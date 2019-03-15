Кліматичний надзвичайний стан: дієвий інструмент чи символічний крок

Першими кліматичний надзвичайний стан оголосили міста в Австралії (2016 року), США (2017 року), Канаді та Великобританії (2018 року). У 2019 році до цього руху долучилися Ірландія, Португалія та Франція. У вівторок, 9 липня, міська адміністрація столиці Франції Парижа розпорядилась реалізувати в місті положення Паризької кліматичної угоди 2015 року, відкрити для молоді Кліматичну Академію, а також заснувати при міськадміністрації постійну раду експертів з питань клімату.

У Німеччині першим містом, котре проголосило кліматичний надзвичайний стан, на початку травня став Констанц. До початку липня цей приклад наслідували понад 45 німецьких міст та громад, зокрема Аахен, Бонн, Дюссельдорф, Кіль, Мюнстер та Саарбрюккен. Як повідомляє громадська організація Klimabündnis Hamm, найближчим часом ще понад 100 муніципальних рад у ФРН обговорюватимуть питання проголошення кліматичного надзвичайного стану. За даними мережі Climate Emergency Declaration and Mobilisation In Action, у світі такий стан оголосили вже понад 700 міст.

Поштовх від Fridays forFuture

У Констанці імпульс надійшов від протестного руху Fridays for Future. "Кліматичні цілі зараз мають найвищий пріоритет", - каже 24-річна студентка Ноемі Мундгаас (Noemi Mundhaas), яка разом з іншими студентами та школярами переконала мера та всі фракції в муніципальній раді проголосити кліматичний надзвичайний стан.

Згідно з рішенням ради, всі її рішення тепер мають перевірятися на сумісність з кліматичними цілями. При цьому перевагу матимуть ті рішення, які "позитивно впливають на захист клімату, довкілля та біорізноманіття". Також повинні вживатися швидші та ефективніші заходи з захисту клімату, а мера мають щопівроку інформувати про поступ та ускладнення в процесі скорочення обсягу викидів. Але наскільки зобов'язувальний характер мають ці вказівки?

Мундгаас радіє, що її місто робить хоча б цей "перший невеликий крок". За її словами, оголошення надзвичайного кліматичного стану є "потужним сигналом для населення". "Про це говорять на кухнях, і ми вже бачимо значний рух", - каже студентка. "Ймовірно, зросте вартість паркування, і на засіданні муніципальної ради буде ухвалено рішення про обов'язкове встановлення сонячних батарей на нових будівлях", - зазначає вона. Та цього не досить. "Ми повинні тепер робити великі кроки, щоб не втратити контролю над кліматичної кризою", - переконана Мундгаас.

Надзвичайний стан оголошує Кельн

9 липня надзвичаний кліматичний стан оголосив Кельн - першим з німецьких міст-мільйонників. Щоб обмежити глобальне потепління 1,5 градусами, міська рада закликала до "негайних, масштабних та безпрецедентних змін в усіх сферах суспільного життя". Відтепер Кельн у міському плануванні зважатиме, яким буде вплив цих планів на клімат, а також більше інвестуватиме у відновлювані джерела енергії та розвиватиме екологічний транспорт. До 2050 року Кельн планує стати кліматично нейтральним містом.

Завдяки демонстраціям руху Fridays for Future теми захисту клімату вже не можна уникнути, заявила безпартійна обербургомістерка Генріетте Рекер (Henriette Reker) у розмові з DW. У своїй міській раді вона тепер бачить "значно більше усвідомлення потреби захисту клімату, чого не було раніше". "Ми, міста, є найважливішими емітентами викидів, тому мусимо також взяти найбільшу відповідальність за захист клімату. І я вважаю, це добре, що зараз робитимуться конкретні справи. Ми хочемо робити це в Кельні", - каже Рекер.

Дюссельдорф, який є столицею багатої на вугілля землі Північний Рейн-Вестфалія, теж поставив собі за мету стати до 2050 року кліматично нейтральним містом та прийняв вимоги руху Fridays for Future.

А от деякі англійські міста пішли ще далі - вони хочуть стати частково кліматично нейтральними до 2030 року, каже Сара Мекіян (Sarah Mekijan) з мережі Klima-Bündnis, що представляє інтереси 1700 європейських міст. Тенденцію до оголошення кліматичного надзвичайного стану вона бачить і в інших містах. "Це лише питання часу", коли приєднаються інші, каже Мекіян у розмові з DW.

Рішення не мають "юридичного значення"

Ці рішення міст, однак, не мають "жодного юридичного значення", каже Мекіян. Незважаючи на це, вони є дуже важливими, адже наголошують на "екзистенційній загрозі та кризі". Так вважають і активісти в цих містах. У Кельні петицію щодо проголошення кліматичного надзвичайного стану подав батько трьох дітей Міхаель Фламмер (Michael Flammer).

Багато хто вбачає в рішеннях місцевих рад важливий сигнал. "За цим стоїть абсолютно правильне послання: міста прокладають курс до способу життя, сумісного з кліматичними змінами", - каже президент вуппертальського Інституту клімату, довкілля та енергії та член Римського клубу, професор Уве Шнайдевінд (Uwe Schneidewind).

Тепер треба спостерігати, чи "в наступні тижні та місяці цей рух у містах стане постійним", зазначає науковець. Чи виросте з нього фундаментальна культурна зміна? Шнайдевінд упевнений в одному: "Виклики є настільки фундаментальними, що питання клімату знову й знову виноситимуться на політичний порядок денний, причому набагато інтенсивніше, ніж у минулому".

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