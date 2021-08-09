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Кокаїн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кокаїн".

Кокаїн є поширеним наркотиком. Він має потужну стимулюючу дію на центральну нервову систему людини. Наркотик виробляється з алколаїдної речовини, яка міститься в кокаїнових кущах, які поширені в тропічній зоні Південної Америки. Кокаїн вважається "проблемним наркотиком". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ заявила про блокування каналу контрабанди кокаїну до ЄС

СБУ заявила про блокування каналу контрабанди кокаїну до ЄС 09.08.2021

В Одесі затримали трьох співорганізаторів каналу переправлення кокаїну з Латинської Америки до Євросоюзу, повідомили в СБУ. За даними Інтерполу, затримані причетні до угрупування "Ндрангета".
Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти?

Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти? 02.08.2021

Майже дві третини правопорушень, пов'язаних з наркотиками, в Німеччині припадає на канабіс. В низці країн його натомість не вважають настільки шкідливим, аби забороняти.
Наркозалежні риби: про що може повідати аналіз стічних вод

Наркозалежні риби: про що може повідати аналіз стічних вод 14.07.2021

Очисні фільтри часто не в стані відфільтрувати залишки речовин, у тому числі наркологічних, що потрапляють у стічні води і далі до водойм. На серйозність проблеми вказують дані нового дослідження з Чехії.

ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії

ООН: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії 24.06.2021

Під час пандемії COVID-19 у світі зріс попит на канабіс і заспокійливі засоби. Це випливає з опитування Управління з наркотиків і злочинності ООН. Фахівці також говорять про більше дешевого кокаїну в Європі.
Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині 14.03.2021

Після запровадження локдауну в Німеччині збільшився попит на кокаїн. Цей наркотик почали постачати у країну в ще більших обсягах, а наркодилери вигадують нові схеми, щоб залучити клієнтів.
У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну

У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну 24.02.2021

За даними німецьких митників, реалізація такої кількості наркотику вроздріб принесла б наркоторговцям декілька мільярдів євро.

Європол провів безпрецедентну операцію проти наркоторговців

Європол провів безпрецедентну операцію проти наркоторговців 27.11.2020

Під час операції було заарештовано 37 літаків, 12 мільйонів євро готівкою, 70 автомобілів класу "люкс" і нерухомість вартістю у десятки мільйонів євро.

"Фарширована" кава: кокаїн у кавових зернах (21.07.2020) 21.07.2020

Каву, яку "нафарширували" кокаїном, намагалися доправити з Колумбії до Італії. Білий порошок містився у 500 кавових зернах. Товар виявили в аеропорту Мілана.

На французькому узбережжі знайшли понад тонну високоякісного кокаїну

На французькому узбережжі знайшли понад тонну високоякісного кокаїну 12.11.2019

До узбережжя Франції прибило понад тонну високоякісного кокаїну. Правоохоронці припускають, що наркотики скинули у воду із судна, яке зазнало пошкоджень або потрапило в шторм.
У Німеччині вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну

У Німеччині вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну 02.08.2019

У ФРН в порту Гамбурга вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну - 4,5 тонни. Її вартість оцінюють в один мільярд євро.

На Одещині СБУ виявила в контейнері кокаїн на 51 мільйон доларів

На Одещині СБУ виявила в контейнері кокаїн на 51 мільйон доларів 21.03.2019

Понад 250 кілограмів кокаїну вартістю понад 50 мільйонів доларів були знайдені під час перевірки контейнерів в Одеській області, повідомила Служба безпеки України.
Історія наркобарона Ель Чапо: наркоімперія, вбивства, втечі з тюрем

Історія наркобарона "Ель Чапо": наркоімперія, вбивства, втечі з тюрем 06.11.2018

З 1980-х років мексиканець Хоакін Гусман на прізвисько "Коротун" має славу найнебезпечнішого наркобарона у світі. Нині над ним розпочався судовий процес у США. Дотепер йому вдавалося уникати правосуддя.

СБУ заявила про викриття транснаціонального угруповання торговців кокаїном

СБУ заявила про викриття транснаціонального угруповання торговців кокаїном 23.07.2018

Наркоділки збували в Україні поставлені з Європи наркотики. Служба безпеки України повідомила, що затримала одного з учасників угруповання.
Доповідь ООН: 275 мільйонів людей у 2016 році хоча б раз вживали наркотики

Доповідь ООН: 275 мільйонів людей у 2016 році хоча б раз вживали наркотики 26.06.2018

Найбільш поширеним наркотиком у світі є марихуана, йдеться у доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності. У доповіді констатується різке зростання виробництва опіуму.
У ФРН затримали імовірного організатора російської кокаїнової схеми

У ФРН затримали імовірного організатора російської кокаїнової схеми 02.03.2018

Імовірного організатора контрабанди кокаїну в Росію Андрія Ковальчука затримали в Німеччині за російським ордером. Він називає себе жертвою провокації американських спецслужб.
Коментар: Сніжок над Смоленською

Коментар: "Сніжок" над Смоленською 27.02.2018

Кокаїновий скандал в Аргентині знищив те невелике, що ще залишалося від міжнародної репутації російської дипломатії, пише Костянтин Еггерт спеціально для DW.
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