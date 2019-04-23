 КНДР випробувала балістичні ракети: експерти побачили російський ″відбиток″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

КНДР випробувала балістичні ракети: експерти побачили російський "відбиток"

Під час проведених нещодавно північнокорейськими військовими навчань було здійснено запуск балістичних ракет малого радіусу дії. Експерти побачили в ракетних розробках КНДР російський "відбиток".

Пуск ракети в КНДР

Пуск ракети в КНДР, 4 травня 2019

Під час проведених днями навчань північнокорейських військових було здійснено запуск балістичних ракет малого радіусу дії. Про це в п'ятницю, 10 травня, повідомили в міністерстві оборони Південної Кореї. Згідно з даними Сеула, випущені північнокорейські ракети пролетіли 420 та 270 кілометрів відповідно, апогей траєкторії польоту сягав висоти від 45 до 50 кілометрів, передає агентство AP.

Про балістичний характер польоту випущених північнокорейських ракет повідомили також і в Пентагоні.

Цього ж дня державні ЗМІ КНДР оприлюднили кадри з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, який спостерігав за проведенням військових навчать та пусків ракет. Поширені відеокадри вже встигли проаналізувати експерти. За їхніми даними, показані ракети та пускові установки дуже схожі на російські ракетні комплекси близького радіусу дії "Іскандер". Ці комплекси були взяті на озброєння близько десяти років тому.

Про спорідненість випущених військовими КНДР ракет з російськими каже і один з провідних німецьких експертів з ракетної галузі КНДР Маркус Шиллер (Marcus Schiller). "В усьому цьому помітний відбиток російських технологій", - сказав він в інтерв'ю інформагенції AP.

Дальність польоту північнокорейських балістичних ракет

Дальність польоту північнокорейських балістичних ракет

Утім, експерт припустив, що КНДР могла отримати окремі елементи цих ракет не напряму з Росії. А деякі компоненти військова промисловість КНДР могла виробити й самостійно, припустив Шиллер.

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Комплекси типу "Іскандер" можуть потенційно вражати всю територію Корейського півострова та спроможні нести ядерні боєголовки. Крім того, черет те, що йдеться про твердопаливні ракети, такі комплекси можна значно швидше розгортати. На додачу, їх складніше збити системами протиракетної оборони, розташованими на території Південної Кореї, наголошують експерти.

Як повідомлялося, упродовж останнього тижня КНДР здійснила кілька пусків ракет.

Нагадаємо, що у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтинентальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.

Утім, у лютому 2019 року під час нової зустрічі Кіма та Трампа у В'єтнамі сторонам не вдалося досягти прогресу в переговорах. Останнім часом влада КНДР неодноразово висловлювала невдоволення неготовністю Вашингтона пом'якшити санкції проти Пхеньяна. У квітні уряд Кім Чен Ина заявив про небажання вести подальші переговори щодо атомної програми, якщо на чолі американської делегації залишатиметься держсекретар США Майк Помпео.

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    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

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    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

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    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

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    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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