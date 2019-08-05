КНДР провела нові ракетні випробування

Північна Корея в суботу, 10 серпня, провела чергові ракетні випробування у на знак протесту проти спільних військових навчань Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї.

Південнокорейське оборонне відомство припускає, що в КНДР запустили балістичні ракети малої дальності поблизу північно-східного міста Хамхин, пише агенція AFP. Зазначається, що ці ракети пролетіли близько 400 кілометрів і впали у море між Корейським півостровом та Японією.

Це був п'яте ракетне випробування за останні два тижні. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав останні пуски "урочистим попередженням" щодо спільних південнокорейсько-американських військових навчань, які нещодавно розпочалися.

До цього президент США Дональд Трамп також розкритикував ці спільні військові навчання з огляду на економічні причини. Він повідомив, що отримав чергового "гарного листа" від Кім Чен Ина. "Він не був задоволений військовими навчаннями. Мені це також ніколи не подобалося. Я ніколи не був їхнім фанатом. А знаєте, чому? Мені не подобається платити за них", - цитує агентство президента США.

Запуск ракет також прокоментували і у Білому домі. "Ми тісно консультуємось з нашими союзниками з Японії та Південної Кореї", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації AFP. Крім того, військові Південної Кореї припускають, що спільні навчання із США можуть викликати подальші запуски ракет у КНДР.

Нагадаємо, 5 серпня почалися щорічні спільні військові навчання США та Південної Кореї. Деталі маневрів, які цього року будуть переважно віртуальними, не розголошують. У свою чергу, в Пхеньяні ці навчання назвали "неприпустимими".

До цього, 3 серпня, КНДР повідомила про чергове випробування нової ракетної системи. Також Північна Корея запускала ракети 25 і 31 липня. Попри ці ракетні випробування президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє Кім Чен Ину, та вважає, що у північнокорейського лідера є "прекрасне бачення майбутнього своєї країни".

Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Проте третій повноцінний саміт двох лідерів поки не запланований.