Коментар: Авіакатастрофа МАУ - Тегеран має забезпечити прозорість розслідування
Чи справді український пасажирський літак був збитий над Іраном? Якщо це так, то трагічні жертви доводять передусім одне: за ескалацію в Перській затоці розплачуються ні в чому не винні цивільні, вважає Маттіас фон Гайн.
Квіти та жалобний плакат перед посольством Ірану в Києві
Від Нового року пройшло лише десять днів. За ці менш ніж 300 годин вся Перська затока вже встигла побувати за крок до війни та - принаймні тимчасово - відійти на кілька кроків назад. До цього додалася ще й трагедія навколо рейсу PS752, що забрала життя усіх 176 людей, які перебували на борту літака.
Авіакатастрофа, передусім її причина, залишають поки що лише багато запитань, на які треба знайти відповідь. Та дедалі більше вказує на те, що український літак був ненавмисно збитий іранськими силами протиповітряної оборони (ППО). Утім, не лише український президент Зеленський хоче спочатку побачити докази, перш ніж пристати до якоїсь версії. Коли ситуація настільки напружена, як у Перській затоці, дані спецслужб варто завжди сприймати з певним скепсисом.
Оглядач DW Маттіас фон Гайн
Чому аеропорт взагалі був відкритим?
Але: такий сценарій виглядає цілком реалістичним. Очевидно що іранські ППО були у великій напрузі та налаштовані на американський удар у відповідь одразу ж після того, як Іран завдав ракетних ударів помсти по американських позиціях в Іраку. Цілком можна уявити, що в цій ситуації хтось, перебуваючи в стресі, прийняв доленосне помилкове рішення. А це викликає запитання: як іранські служби взагалі могли дозволити роботу свого столичного аеропорту, дозволяючи зліт та посадку пасажирських літаків, наче нічого не сталося?
Тегеран поки що відкидає версію збиття літака. Та це спростування виглядало б куди переконливішим, якби експерти-розслідувачі отримали доступ до місця падіння. Якщо Іран хоче, аби йому вірили, він має гарантувати повну прозорість. Це те, що ця країна винна близьким загиблих та світовій спільноті. Політизація катастрофи будь-якою стороною - це просто нестерпно.
Позитивним сигналом є те, що Тегеран уже запросив долучитися до розслідування причин падіння літака, зокрема, і експертів американського виробника літаків Boeing. Та у зв'язку з санкціями США проти Ірану їм спершу потрібно отримати спеціальний дозвіл міністерства фінансів у Вашингтоні, аби пристати на це запрошення. Хорошим знаком є і те, що слова президента США Трампа щодо катастрофи, як для його стилю, звучать дуже навіть примирливо. "Можливо, хтось припустився помилки", - можна було почути з Білого дому.
Страждають передусім ні в чому не винні люди
Якщо ж пасажирський літак справді був ненавмисно збитий іранськими ППО, 176 смертей стануть гірким уроком як для Тегерана, так і для Вашингтона. Хто обирає шлях ескалації, немає більше впливу на те, куди він зрештою приведе. А ціну за це платять - як і в багатьох інших випадках у минулому - передусім ні в чому не винні мирні жителі.
Тому важливо, аби європейці пустили у гру свою кризову дипломатію. Після стриманої помсти Тегерана за вбивство генерала Сулеймані американським безпілотником, а також такої ж стриманої реакції на неї Вашингтона нинішній момент виглядає таким, що пасує для цього найбільше. Уже скоро для цього може бути пізно.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Літак упав невдовзі після вильоту
Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували 82 громадянина Ірану, 63 громадян Канади, а також шведи, афганці та британці.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Серед пасажирів - десятки дітей
Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
США та Канада говорять про ймовірне влучання в літак ракети
Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. Раніше низка американських ЗМІ написала, що США також мають підтвердження даної версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І Трюдо, і президент США Дональд Трамп припустили, що літак могли збити помилково. Іран звинувачення відкидає.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Тегеран залучить до розслідування Boeing та США
Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Чорні скриньки пошкоджені
Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Перші висновки іранських слідчих
Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомляється, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Київ оприлюднив версії трагедії
У Києві оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
"Один з найкращих наших літаків"
Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Шок і жалоба в Києві
Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.