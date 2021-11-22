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Кліматична конференція ООН

Кліматична конференція ООН - це щорічна конференція, яка проводиться в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та наради сторін за Кіотським протоколом.

Під час конференції в Парижі 2015 року була укладена Паризька угода щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю із 2020 року. Цей документ вступив у силу 4 листопада 2016 року. Угода має замінити Кіотський протокол, дія якого завершилася у 2012 році. Кліматична конференція 2017 року відбулась у Бонні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року

Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року 22.11.2021

Зобов'язання України, дані під час COP26 у Глазго, переглянуть, повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Міненерго може відтермінувати дату відмови від спалення вугілля.
На кліматичній конференції ООН ухвалили компромісну угоду

На кліматичній конференції ООН ухвалили компромісну угоду 14.11.2021

Учасники COP26 погодилися скоригувати національні кліматичні цілі до кінця 2022 року, а також домагатися обмеження глобального потепління півтора градусами Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.
Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео) 10.11.2021

На Кліматичному форумі СОР26 в Глазго Україна представила свій запланований внесок у боротьбу зі зміною клімату. Наскільки амбітні її кліматичні цілі та як саме Україна планує їх досягати?

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021

На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - Європа у фокусі (відео)

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.

Анґела Меркель: Я завжди намагалася досягати компромісів

Анґела Меркель: Я завжди намагалася досягати компромісів 07.11.2021

В ексклюзивному інтерв'ю DW канцлерка Анґела Меркель розповіла про те, що стало для неї найбільшим викликом за роки перебування на посаді, а також про плани на майбутнє.
У Глазго тисячі кліматичних активістів вийшли на протест

У Глазго тисячі кліматичних активістів вийшли на протест 05.11.2021

Активісти Fridays for Future протестують у шотландському місті, де нині відбувається кліматична конференція ООН. Вони критикують бездіяльність світових лідерів у боротьбі зі зміною клімату.
Зеленський у Глазго поговорив з Блінкеном про безпеку і Nord Stream 2

Зеленський у Глазго поговорив з Блінкеном про безпеку і Nord Stream 2 03.11.2021

Володимир Зеленський на кліматичному саміті поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили, зокрема, енергетичну безпеку України й "Північний потік-2".

Понад 100 країн зобов'язалися скоротити викиди метану

Понад 100 країн зобов'язалися скоротити викиди метану 02.11.2021

Понад сто країн на кліматичній конференції ООН підтримали ініціативу зі скорочення викидів метану до 2030 року на 30 відсотків порівняно з рівнем минулого року.

Понад 100 країн світу домовилися зупинити знищення лісів

Понад 100 країн світу домовилися зупинити знищення лісів 02.11.2021

Аби зупинити знищення лісів у світі, понад 100 країн домовилися залучити майже 20 мільярдів євро до 2025 року. До ініціативи приєдналися, зокрема, ЄС, США та Росія.
Україна планує досягти кліматичної нейтральності до 2060 року - Зеленський

Україна планує досягти кліматичної нейтральності до 2060 року - Зеленський 01.11.2021

Володимир Зеленський на кліматичній конференції ООН у Глазго заявив, що Україна планує досягти кліматичної нейтральності не пізніше 2060 року, а Крим і Донбас назвав "екобомбами", які загрожують усьому світу.

Генсек ООН на кліматичній конференції в Глазго: Ми риємо собі могилу

Генсек ООН на кліматичній конференції в Глазго: "Ми риємо собі могилу" 01.11.2021

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав учасників конференції ООН з питань клімату до негайних дій, адже людство, за його словами, наближається до кліматичної катастрофи.
Задля протидії глобальному потеплінню: у Глазго розпочалась кліматична конференція ООН

Задля протидії глобальному потеплінню: у Глазго розпочалась кліматична конференція ООН 31.10.2021

Конференція ООН з клімату триватиме до 12 листопада та за цей час збере представників близько 200 країн, які обговорюватимуть боротьбу з з глобальним потеплінням.
ООН: Концентрація в атмосфері парникових газів стала рекордною

ООН: Концентрація в атмосфері парникових газів стала рекордною 25.10.2021

Спад промислового виробництва під час пандемії не зміг зупинити зростання рівня CO2 в атмосфері. Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що досягти цілей Паризької кліматичної угоди стає все важче.
Міжнародну кліматичну конференцію перенесли через коронавірус

Міжнародну кліматичну конференцію перенесли через коронавірус 02.04.2020

COVID-19 становить зараз найбільшу небезпеку для людства, однак зміни клімату в довгостроковій перспективі також представляють велику загрозу, наголосили в ООН.
Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді погодили мінімальні компроміси

Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді погодили мінімальні компроміси 15.12.2019

Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді не досягли прориву щодо політики захисту клімату. Водночас понад 200 країн погодилися щодо необхідності збільшити зусилля щодо захисту клімату.
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