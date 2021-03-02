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"Кнопкодавство" або неособисте голосування у Верховній Раді України.
"Кнопкодавством" називають в Україні голосування за депутатів, відсутніх на пленарних засіданнях. Вважаєтсья, що найбільного розквіту кнопкодавство досягло у Верховній Раді України VI скликання за ініціативи та організаційного забезпечення керівництва фракції провладної більшості – фракції Партії регіонів і керівництва фракції Компартії України.
У Верховній Раді почала працювати сенсорна кнопка. Тепер депутати мають голосувати обома руками, а отже, не зможуть проголосувати за сусіда. Активісти переконані, що саме в такий спосіб вдасться побороти явище кнопкодавства у парламенті. Однак чи надовго?
Позбавлення депутстького мандата лише за неособисте голосування та прогули засідань парламенту без врахування характеру дій депутата та обставин не відповідає принципу домірності, виснував Конституційний суд України.
Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Він посилює відповідальність народних обранців, які голосують замість колег. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?
465 змін до Конституції не буде. В коментарі DW народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, який курує ці питання, запевняє, що його не так зрозуміли і насправді він мав на увазі законопроекти, а не поправки. Які саме?
Як боротимуться з "піаністами" у новій Верховній Раді? Як зняти недоторканість з народних депутатів? А також що робити з незаконним збагаченням та землею? Анімоване пояснення про головні завдання для нових народних обранців.