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Кобленц

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кобленц".

Кобленц - місто на південному заході Німеччині. Кобленц розташовано на злитті річок Мозель і Рейн. У Кобленці проживає близько 112 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН

Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН 13.01.2022

Німецький суд засудив до довічного позбавлення волі колишнього полковника спецслужб Сирії. У чому унікальність судового процесу, що відбувся за 4000 кілометрів від місця злочину.

Повені на заході Німеччини: близько 170 людей вважають зниклими

Повені на заході Німеччини: близько 170 людей вважають зниклими 19.07.2021

Близько 170 зниклих і щонайменше 160 загиблих - трагічні наслідки повеней у Західній Німеччині. Кількість жертв може зростати, заявили в поліції міста Кобленц.
COVID-19 у Німеччині: як виглядає день медсестри у відділенні інтенсивної терапії

COVID-19 у Німеччині: як виглядає день медсестри у відділенні інтенсивної терапії 31.03.2021

Андреа Крауткремер - медсестра у відділенні інтенсивної терапії в одній з німецьких клінік. Серед її пацієнтів - також хворі на COVID-19. DW супроводжувала медсестру під час чергування.

89-річна ліквідаторка аварії на ЧАЕС у Німеччині (26.04.2019) 26.04.2019

Поліна Церлюк - одна з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Їй 89 років. Жінка поборола рак, самостійно опанувала комп’ютер та інтернет і вже понад 20 років живе в Німеччині. Як їй вдається залишатися енергійною та випромінювати радість до життя?

Мільярдер у кепочці: кар'єра, що почалася в ПТУ

Мільярдер у кепочці: кар'єра, що почалася в ПТУ 25.10.2018

Одна з німецьких газет назвала його "найскромнішим у світі мільярдером". На початку його кар'єри ніхто навіть припустити не міг, що вона буде такою блискучою.

Як живе у ФРН 87-річна ліквідаторка аварії на ЧАЕС (14.12.2017) 14.12.2017

Поліна Церлюк - одна з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Їй 87 років. Жінка поборола рак, самостійно опанувала комп’ютер та інтернет і вже понад 20 років живе в Німеччині. Як їй вдається залишатися енергійною та випромінювати радість до життя?

У Німеччині евакуюють 90 тисяч людей через бомби часів Другої світової війни

У Німеччині евакуюють 90 тисяч людей через бомби часів Другої світової війни 02.09.2017

У Кобленці 21 тисяча людей були змушені тимчасово залишити свої домівки. Бомбу вже знешкодили. У Франкфурті-на-Майні у неділю проведуть найбільшу евакуацію в історії ФРН.
Правопопулісти країн ЄС на спільному конгресі звістили про народження нового світу

Правопопулісти країн ЄС на спільному конгресі звістили про народження "нового світу" 21.01.2017

Конгрес європейських правопопулістів у німецькому Кобленці пройшов на тлі протестів проти євроскептиків. Утім, лідери правих сил налаштовані оптимістично.
У Німеччині знешкодили гігантську бомбу

У Німеччині знешкодили гігантську бомбу 04.12.2011

У німецькому Кобленці успішно знешкодили гігантську міну та дещо меншу бомбу часів Другої світової війни. На час проведення саперських робіт з Кобленца було евакуйовано 45 тисяч жителів.
Кобленц запрошує: 600 тисяч квітів, ландшафтний дизайн і мистецтво

Кобленц запрошує: 600 тисяч квітів, ландшафтний дизайн і мистецтво 15.04.2011

У німецькому місті Кобленц урочисто відкрилася Федеральна виставка садово-паркового мистецтва. До жовтня організатори очікують понад два мільйони гостей. Кобленц сподівається повернути собі туристичну славу.
Ще один міст, ще одна загроза титулу ЮНЕСКО в Німеччині

Ще один міст, ще одна загроза титулу ЮНЕСКО в Німеччині 24.06.2009

Окрім долини Ельби в Дрездені, ще одна долина річки в Німеччині може втратити титул світової культурної спадщини ЮНЕСКО. І теж через міст. Йдеться про відрізок долини Середнього Рейну між містами Кобленц та Бінґен.