 Коболєв та Міллер зустрінуться в Брюсселі 28 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

Коболєв та Міллер зустрінуться в Брюсселі 28 жовтня

У Брюсселі відбудеться черговий раунд газових переговорів, в якому візьмуть участь керівники "Нафтогазу" та "Газпрому". Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович розраховує на конструктивну зустріч.

Переговори пройдуть під головуванням віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича

Переговори пройдуть під головуванням віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича

Четвертий раунд тристоронніх газових переговорів на політичному рівні за участі України, Росії та Єврокомісії відбудеться у Брюсселі в понеділок, 28 жовтня. У перемовинах під головуванням віцепрезидента Єврокомісії з енергетичного союзу Мароша Шефчовича візьмуть участь міністри енергетики України Олексій Оржель та Росії Олександр Новак, а також керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв і  голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії , оприлюдненому в п'ятницю, 25 жовтня.

"Я хочу розвинути конструктивний дух наших останніх переговорів, коли ми спростерігали зближення позицій з деяких питань", - зазначив Шефчович. Згідно з повідомленням, перед початком тристоронніх перемовин він планує провести двосторонні зустрічі із українською та російською делегаціями.

Темою переговорів має стати узгодження довгострокового контракту на транзит газу Україною після 2019 року, зокрема питання застосування енергетичних правил ЄС у майбутній угоді, термін чинності цієї угоди, необхідні для прокачування обсяги газу та тариф за транзит блакитного палива українською ГТС.

DW.COM

22 жовтня представники України, РФ та Єврокомісії провели зустріч, присвячену підготовці до четвертого раунду газових переговорів на політичному рівні. У пресслужбі російського міністерства енергетики за підсумком зустрічі заявили про її "конструктивність та предметність".

Попередній раунд тристоронніх газових переговорів на політичному рівні відбувся 19 вересня 2019 року. Якщо до цього керівники української та російської делегацій обмінювалися закидами у "маразмі" та "сюрреалізмі", то у вересні сторони заявили, що зустріч була "конструктивною".

Під час третього раунду газових переговорів Росія погодилася на контракт за правилами ЄС, однак залишалося чимало розбіжностей, які можуть зірвати домовленість. Зокрема, Новак заявив про бажання врегулювати судові претензії між "Нафтогазом" та "Газпромом" "за нульовим варіантом, у рамках мирової угоди".

Нагадаємо, що підсумками рішень Стокгольмьского арбітражу за двома позовами "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" понад 2,5 мільярда доларів США.

22 жовтня Окружний суд Амстердама за позовом "Нафтогазу" наклав арешт на 100 відсотків акцій дочірньої компанії "Газпрому" South Stream Transport B.V., відповідальну за будівництво газопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря.

Раніше в НАК "Нафтогазі" оголосили про намір направити 1 листопада російській компанії "Газпром" позовні вимоги на більш ніж 11 мільярдів доларів США.

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Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)

Посилання в інтернеті

Повідомлення на сайті Єврокомісії про газові переговори між Україною, РФ та Єврокомісію 28 жовтня 2019 року

Повідомлення на сайті Єврокомісії про газові переговори між Україною, РФ та Єврокомісію 28 жовтня 2019 року

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Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)  

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