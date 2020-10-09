 КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом

У Пхеньяні ще перед сходом сонця відбувся масштабний військовий парад до 75-річчя Трудової партії Кореї. На цьому заході виступив Кім Чен Ин.

Військовий парад у КНДР

Військовий парад у КНДР

За даними збройних сил Південної Кореї, в суботу, 10 жовтня, вранці ще до сходу сонця на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні відбувся військовий парад, у якому брали участь багато військовослужбовців та військової техніки. Як згодом стало відомо, це був центральний західурочистостей з нагоди 75-ї річниці створення Трудової партії Кореї (ТПК). 

Державне телебачення КНДР показало відео параду, зокрема й виступ лідера країни Кім Чен Ина. У ньому він подякував військовим за допомогу у відновленні країні після руйнівних літніх штормів, а також похвалив зусилля країни з протистояння пандемії COVID-19. За словами Кіма, країна й надалі розвиватиме збройні сили для самооборони та своєчасно мобілізує їх проти сильнішого супротивника в разі потреби.

Читайте також:Експерти ООН: КНДР могла досягти успіхів у розробці компактних ядерних зарядів

Нагадаємо, що переговори між США та КНДР щодо атомної програми Пхеньяна перебувають у глухому куті з часу провального саміту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином у лютому 2019 року у В'єтнамі. Перша заступниця міністра  закордонних справ КНДР Чве Сон Хі обвинуватила Вашингтон у спробі використаті діалог з Пхеньяном лише як інструмент для врегулювання внутрішньоамериканскої "политичної кризи". Вона вказала, що не бачить потреби сідати із США за стіл переговорів.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


DW.COM

Кім Чен Ин і військові КНДР передумали завдавати удару по Південній Кореї

На зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з військовим керівництвом країни було вирішено відкласти початок військових дій проти Південної Кореї, повідомили в Пхеньяні.  

КНДР заявила про першу підозру на COVID-19 у країні

Північна Корея вперше повідомила про підозру на COVID-19 у країні. Йдеться про людину, яка, за даними Пхеньяна, незаконно потрапила до Південної Кореї і повернулася назад. У місті Кесон запровадили локдаун.  

Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця

Розстріл військовими Північної Кореї південнокорейця, виявленого у водах КНДР, викликав чергове загострення у відносинах між Пхеньяном і Сеулом.  

Також за темою

Nordkorea Militärparade in Pyeongchang

Парад по-північнокорейськи: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин 09.10.2020

У КНДР готуються відсвяткувати 75-річчя з дня заснування правлячої партії. Кульмінацією урочистостей стане військовий парад у Пхеньяні. Корейський лідер спробує використати його для демонстрації військової міці країни.

Nordkorea | Machthaber Kim Jong Un

Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця 25.09.2020

Розстріл військовими Північної Кореї південнокорейця, виявленого у водах КНДР, викликав чергове загострення у відносинах між Пхеньяном і Сеулом.

Vietnam Hanoi | Treffen Kim Jong-Un und Donald Trump

Північна Корея не бачить необхідності в нових переговорах зі США 04.07.2020

Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном як засіб для вирішення внутрішньої політичної кризи, заявили в МЗС КНДР. Раніше до нових переговорів Трампа і Кіма закликав президент Південної Кореї.

Реклама

Докладно

Протестувальники біля будівлі парламенту Киргизстану в Бішкеку

Протести в Киргизстані: на порозі нової революції?

Учасники протестів у Киргизстані домоглися визнання результатів виборів до парламенту недійсними та відставки прем'єра.  

Українські заробітчани нелегально працювали на м'ясокомбінаті (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

Афера з українськими заробітчанами (відео)

Німецька поліція викрила шахрайську схему, за якою українські заробітчани прибували у ФРН як студенти. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  