративний ресурс.

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Жоден кандидат у президенти в Україні сьогодні не має тих організаційних можливостей, які має Петро Порошенко. Армія, спецслужби, уряд, підтримка губернаторів. Здається, хто з ними сперечатиметься? Але парадокс полягає саме у тому, що навіть при тотальному контролі усіх і вся, як це було за часів того ж Віктора Януковича, українці можуть продемонструвати свій характер. Наприклад, вийти на Майдан для того, щоб відстояти результати виборів. Жодний "колективний Порошенко" цьому точно не завадить. І президентська команда має про це пам'ятати.

Передвиборний сценарій Порошенка

Риторика Порошенка, який балотується у президенти, нічим не відрізняється від риторики чинного президента Порошенка. Він декларує боротьбу з корупцією, бідністю, російською агресією та має намір розвивати європейську та євроатлантичну інтеграцію. Словом, Петро Олексійович залишається вірним собі і своєму курсу. Новим стало лише те, що Порошенко пообіцяв у 2024 році - на кінець свого можливого другого президентського терміну, подати заявку на членство України в Європейському Союзі та те, що країні потрібний "холодний мир" з Росією. Останню заяву, утім, президент ще має розшифрувати.

На превеликий жаль, Петро Порошенко більше не згадує про необхідність деолігархізації української економіки та можливої посадки генпрокурором трьох його друзів. Хоча саме це він пообіцяв українцям п'ять років тому. Олігархи за малим винятком усі перебувають на своїх місцях, а деяких з них ЗМІ називають тепер бізнес-партнерами Порошенка. А генпрокурор, замість того, щоб слідкувати за виконанням закону, у тому числі і його друзями, грає роль VIP-агітатора Петра Олексійовича.

Чи побачимо ми нового Петра Порошенка під час нинішньої виборчої кампанії? Навряд чи. Оскільки він, здається, має намір зберегти ту систему, яка склалась під час президентства Леоніда Кучми. Ту систему, проти якої виступив Євромайдан і проти якої боролись і продовжують боротись українці.

Порошенкота його "вороги"

Команда Порошенка не приховує, що виборча кампанія розігруватиметься за сценарієм: хто проти нас, той проти України. Теза про "колективного Путіна", яку просувають найближчі соратники українського президента, за їхнім задумом, не залишить українцям вибору.

Є біле, і є чорне. Немає півтонів, інших кольорів, відтінків і, звичайно, іншої думки. Хто не хоче другого президентства Петра Порошенка - той ворог української держави. І претендент номер один на це звання, звичайно ж, Юлія Тимошенко, яка розраховує на перемогу в президентських перегонах.

Чи вдасться Петру Порошенку переконати українців у тому, що тільки він один - увесь у білому, а всі навколо - ні, важко сказати. Посил про "колективного Путіна" розрахований на ті 40 відсотків громадян, які, судячи з соцопитувань, ще не визначились зі своїм вибором. Але для розвитку теми про зв'язки головних конкурентів нинішнього президента з Москвою, Порошенкові знадобляться вагомі аргументи і докази. Чи готовий до цього Петро Олексійович та його команда, покажуть наступні два місяці президентської кампанії.

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