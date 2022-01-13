89-річна ліквідаторка аварії на ЧАЕС у Німеччині (26.04.2019)

Поліна Церлюк - одна з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Їй 89 років. Жінка поборола рак, самостійно опанувала комп’ютер та інтернет і вже понад 20 років живе в Німеччині. Як їй вдається залишатися енергійною та випромінювати радість до життя?