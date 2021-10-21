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Коаліційні переговори

Коаліційні переговори - переговори між кількома політичними силами, які внаслідок виборів потрапили до парламенту, з метою утворення коаліційного уряду.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коаліційні переговори". Необхідність в утворенні коаліційного уряду виникає в тому випадку, коли жодна з політичних партій на парламентських виборах не набрала абсолютної більшості. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня

Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня 21.10.2021

У Німеччині розпочалися консультації про програму дій нового уряду. Учасники коаліційних переговорів за підсумками виборів до Бундестагу обіцяють не затягувати дискусії й обрати нового канцлера на початку грудня.
Остання з трьох партій дала згоду на коаліційні переговори в Німеччині

Остання з трьох партій дала згоду на коаліційні переговори в Німеччині 18.10.2021

Ліберали з ВДП останніми з трьох потенційних учасників урядової більшості в Німеччині дали згоду на початок коаліційних переговорів. Очікується, що перемовини між СДПН, Зеленими і ВДП розпочнуться ще цього тижня.

Німецькі Зелені погодились на старт коаліційних перемовин

Німецькі Зелені погодились на старт коаліційних перемовин 17.10.2021

Наразі початок офіційного процесу формування коаліції погодили Зелені та соціал-демократи. Вільні демократи мають визначитися у понеділок, 18 жовтня.
Тимошенко підтвердила готовність Батьківщини до коаліції зі Слугою народу

Тимошенко підтвердила готовність "Батьківщини" до коаліції зі "Слугою народу" 16.03.2021

"Батьківщина" Юлії Тимошенко зробила партії "Слуга народу" пропозицію щодо створення коаліції у Верховній Раді і переформатування уряду.

У Польщі домовилися про нову коаліційну угоду

У Польщі домовилися про нову коаліційну угоду 26.09.2020

Угода зберігає коаліцію у Польщі і розрахована на три роки. Суперечка між провідною партією "Право і справедливість" та одним з молодших патнерів по коаліції виникла через кадрові питання.

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори 01.01.2020

В Австрії коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією Себастіана Курца та партією Зелених вийшли на фінішну пряму. 2 січня політсили планують представити урядову програму.
АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії

АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії 11.11.2019

У Австрії розпочалися коаліційні переговори між Австрійською народною партією Себастіана Курца та Зеленими.
Новий уряд Ізраїлю знову спробує сформувати Біньямін Нетаньяху

Новий уряд Ізраїлю знову спробує сформувати Біньямін Нетаньяху 26.09.2019

Попри те, що опозиційний блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше у Кнесеті, президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив сформувати уряд країни чинному прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.

Представниця "Голосу" про перемовини зі "Слугою народу" і жінок у Верховній Раді (30.07.2019) 31.07.2019

Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як ця політсила збирається діяти, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Чи ведуться вже якісь коаліційні переговори? І яка роль жінок у новому парламенті? Про це та інше DW поговорила з Юлією Клименко, відповідальною у "Голосі" за економічні питання.
Лідер Слуги народу заявив про готовність до коаліційних переговорів

Лідер "Слуги народу" заявив про готовність до коаліційних переговорів 23.07.2019

За словами лідера "Слуги народу", його політсила готова до коаліційних переговорів з новими партіями в парламенті. Дмитро Разумков також обіцяє відмовитися від квотного принципу розподілу посад у виконавчій владі.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки (фотогалерея) 09.03.2018

Через п'ять місяців після виборів до Бундестагу в Німеччині сформовано уряд. У фотогалерії DW - ключові обличчя нового кабінету.

Меркель планують переобрати канцлеркою 14 березня

Меркель планують переобрати канцлеркою 14 березня 04.03.2018

Німецькі консерватори та соціал-демократи погодилися провести 14 березня голосування з переобрання Анґели Меркель на пост канцлерки, повідомили в ХДС.
Німецькі соціал-демократи рахують голоси за союз з Меркель

Німецькі соціал-демократи рахують голоси за союз з Меркель 03.03.2018

Підрахунок ведуть у центральному офісі СДПН 120 осіб. Результати мають оголосити зранку 4 березня.
Зеегофер переконаний у своїй присутності в уряді ФРН

Зеегофер переконаний у своїй присутності в уряді ФРН 02.03.2018

Очільник баварського земельного уряду та лідер ХСС Горст Зеегофер готується отримати важливий портфель в новому кабінеті Меркель. Ідеться про оновлене міністерство внутрішніх справ.
Партія Анґели Меркель дала зелене світло новому уряду Німеччини

Партія Анґели Меркель дала "зелене світло" новому уряду Німеччини 26.02.2018

На партійному з'їзд ХДС переважна більшість делегатів висловилася за ухвалення коаліційної угоди з ХСС та СДПН. Проти проголосували лише 27 з майже тисячі присутніх.
Доля уряду Меркель вирішується на поштовому голосуванні

Доля уряду Меркель вирішується на поштовому голосуванні 20.02.2018

Керівництво німецьких соціал-демократів віддало в руки рядовим партійцям рішення про те, чи варто ще раз формувати велику коаліцію з партією Меркель. Пояснюємо, до чого це може призвести.

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