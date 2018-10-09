Колотися чи ні: чи достатньо в Україні вакцин? (відео)

Графік того, проти чого та коли треба колотися українцям, висить на сайті міністерства охорони здоров'я у вільному доступі. Йдеться не про всі можливі щеплення та сироватки. Приміром, вакцини від грипу до цього переліку не належать. Мова лише про обов’язкову профілактику від десяти найстрашніших інфекційних хвороб.