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"Кнопкодавство"

"Кнопкодавство" або неособисте голосування у Верховній Раді України.

"Кнопкодавством" називають в Україні голосування за депутатів, відсутніх на пленарних засіданнях. Вважаєтсья, що найбільного розквіту кнопкодавство досягло у Верховній Раді України VI скликання за ініціативи та організаційного забезпечення керівництва фракції провладної більшості – фракції Партії регіонів і керівництва фракції Компартії України.

Кінець кнопкодавству? Чому сенсорну кнопку в Раді запроваджували 13 років

Кінець кнопкодавству? Чому сенсорну кнопку в Раді запроваджували 13 років 02.03.2021

У Верховній Раді запрацювала система голосування з використанням сенсорної кнопки. Її встановили там ще 2008 року, а почали використовувати тільки через 13 років. Чи допоможе нова система запобігти "кнопкодавству"?

Сенсорна кнопка проти кнопкодавства у Верховній Раді (02.03.2021) 02.03.2021

У Верховній Раді почала працювати сенсорна кнопка. Тепер депутати мають голосувати обома руками, а отже, не зможуть проголосувати за сусіда. Активісти переконані, що саме в такий спосіб вдасться побороти явище кнопкодавства у парламенті. Однак чи надовго?
Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає кнопокдавство, - Разумков

Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає "кнопокдавство", - Разумков 13.02.2021

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народний депутат, якого суд визнає винним у кнопкодавстві, втратить свій мандат.
Прокуратура оголосила першу підозру за кнопкодавство у Верховній Раді

Прокуратура оголосила першу підозру за "кнопкодавство" у Верховній Раді 12.02.2021

Ірина Венедіктова заявила, що одному з народних депутатів повідомили про підозру в "кнопкодавстві". Активісти зазначають - ідеться про Владислава Поляка з групи "Довіра".
КСУ визнав неконституційним позбавлення мандата за прогули та кнопкодавство

КСУ визнав неконституційним позбавлення мандата за прогули та "кнопкодавство" 26.12.2019

Позбавлення депутстького мандата лише за неособисте голосування та прогули засідань парламенту без врахування характеру дій депутата та обставин не відповідає принципу домірності, виснував Конституційний суд України.

Верховна Рада ухвалила закон про грошові штрафи за кнопкодавство

Верховна Рада ухвалила закон про грошові штрафи за кнопкодавство 19.12.2019

Ухвалений у другому читанні законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" нардепів з подальшими грошовими штрафами на суми від 51 до 85 тисяч гривень.
Покарання кнопкодавів у Раді: як каратимуть депутатів (відео)

Покарання "кнопкодавів" у Раді: як каратимуть депутатів (відео) 30.10.2019

Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?

"Кнопкодави" у Раді: як каратимуть депутатів, які голосують за інших (29.10.2019) 29.10.2019

Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Він посилює відповідальність народних обранців, які голосують замість колег. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?
Штрафи для кнопкодавів: Рада ухвалила проєкт закону в першому читанні

Штрафи для "кнопкодавів": Рада ухвалила проєкт закону в першому читанні 29.10.2019

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає штрафи за "кнопкодавство". Згідно з проєктом закону, штраф може сягати 85 тисяч гривень.

Перші кнопкодави нової Верховної Ради (12.09.2019) 12.09.2019

Громадський рух "Чесно" спіймав кількох депутатів на кнопкодавстві. Двоє з них з фракції "Слуга народу", яка обіцяла не кнопкодавити у Верховній Раді. Хто ці народні обранці й як вони відреагували на критику?

Стефанчук про зміну Конституції: мене не так зрозуміли (29.08.2019) 29.08.2019

465 змін до Конституції не буде. В коментарі DW народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, який курує ці питання, запевняє, що його не так зрозуміли і насправді він мав на увазі законопроекти, а не поправки. Які саме?

"Домашнє завдання" для Ради: що мають зробити нові депутати (19.07.2019) 22.07.2019

Як боротимуться з "піаністами" у новій Верховній Раді? Як зняти недоторканість з народних депутатів? А також що робити з незаконним збагаченням та землею? Анімоване пояснення про головні завдання для нових народних обранців.

Нова Рада. Які завдання стоять перед новообраним українським парламентом

Нова Рада. Які завдання стоять перед новообраним українським парламентом 22.07.2019

Кнопкодавство та прогули - перелік проблем, які були характерні для попереднього складу Верховної Ради, чималий. DW вирішила опитати експертів про головні помилки, які мають виправити наступники.
Топ 5 завдань для нової Верховної Ради (відео)

Топ 5 завдань для нової Верховної Ради (відео) 19.07.2019

Як боротимуться з "піаністами" у новій Верховній Раді? Як зняти недоторканість з нардепів? А також що робити з незаконним збагаченням і землею? Анімоване пояснення про головні завдання для нових народних обранців.

Здобутки та провали Верховної Ради восьмого скликання

Здобутки та провали Верховної Ради восьмого скликання 12.07.2019

Обраний після Революції гідності парламент запустив кілька важливих реформ, проте не спромігся подолати кнопкодавства та прогулів. DW підбиває підсумки роботи Верховної Ради України восьмого скликання.
У Зеленського планують драконівські штрафи для депутатів за кнопкодавство

У Зеленського планують драконівські штрафи для депутатів за "кнопкодавство" 21.06.2019

Відповідальність за неперсональне голосування народними депутатами передбачатиме штрафи від трьох до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наголосив представник президента у ВР Руслан Стефанчук.
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