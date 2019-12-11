Колишнього радника Трампа Стоуна засудили до понад трьох років ув'язнення

Суд у США в четвер, 20 лютого, засудив до трьох років та чотирьох місяців в'язниці колишнього радника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна. Раніше його було визнано винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Брехня та агресивність Стоуна становлять загрозу американській демократії, заявила під час оголошення вироку суддя Емі Берман Джексон. "Він не був притягнутий до кримінальної відповідальності, як деякі критикують, за підтримку президента. Його притягнули до кримінальної відповідальності за покривання президента", - заявила вона, цитує агенція новин Reuters.

Вона також наголосила, що Стоун погрожував суду та намагався залякати його. "Це - неприпустимо", - зазначила суддя. Сам обвинувачуваний нічого не сказав під час судового засідання.

Дональд Трамп вважає обвинувачення свого колишнього радника несправедливим. "Вони кажуть, що Роджер Стоун брехав Конгресу. Я розумію, але так само зробив (ексдиректор ФБР Джеймс. - Ред.) Комі (і він також злив секретну інформацію, за яку майже всі, окрім Гілларі Клінтон, потрапили до в'язниці на тривалий час), і так зробив (ексзаступник директора Федерального бюро розслідувань. - Ред.) Ендрю Маккейб, який також брехав ФБР! Справедливість?", - написав президент у Twitter.

У листопаді минулого року журі присяжних визнало Стоуна винним за всіма сімома висунутими йому пунктами обвинувачення, які стосуються неправдивих свідчень Конгресу, залякування свідка та перешкоджання розслідуванню. Прокуратура також надала докази того, що Стоун намагався отримати інформацію від засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа щодо електронних листів екскандидатки в президенти США Гілларі Клінтон. Сам Стоун заперечував обвинувачення на свою адресу.