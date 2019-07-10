Кожна дев'ята людина в світі страждає від голоду - ООН

Майже кожна дев'ята людина у світі стикалися минулого року з проблемою голоду і недоїдання. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 15 липня, звіті кількох установ ООН, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Згідно з оцінками, 820 мільйонів осіб недоїдали в 2018 році. Цей показник вищий, ніж у попередньому році, тоді він становив 811 мільйонів осіб", - зазначається у звіті. У документі наголошується, що з 2016 року кількість людей, які страждають у світі від голоду, щороку зростає. У той же час у 2005 році кількість людей, які потерпали від голоду та недоїдання, становила понад 947 мільйонів осіб.

Найбільшу стурбованість у експертів викликає ситуація в країнах Африки, а також у південних країнах Азії. Згідно з доповіддю ООН, у країнах східної частини Африки, більше 30 відсотків населення постійно недоїдають. "У 2018 році на Азію припало 513 мільйонів осіб, які недоїдали, на Африку - 256 мільйонів, на Латинську Америку і країни Карибського басейну - 42 мільйони", - йдеться в доповіді.

Крім того, в ООН зазначили, що в минулому році кожне сьоме немовля в світі народилося з недостатньою вагою. Автори доповіді вказують на необхідність створення умов для підтримки продовольчої безпеки, особливо під час економічних криз.

Поряд з цим експерти висловлюють стурбованість через проблему ожиріння в світі. За даними ООН, у світі налічується близько 670 мільйонів осіб, які потерпають від цього.