 Кожна дев′ята людина в світі страждає від голоду - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

Кожна дев'ята людина в світі страждає від голоду - ООН

За даними ООН, у світі стає дедалі більше людей, як страждають від недоїдання та голоду. У 2018 році ця кількість становила 820 мільйонів осіб.

У Ємені 10,9 мільйона людей страждають від хронічного недоїдання

Минулого року кожне сьоме немовля у світі народилося з недостатньою вагою, йдеться в звіті ООН (на фото - дитина у Ємені)

Майже кожна дев'ята людина у світі стикалися минулого року з проблемою голоду і недоїдання. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 15 липня, звіті кількох установ ООН, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Згідно з оцінками, 820 мільйонів осіб недоїдали в 2018 році. Цей показник вищий, ніж у попередньому році, тоді він становив 811 мільйонів осіб", - зазначається у звіті. У документі наголошується, що з 2016 року кількість людей, які страждають у світі від голоду, щороку зростає. У той же час у 2005 році кількість людей, які потерпали від голоду та недоїдання, становила понад 947 мільйонів осіб.

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У світі зростає кількість людей, які голодують, а зміна клімату заважає долати голод і бідність на Землі, йдеться в звіті ООН. (10.07.2019)

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Найбільшу стурбованість у експертів викликає ситуація в країнах Африки, а також у південних країнах Азії. Згідно з доповіддю ООН, у країнах східної частини Африки, більше 30 відсотків населення постійно недоїдають. "У 2018 році на Азію припало 513 мільйонів осіб, які недоїдали, на Африку - 256 мільйонів, на Латинську Америку і країни Карибського басейну - 42 мільйони", - йдеться в доповіді.

Крім того, в ООН зазначили, що в минулому році кожне сьоме немовля в світі народилося з недостатньою вагою. Автори доповіді вказують на необхідність створення умов для підтримки продовольчої безпеки, особливо під час економічних криз.

Поряд з цим експерти висловлюють стурбованість через проблему ожиріння в світі. За даними ООН, у світі налічується близько 670 мільйонів осіб, які потерпають від цього.

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