 КНДР оголосила, що припиняє зв′язок з Південною Кореєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2020

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Новини

КНДР оголосила, що припиняє зв'язок з Південною Кореєю

Північна Корея заявила, що перекриє усі канали зв'язку з Південною Кореєю. Такою стала реакція Пхеньяна на листівки активістів з Південної Кореї з критичними повідомленнями про політику КНДР.

Повітряні кулі з листівками з критикою влади КНДР, які активісти запускають через кордон з Північною Кореєю

Повітряні кулі з листівками з критикою влади КНДР, які активісти запускають через кордон з Північною Кореєю

Північна Корея оголосила, що опівдні вівторка, 9 червня, "повністю перекриє лінію зв'язку, що з'єднує владу на півночі та півдні". Про це повідомило державне інформагентство КНДР KCNA, передає агенція AFP.

У свою чергу, в уряді Південної Кореї заявили, що працюватимуть над відновленням миру на Корейському півострові у відповідь на заяву КНДР.

Причиною такого кроку з боку Північної Кореї стала остання акція активістів з Південної Кореї. Вони надіслали листівки з критикою лідера КНДР Кім Чен Ина та його політики. Такі акції відбуваються регулярно. Їх організовують південнокорейські активісти та північнокорейські біженці.

Вони надсилають повітряні кулі з листівками через кордон з Північною Кореєю. У цих листівках розповідається про ситуацію з правами людини та ядерну програму Північної Кореї. Ці акції регулярно викликають величезну напругу між Пхеньяном та Сеулом.

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  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


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