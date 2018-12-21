Командувач ВМС України Воронченко: "ДНР" створила міфічну флотилію

Deutsche Welle: Перш за все, про українських моряків, полонених РФ. Чи є у вас однозначна інформація про те, в якому стані вони зараз перебувають?

Ігор Воронченко: 21 моряк перебуває в ізоляторі "Лефортово" і троє поранених - у "Матроській тиші" (слідчі ізолятори в Москві. - Ред.). У нас була інформація, яку надав начальник ізолятора, і що найцікавіше, без реєстраційного номера, без дати... Це звичайний папірець про те, що їхній стан задовільний. За моєю інформацією, у старшого лейтенанта Василя Сороки практично відмовила рука. Стосовно матроса Андрія Артеменка дуже хвилює ситуація з зором, оскільки у нього пошкоджені очі. А матрос Андрій Ейдер перебуває у найважчому стані і потребує додаткового операційного втручання через уламки в нозі. Нас дуже хвилює ця ситуація, бо люди можуть залишитись каліками.

Один із затриманих українських моряків після інциденту в Керченській протоці

Україна хоче створити "москітний" флот. Чи є план його створення і бачення, яким він має бути?

Ми повинні враховувати фактори ресурсів і часу. Скажу відверто, наразі альтернативи "москітному" флоту (швидкохідні та маневрені малі бойові кораблі - Ред.) у нас немає. "Москіти" будуються швидко, не потребують великого ресурсу. Вони маневрені, швидкі та спроможні завдавати відповідних уражень корабельним угрупованням.

За оцінками експертів, Україні потрібно щонайменше 100 мільйонів доларів, щоб мати бодай п'ятдесят суден у "москітному" флоті. Чи є такі ресурси в Україні?

Для прикладу візьмемо малий броньований катер "Гюрза-М". Це український проект, катер побудований на вітчизняному підприємстві. Щодо озброєння - на ньому все вітчизняне, а зв'язок, навігація та силові установки - закордонні. Зараз реалізуємо другий проект "Кентавр" - з ним практично те ж саме. У нас уже відпрацьований проект ракетного катера з варіантами як українського, так і іноземного ракетного озброєння. Ми вже маємо позитивні відгуки для того, щоб усе це поставити на озброєння.

Один з американських патрульних катерів класу Island

Коли Україна отримає патрульні катери класу "Айленд", які обіцяли надати США?

У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів та порядок спільної підготовки на базі в Балтиморі (у США - Ред.). Скореговані й останні заходи, яких ми повинні вжити, щоб катери якомога швидше прибули в Україну.

"Москітний" флот зможе убезпечити судноплавство? Це насправді буде сильний флот, який потрібен Україні?

Це перший етап для заборони або обмеження дій противника на морі, у прибережній зоні. Щодо подальших дій знадобляться кораблі більшої потужності. В Азовському морі тим складом катерів, які ми плануємо, я вважаю, можна гарантувати безпеку виробничої діяльності та безпеку судноплавства.

Навіть якщо НАТО захоче надати допомогу українському флоту в Азові, кораблі Альянсу, очевидно, не зможуть пройти через Керченську протоку, оскільки Росія ймовірно не погодить цей прохід. Що робити в такому випадку?

Ви маєте рацію. Згідно з договором (Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року. - Ред.) Росія повинна дати дозвіл кораблям НАТО зайти туди. ... Утім кожен захід натівського корабля, есмінця США, викликає в Росії не те щоб занепокоєння, а паніку. Оскільки в РФ знають, що такий есмінець США несе на борту бойовий ракетний потенціал усього Чорноморського флоту РФ. Але повірте мені, все ж таки всі договори будуть виконані. І Росія піде на те, щоб їх виконувати. Я сподіваюся, що усі санкції, всі заходи, які запроваджують ключові гравці світу щодо Росії, зрештою, зроблять свою справу.

Як ви оцінюєте співвідношення сил України та Росії в Азовському морі?

Карикатура Сергій Йолкіна про морський бій по-путінськи

Зараз, на жаль, не на користь України як у кількісному, так і якісному співвідношенні. Переважна кількість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ та ФСБ перебувають в Азовському морі. За нашими підрахунками, їх кількість вже перевалила за сотню. Безпосередньо тих кораблів та катерів, які можуть повноцінно виконувати завдання, на російському боці приблизно 36-40 одиниць. В України там, на жаль, зараз два катери і два кораблі. От тепер рахуйте, яке може бути співвідношення.

А чи здійснюється взагалі якась комунікація між українським та російським флотом?

Це запитання мені ніхто не ставив. ... Яка може бути комунікація після 26 лютого 2014 року (коли в українському Криму з'явились військові без розпізнавальних знаків - Ред.)? Яка може бути комунікація зі зрадниками, які залишилися у Криму, які зрадили присязі і своєму народові? Жодних контактів з Чорноморським флотом РФ ми не підтримуємо і не підтримуватимемо. Жодні спільні міжнародні договори щодо чорноморської безпеки, передусім BLACKSEAFOR, ми зараз не підтримуємо. У двосторонньому порядку діє операція "Чорноморська гармонія" з Туреччиною. І це все. Водночас ми суттєво посилили контакти з нашими румунськими, болгарськими і грузинськими партнерами. І, безумовно, з Туреччиною.

Сепаратисти з самопроголошеної "ДНР" контролюють узбережжя біля Новоазовська. Чи виникають там конфліктні ситуації?

Самопроголошена "ДНР" створила там міфічну флотилію, зібравши рибальські човни. Там десь 20-25 швидкохідних човнів. З їхнього боку, на маріупольському напрямку, стоїть якийсь там "9-й полк морської піхоти". У "ДНР" його ще й назвали цікаво - "штурмовий полк морської піхоти". За 10 місяців перебування там цієї "бригади" так званої морської піхоти співвідношення сил на нашу користь. Прямих зіткнень на морі не було.

Наскільки реальною є ситуація, що Україна втратить контроль над Азовським морем?

Не втратимо контроль. Однозначну оцінку зараз давати не буду. Зараз ситуація дуже складна, особливо в Приазов'ї та в ключових точках українських Півдня і Сходу. Збройні сили України знаходяться у такому стані, в якому спроможні виконати завдання (оборони - Ред). Це не 2014 рік.

Повну версію інтерв'ю дивіться тут: