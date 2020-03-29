КНДР оголосила, що припиняє зв'язок з Південною Кореєю

Північна Корея оголосила, що опівдні вівторка, 9 червня, "повністю перекриє лінію зв'язку, що з'єднує владу на півночі та півдні". Про це повідомило державне інформагентство КНДР KCNA, передає агенція AFP.

У свою чергу, в уряді Південної Кореї заявили, що працюватимуть над відновленням миру на Корейському півострові у відповідь на заяву КНДР.

Причиною такого кроку з боку Північної Кореї стала остання акція активістів з Південної Кореї. Вони надіслали листівки з критикою лідера КНДР Кім Чен Ина та його політики. Такі акції відбуваються регулярно. Їх організовують південнокорейські активісти та північнокорейські біженці.

Вони надсилають повітряні кулі з листівками через кордон з Північною Кореєю. У цих листівках розповідається про ситуацію з правами людини та ядерну програму Північної Кореї. Ці акції регулярно викликають величезну напругу між Пхеньяном та Сеулом.

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