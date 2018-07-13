 Клімкін: Україна має стати частиною європейського енергоринку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Клімкін: Україна має стати частиною європейського енергоринку

Глава МЗС України вважає участь у європейському ринку "гарантією" стабільності поставок газу до ЄС.

Павло Клімкін

Павло Клімкін вважає, що Україна має стати частиною енергоринку ЄС

Київ домовився із Єврокомісією щодо принципів застосування європейських енергетичних правил в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Ми маємо стати частиною спільного європейського ринку. Це буде найкращою гарантією для нас і для ЄС: виходитимемо зі спільних позицій", - зазначив Клімкін у Twitter у вівторок, 17 липня, після тристоронніх переговорів за участю Росії, України і Єврокомісії з питань транзиту газу через територію України.

Окрім того, Клімкін наголосив, що спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський арбітраж уже виніс рішення, не буде успішною. "Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву", - зазначив міністр.

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У відповідь на заяву російського президента Володимира Путіна, що РФ збереже транзит газу в разі врегулювання спору між російською та українською сторонами, "Нафтогаз України" заявив, що вже переміг в цій суперечці. (17.07.2018)

Новий контракт про транзит російського газу територією України після 2019 року має відповідати європейському праву, заявив віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефчович. (17.07.2018)

Можливе зростання попиту на російський газ

Під час зустрічі представників Єврокомісії, Росії та України у Берліні було домовлено, що група експертів високого рівня в середині вересня обговорить питання транзиту газу з РФ в ЄС територією України після 2019 року. З цього приводу глава міненерго РФ Олександр Новак заявив журналістам, що українська газотранспортна система може бути забезпечена нормальним завантаженням у найближчі п'ять-десять років завдяки збільшенню постачання газу з Росії до ЄС. "Ми вже розуміємо на сьогодні, що в період найближчих п'яти-десяти років обсяги поставок європейським споживачам будуть ще більші, ніж у 2017-2018 роках. Може йтися про додаткові 10-15 відсотків зростання. Ці додаткові обсяги обговорювалися як одне з можливих джерел завантаження газотранспортної системи України", - цитує Новака "Інтерфакс".

Як повідомлялося, раніше у цей же день віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович заявив, що новий контракт про транзит російського газу в Європу через територію України після 2019 року повинен відповідати європейському праву.

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