КМДА: Користуватися транспортом зможуть тільки пасажири в медичних масках

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що в столиці України в громадський транспорт допускатимуть лише пасажирів у медичних масках.

"Із завтрашнього дня допуск у пасажирський транспорт буде виключно в масках. Пасажири, у яких немає масок, не допускатимуться до перевезення пасажирським транспортом", - сказав Поворозник на брифінгу у вівторок, 17 березня. .

Чиновник також повідомив, що КМДА не має наміру збільшувати кількість автобусів у зв'язку з закриттям метрополітену через обмежувальні заходи.

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"Ніхто не буде збільшувати кількість автобусів, оскільки всі містяни повинні бути вдома", - сказав він. За словами Поворозника, для доставки на роботу працівників стратегічно важливих підприємств з 18 березня діятимуть спеціальні маршрути, повідомляє агенція "Українські новини".

Поворозник зазначив, що контролюватимуть кількість пасажирів у громадському транспорті працівники Національної поліції та Державної санітарно-епідеміологічної служби.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив про виділення 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. "Зараз із резервного фонду ми виділили 10 мільйонів гривень на закупівлю масок, які підуть у першу чергу в лікарні, комунальні підприємства, сферу обслуговування й однозначно найближчим часом будуть також в аптеках КП "Фармація", - заявив він.

Кличко наголосив, що на сьогодні є великий попит на маски і люди намагаються їх закупити про запас. Він упевнений, що наступного тижня маски вже будуть у продажу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів призупинив всі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 людей в одному транспортному засобі з 12:00 18 березня. Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня.