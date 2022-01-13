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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кобленц".
Кобленц - місто на південному заході Німеччині. Кобленц розташовано на злитті річок Мозель і Рейн. У Кобленці проживає близько 112 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Поліна Церлюк - одна з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Їй 89 років. Жінка поборола рак, самостійно опанувала комп’ютер та інтернет і вже понад 20 років живе в Німеччині. Як їй вдається залишатися енергійною та випромінювати радість до життя?
Поліна Церлюк - одна з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Їй 87 років. Жінка поборола рак, самостійно опанувала комп’ютер та інтернет і вже понад 20 років живе в Німеччині. Як їй вдається залишатися енергійною та випромінювати радість до життя?