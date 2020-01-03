 Коаліція на чолі зі США скорочує операції на Близькому Сході | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2020

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Новини

Коаліція на чолі зі США скорочує операції на Близькому Сході

Після вбивства американськими військовими провідного іранського генерала в Багдаді міжнародна антитерористична коаліція вирішила обмежити операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава", інформує AFP.

Антитерористична коаліція скорочує дільність в Іраку

Антитерористична коаліція скорочує дільність в Іраку

Міжнародна антитерористична коаліція під проводом США скорочує свої операції проти терористичного угруповання "Ісламська держава" на Близькому Сході. "Ми будемо проводити обмежені операції групи проти "Ісламської держави" з нашими партнерами з безпеки, де це взаємно підтримує зусилля щодо захисту наших сил", - заявив у суботу, 4 грудня представник коаліції, передає агенція AFP. Він додав, що були посилені заходи безпеки та оборони на іракських базах, де розміщуються війська коаліції.

Раніше німецький Бундесвер заявив про призупиненн навчання бійців курдських військових формувань і солдатів центрального уряду в Багдаді. Це рішення було ухвалено в штабі міжнародної коаліції з боротьби проти ІД заради забезпечення безпеки власних сил.

Напередодні міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про намір відправити на Близький Схід ще близько трьох тисяч американських військових. Вони прибудуть до Кувейту, де вони приєднаються до 750 військовослужбовців США, яких вирішили перекинути на Близький Схід раніше цього тижня. З травня цього року США вже додатково направили в регіон близько 14 тисяч військовослужбовців.

DW.COM

Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп ризикує спричинити неконтрольований вибух насильства. Він також послаблює позиції демократичних сил в Ірані та у регіоні, вважає Райнер Золліх. (03.01.2020)

Після вбивства американськими військовими іранського генерала Пентагон вирішив відправити на Близький Схід бригаду сил швидкого реагування. У Тегерані тим часом пообіцяли правові заходи, а також "відплату" Вашингтону. (03.01.2020)

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "очевидно терористичним актом". Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою" за вбивство Сулеймані.

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Докладно

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Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп може спричинити неконтрольований виток насильства.  

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