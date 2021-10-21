Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Коаліційні переговори - переговори між кількома політичними силами, які внаслідок виборів потрапили до парламенту, з метою утворення коаліційного уряду.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коаліційні переговори". Необхідність в утворенні коаліційного уряду виникає в тому випадку, коли жодна з політичних партій на парламентських виборах не набрала абсолютної більшості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як ця політсила збирається діяти, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Чи ведуться вже якісь коаліційні переговори? І яка роль жінок у новому парламенті? Про це та інше DW поговорила з Юлією Клименко, відповідальною у "Голосі" за економічні питання.