Кліматична конференція ООН - це щорічна конференція, яка проводиться в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та наради сторін за Кіотським протоколом.

Під час конференції в Парижі 2015 року була укладена Паризька угода щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю із 2020 року. Цей документ вступив у силу 4 листопада 2016 року. Угода має замінити Кіотський протокол, дія якого завершилася у 2012 році. Кліматична конференція 2017 року відбулась у Бонні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.