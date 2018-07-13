 У день газових переговорів ЄС, РФ та України ″Північний потік″ зупинився на ремонт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

У день газових переговорів ЄС, РФ та України "Північний потік" зупинився на ремонт

У день газових переговорів ЄС, РФ та України газопровід "Північний потік" зупинився на ремонт. На газогоні проведуть роботи з техобслуговування механічних вузлів обладнання та перевірять системи автоматизації.

Північний потік зупинили на ремонт до кінця місяця

"Північний потік" зупинили на ремонт до кінця місяця

Газопровід "Північний потік", що йде дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, повністю зупинився на планово-попереджувальний ремонт, повідомили у вівторок, 17 липня, європейські газотранспортні оператори. Профілактичні роботи на газогоні триватимуть до 31 липня. У цей період будуть проведені роботи з техобслуговування механічних вузлів обладнання та перевірки систем автоматизації з метою забезпечення надійної роботи обох ниток газопроводу протягом року.

В день зупинки морської труби номінація на прокачку газу через Україну ужгородським коридором зросла до 189 мільйонів кубометрів с 168 мільйонів кубометрів напередодні, передає агенція "Інтерфакс".

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Зупинка газогону, яким Євросоюз отримує з Росії 170 мільйонів кубометрів газу на добу, збіглася в часі з тристоронніми переговорами щодо питань взаємодії в газовій сфері між Росією, Україною та Європейською комісією, які відбудуться в Берліні. Основною темою переговорів стануть умови транзиту газу через територію України європейським споживачам, у тому числі терміни транзитних домовленостей між російським "Газпромом" та "Нафтогазом-України".

Нагадаємо, що Україна виступає проти будівництва нового газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд, та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками газогону є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. 

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