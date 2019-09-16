 КНДР знову провела випробування балістичної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

КНДР знову провела випробування балістичної зброї

Про проведення ракетних випробувань Північною Кореєю повідомили в Сеулі та Токіо. Один з випущених об'єктів досягнув виняткової економічної зони Японії.

КНДР

Північна Корея вчергове провела випробування балістичних ракет. Уранці середи, 2 жовтня, одна випущена з території КНДР балістична ракета пролетіла 450 кілометрів у бік Японського моря. Такі дані оприлюднили в міністерстві оборони Південної Кореї, котре відстежує ракетні пуски КНДР.

Південнокорейські військові припускають, що випущений об'єкт є балістичною ракетою для підводних човнів серії "Пуккиксон", передає інформагенція AFP, що посилається на південнокорейські ЗМІ.

Досяг виключної економічної зони Японії

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У Північній Кореї повідомили, що провели випробування нової реактивної системи залпового вогню, яку назвали "надвеликою". (25.08.2019)

Випробування нової зброї Північна Корея провела за кілька годин після запевнень у готовності до відновлення переговорів щодо своєї ядерної програми зі США. (11.09.2019)

Запрошення відвідати Пхеньян містив лист лідера КНДР Кім Чен Ина президентові США Дональду Трампу, повідомляють південнокорейські ЗМІ, які посилаються на дипломатичні джерела. (16.09.2019)

Північна Корея знову запустила "два неідентифікованих снаряди" в напрямку Японського моря, їхні характеристики поки що невідомі. (24.08.2019)

Проведення Північної Кореєю ракетних випробувань підтвердили також і в Токіо. За даними японського уряду, одна випущена з території КНДР балістична ракета впала у виключній економічній зоні Японії, що простягається на відстань до 200 морських миль від узбережжя Японії. В Токіо кажуть про запуск Пхеньяном двох ракет.

Ракетні випробування різко засудив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. "Пуски балістичних ракет порушують резолюції Ради Безпеки ООН", - наголосив Абе, цитує AFP.

У минулі місяці Пхеньян не раз проводив випробування різних балістичних ракетних систем малого радіусу дії, що викликало критику з боку Сеула та Токіо.

Напередодні в Пхеньяні оголосили про бажання провести наступний раунд переговорів зі США стосовно ядерної програми КНДР. Північнокорейське керівництво вважає за можливим проведення переговорів вже наприкінці поточного тижня. Речниця Державного департаменту США так само підтвердила, що вже невдовзі переговори між Вашингтоном та Пхеньяном відновляться.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

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