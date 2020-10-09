КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом

За даними збройних сил Південної Кореї, в суботу, 10 жовтня, вранці ще до сходу сонця на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні відбувся військовий парад, у якому брали участь багато військовослужбовців та військової техніки. Як згодом стало відомо, це був центральний західурочистостей з нагоди 75-ї річниці створення Трудової партії Кореї (ТПК).

Державне телебачення КНДР показало відео параду, зокрема й виступ лідера країни Кім Чен Ина. У ньому він подякував військовим за допомогу у відновленні країні після руйнівних літніх штормів, а також похвалив зусилля країни з протистояння пандемії COVID-19. За словами Кіма, країна й надалі розвиватиме збройні сили для самооборони та своєчасно мобілізує їх проти сильнішого супротивника в разі потреби.

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Нагадаємо, що переговори між США та КНДР щодо атомної програми Пхеньяна перебувають у глухому куті з часу провального саміту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином у лютому 2019 року у В'єтнамі. Перша заступниця міністра закордонних справ КНДР Чве Сон Хі обвинуватила Вашингтон у спробі використаті діалог з Пхеньяном лише як інструмент для врегулювання внутрішньоамериканскої "политичної кризи". Вона вказала, що не бачить потреби сідати із США за стіл переговорів.