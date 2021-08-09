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Кокаїн є поширеним наркотиком. Він має потужну стимулюючу дію на центральну нервову систему людини. Наркотик виробляється з алколаїдної речовини, яка міститься в кокаїнових кущах, які поширені в тропічній зоні Південної Америки. Кокаїн вважається "проблемним наркотиком". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.