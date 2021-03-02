"Кнопкодавство"

Стефанчук про зміну Конституції: мене не так зрозуміли (29.08.2019)

465 змін до Конституції не буде. В коментарі DW народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, який курує ці питання, запевняє, що його не так зрозуміли і насправді він мав на увазі законопроекти, а не поправки. Які саме?