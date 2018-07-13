У день газових переговорів ЄС, РФ та України "Північний потік" зупинився на ремонт

Газопровід "Північний потік", що йде дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, повністю зупинився на планово-попереджувальний ремонт, повідомили у вівторок, 17 липня, європейські газотранспортні оператори. Профілактичні роботи на газогоні триватимуть до 31 липня. У цей період будуть проведені роботи з техобслуговування механічних вузлів обладнання та перевірки систем автоматизації з метою забезпечення надійної роботи обох ниток газопроводу протягом року.

В день зупинки морської труби номінація на прокачку газу через Україну ужгородським коридором зросла до 189 мільйонів кубометрів с 168 мільйонів кубометрів напередодні, передає агенція "Інтерфакс".

Зупинка газогону, яким Євросоюз отримує з Росії 170 мільйонів кубометрів газу на добу, збіглася в часі з тристоронніми переговорами щодо питань взаємодії в газовій сфері між Росією, Україною та Європейською комісією, які відбудуться в Берліні. Основною темою переговорів стануть умови транзиту газу через територію України європейським споживачам, у тому числі терміни транзитних домовленостей між російським "Газпромом" та "Нафтогазом-України".

Нагадаємо, що Україна виступає проти будівництва нового газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд, та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками газогону є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою.