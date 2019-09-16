КНДР знову провела випробування балістичної зброї

Північна Корея вчергове провела випробування балістичних ракет. Уранці середи, 2 жовтня, одна випущена з території КНДР балістична ракета пролетіла 450 кілометрів у бік Японського моря. Такі дані оприлюднили в міністерстві оборони Південної Кореї, котре відстежує ракетні пуски КНДР.

Південнокорейські військові припускають, що випущений об'єкт є балістичною ракетою для підводних човнів серії "Пуккиксон", передає інформагенція AFP, що посилається на південнокорейські ЗМІ.

Досяг виключної економічної зони Японії

Проведення Північної Кореєю ракетних випробувань підтвердили також і в Токіо. За даними японського уряду, одна випущена з території КНДР балістична ракета впала у виключній економічній зоні Японії, що простягається на відстань до 200 морських миль від узбережжя Японії. В Токіо кажуть про запуск Пхеньяном двох ракет.

Ракетні випробування різко засудив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. "Пуски балістичних ракет порушують резолюції Ради Безпеки ООН", - наголосив Абе, цитує AFP.

У минулі місяці Пхеньян не раз проводив випробування різних балістичних ракетних систем малого радіусу дії, що викликало критику з боку Сеула та Токіо.

Напередодні в Пхеньяні оголосили про бажання провести наступний раунд переговорів зі США стосовно ядерної програми КНДР. Північнокорейське керівництво вважає за можливим проведення переговорів вже наприкінці поточного тижня. Речниця Державного департаменту США так само підтвердила, що вже невдовзі переговори між Вашингтоном та Пхеньяном відновляться.