 Колишнього радника Трампа Стоуна засудили до понад трьох років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Колишнього радника Трампа Стоуна засудили до понад трьох років ув'язнення

Роджера Стоуна раніше визнали винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Трамп вважає обвинувачення несправедливим.

Роджер Стоун разом з дружиною прибув до суду

Роджер Стоун разом з дружиною прибув до суду

Суд у США в четвер, 20 лютого, засудив до трьох років та чотирьох місяців в'язниці колишнього радника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна. Раніше його було визнано винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Брехня та агресивність Стоуна становлять загрозу американській демократії, заявила під час оголошення вироку суддя Емі Берман Джексон. "Він не був притягнутий до кримінальної відповідальності, як деякі критикують, за підтримку президента. Його притягнули до кримінальної відповідальності за покривання президента", - заявила вона, цитує агенція новин Reuters.

Вона також наголосила, що Стоун погрожував суду та намагався залякати його. "Це - неприпустимо", - зазначила суддя. Сам обвинувачуваний нічого не сказав під час судового засідання.

Дональд Трамп вважає обвинувачення свого колишнього радника несправедливим. "Вони кажуть, що Роджер Стоун брехав Конгресу. Я розумію, але так само зробив (ексдиректор ФБР Джеймс. - Ред.) Комі (і він також злив секретну інформацію, за яку майже всі, окрім Гілларі Клінтон, потрапили до в'язниці на тривалий час), і так зробив (ексзаступник директора Федерального бюро розслідувань. - Ред.) Ендрю Маккейб, який також брехав ФБР! Справедливість?", - написав президент у Twitter.

У листопаді минулого року журі присяжних визнало Стоуна винним за всіма сімома висунутими йому пунктами обвинувачення, які стосуються неправдивих свідчень Конгресу, залякування свідка та перешкоджання розслідуванню. Прокуратура також надала докази того, що Стоун намагався отримати інформацію від засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа щодо електронних листів екскандидатки в президенти США Гілларі Клінтон. Сам Стоун заперечував обвинувачення на свою адресу.

Дивитись відео 02:49

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)

DW.COM

Трамп застеріг Лаврова від втручання Росії у вибори в США

За словами президента США, він попередив главу російського МЗС, що Росія не повинна втручатися у вибори президента США у 2020 році. Натомість Сергій Лавров стверджує, що ця тема не обговорювалась. (11.12.2019)  

Також за темою

Washington Besuch Außenminister Lawrov bei Trump

Трамп застеріг Лаврова від втручання Росії у вибори в США 11.12.2019

За словами президента США, він попередив главу російського МЗС, що Росія не повинна втручатися у вибори президента США у 2020 році. Натомість Сергій Лавров стверджує, що ця тема не обговорювалась.

USA | Roger Jason Stone Jr. US-amerikanischer Politikberater

Ексрадника Трампа Стоуна визнано винним в наданні неправдивих свідчень 15.11.2019

Роджера Стоуна визнано винним у брехні в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року та тиску на свідка. Дональд Трамп звинуватив судову систему США в подвійних стандартах.

Roger Jason Stone Jr. US-amerikanischer Politikberater

В США затриманий колишній радник Трампа Роджер Стоун 25.01.2019

Колишнього радника Трампа Роджера Стоуна обвинувачують у перешкоджанні правосуддю, тиску на свідків та наданні неправдивих свідчень. Його підозрюють у причетності до публікації листування членів Демократичної партії.

Реклама

Докладно

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Нетаньяху анонсував нові поселення у Східному Єрусалимі

Оголошені прем'єром Ізраїлю плани можуть остаточно зруйнувати перспективи врегулювання конфлікту.  

В Китаї триває епідемія на коронавірус

Центробанк КНР: Вплив коронавірусу на економіку - обмежений

Поширення коронавірусу не зачепило основи китайської економіки, наполягає Народний банк КНР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  