КНР демонструє найнижчі темпи економічного зростання за 30 років

У Китаї спостерігається сповільнення темпів зростання економіки. Впродовж 2018 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Китайської Народної Республіки (КНР) зріс на 6,6 відсотка. Такі дані оприлюднила в понеділок, 21 січня, прес-служба Національного бюро статистики КНР.

Згідно з даними відомства, досягнуті торік показники динаміки економічного розвитку країни - найнижчі за останні 28 років. Ще 2017 року темпи приросту китайської економіки були на рівні 6,8 відсотка.

Зростання ВВП в останньому кварталі 2018 року становило в річному вираженні 6,4 відсотка, що стало найгіршим показником з моменту початку глобальної фінансової кризи 2008 року. Так само наприкінці року спостерігалося погіршення інвестиційної активності та обсягів споживання. У грудні 2018 року обсяги експорту скоротилися на 4,4 відсотка.

Днями китайська асоціація виробників транспортних засобів (CAAM) повідомила про скорочення 2018 року обсягів продажу нових автомобілів на 2,8 відсотка - до 28,08 мільйона одиниць. Щодо легкових автомобілів, то тут на ринку скорочення становило в річному вираженні 4,1 відсотка, повідомляв німецький телеканал n-tv. Востаннє падіння на китайському ринку нових автомобілів було зафіксовано 1990 року.

Чимало експертів пов'язують нинішнє погіршення економічної кон'юнктури в КНР насамперед з торговельною війною між Вашингтоном та Пекіном. Крім того, нинішня ситуація не віщує сприятливого розвитку подій і на поточний рік. Згідно з даними агентства Reuters, що посилається на джерела в китайському уряді, влада очікує зростання на 2019 рік на рівні від 6 до 6,5 відсотка. Утім, визначальним для китайської економіки стане саме те, чи вдасться Пекіну врегулювати торговельний конфлікт із Вашингтоном.

На світову фінансову кризу 2008 року уряд КНР відреагував масштабними програмами з метою пожвавлення економіки. За ці роки Пекін інвестував сотні мільярдів доларів у перерахунку зокрема в розбудову інфраструктури та підтримку окремих галузей. Однак досягнуте економічне зростання фінансувалося різким збільшенням заборгованості. За даними Інституту міжнародних фінансів (ІМФ), які наводить агенція новин dpa, нинішній сукупний борг китайських підприємств та держави становить близько 300 відсотків ВВП.

Тим часом уряд у Пекіні планує цього року вжити негайних кроків для стимулювання економічного зростання. Серед очікуваних заходів - зменшення податкового тиску та стимулювання банків до активнішої видачі кредитів малому та середньому бізнесу.