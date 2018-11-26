 Кліматична конференція ООН у Катовіце: міжнародне рішення проти популізму | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.12.2018

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Світ

Кліматична конференція ООН у Катовіце: міжнародне рішення проти популізму

На Кліматичній конференції ООН, яка 3 грудня відкрилась у польському Катовіце, ітиметься про Паризьку угоду. Як втілити її у життя і протистояти популістам?

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Минуло лише три роки відтоді, як 190 країн ООН в атмосфері ейфорії відзначали у Парижі підписання угоди про захист клімату. Переговори про неї велися довгі роки. Усі країни - бідні і багаті - тоді хотіли приєднатися до угоди, мета якої - не допустити підвищення температури на Землі на понад два градуси Цельсія у порівнянні з доіндустріальним періодом. Багаті країни хотіли допомогти бідним. Йшлося про надання їм на ці цілі 100 мільярдів доларів США щорічно, починаючи з 2020 року.

Німецьку сторону представляла тодішня міністерка охорони довкілля Барбара Гендрікс (Barbara Hendricks). Представниця Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) тоді зазначила в інтерв'ю DW: "Це історичний момент у справі захисту клімату. До кінця цього століття будуть ще живі ті, хто зараз у дитячому віці. І мова йде про те, щоб температура на Землі до того моменту не підвищилася на понад 2 градуси, а ще краще - на півтора".

Трамп вийшов з угодипро захист клімату

Сьогодні, через три роки, представники країн, що підписали тоді угоду в Парижі, зустрічаються знову, цього разу на Кліматичній конференції ООН у польському Катовіце. Щоправда, ейфорія після цієї знакової зустрічі уже минула. Через рік після підписання угоди про захист клімату президентом США став Дональд Трамп, і невдовзі він оголосив про вихід із угоди, яку підтримав його попередник Барак Обама.
Улітку 2017 року Трамп навіть організував спеціальну прес-конференцію в саду Білого дому і заявив на ній, що у нього, як у президента США, "є зобов'язання тільки перед американським народом", а Паризька угода про захист клімату "підриває економіку країни і послаблює її суверенітет, тому настав час вийти з неї".

1 червня 2017: Трамп оголошує про вихід із угоди

1 червня 2017: Трамп оголошує про вихід із угоди

Утім, ідеться не тільки про США. Такі країни, як Росія, Ірак та Іран, так остаточно і не схвалили міжнародну угоду про захист клімату. А в Австралії та Бразилії до влади прийшли праві популісти, що дотримуються націоналістичних поглядів. Вони також не зацікавлені у глобальному захисті клімату.

Але, незважаючи на це, екоактивісти, зокрема, Лутц Вайшер (Lutz Weischer) з екологічної організації Germanwatch, налаштовані оптимістично. "Рух на захист клімату вже неможливо зупинити. Витрати на розвиток відновлюваних джерел енергії, електромобільності такі, що цей тренд збережеться. Проблема лише в тому, що все відбувається дуже повільно", - каже Вайшер.

Учені попереджають про небезпеку зміни клімату

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC), до якої входять близько 900 учених, кілька місяців тому представила доповідь із невтішними висновками: льодовики продовжують танути, рівень води у світовому океані зростає, спеку і посуху годі попередити. Все це - наслідки глобального потепління. Тобто оголошені в Парижі цілі із захисту клімату поки не були досягнуті. І навіть уряд США попереджає про драматичні наслідки зміни клімату, у чому, втім, сумнівається президент Трамп. 

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Людство ще може стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм, вважають в ООН. Для цього необхідні зміни як на рівні держав, так і на рівні споживачів. Ось що кожен може зробити для порятунку планети. (09.10.2018)

Рівень світового океану до 2300 року зросте приблизно на метр навіть за умови сумлінної реалізації Паризької кліматичної угоди, вважають науковці. (21.02.2018)

Тому на сьогоднішній зустрічі у Польщі країни, що підписали Паризьку угоду, хочуть урятувати документ, доповнивши його новими конкретними цілями, які мають бути узгодженими та прозорими. Для бідних країн, наприклад, ідеться про те, щоби досягнуті три роки тому фінансові домовленості були реалізовані.
"Держави, які зараз докладають найбільше зусиль, - це ті, кого вже зараз найбільше торкнулися зміни клімату. Існує коаліція маленьких острівних та бідних країн, що розвиваються, які поставили собі за мету перейти на відновлювані джерела енергії, щоб зупинити глобальне потепління. Ті ж країни, які залежать від вуглеводнів - газу й нафти, такі, як США і Саудівська Аравія, гальмують процес захисту клімату", - констатує Вайшер.

Зобов'язання ЄС щодо захисту клімату

Оскільки США вийшли з Паризької угоди із захисту клімату, багато у цьому процесі тепер залежить від Євросоюзу. Але й усередині ЄС по-різному ставляться до цієї проблеми. Так, країни Східної Європи побоюються негативного впливу заходів із захисту клімату на національну економіку. "При цьому ЄС завжди був важливим і конструктивним учасником переговорів щодо захисту клімату, свого роду першопрохідцем у екологічній дипломатії", - каже Вайшер. Але зараз Євросоюз послаблений та обмежений у своїх діях, але, незважаючи на це, у Катовіце мають бути розроблені чіткі цілі, а Паризьку угоду сподіваються "повернути до життя".

Смог вкрив Катовіце

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ЄС і, зокрема, Німеччина докладають великих зусиль, щоб досягти 2020 року власних цілей із захисту клімату. За останній час ФРН знову збільшила кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу. Але незважаючи на це, чинна міністерка охорони довкілля ФРН Свенья Шульце (Swenja Schulze) впевнена, що ЄС і надалі має виступати двигуном у справі досягнення цілей, прописаних у Паризькій угоді й наполягати на виконанні зобов'язань багатих країн перед бідними. 

Під час одного з виступів у Бундестазі Шульце заявила: "Країни, що розвиваються, мають покладатися на обіцяну їм фінансову підтримку. І ми хочемо домовитися про заходи, які в усьому світі можуть допомогти у тому, щоб краще та ефективніше запобігти зміні клімату". 

У цьому контексті особливо важливі заходи, розроблені ООН, незважаючи на критику та нападки з боку правих популістів. Адже усі експерти сходяться на думці, що міжнародна спільнота разом повинна діяти, щоб запобігти глобальному потеплінню. Вирішити цю проблему на національному рівні вже неможливо. 

  • Фіджійське каное на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Усі в одному човні

    "Ми маємо спільно пливти, демонструючи спільну волю, щоб досягти нашої мети", - з таким закликом до представників 196 країн світу, які беруть участь у кліматичній конференції ООН (COP23) у Бонні, звернувся прем'єр-міністр Фіджі Франк Баїнімарама. Його країна головує на нинішньому форумі. У конгрес-центрі встановили справжнє фіджійське каное, яке нагадує, що ми всі перебуваємо в одному човні.

  • Павільйон Фіджі на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Таланоа - дискусія у дусі розуміння та поваги

    COP23 мала відбутись на Фіджі. Однак ця тихоокеанська країна так і не змогла прийняти форму. Допоміг німецький Бонн. Але дух Фіджі присутній і тут. "Ми хочемо вести діалог у дусі Таланоа", - сказав прем'єр Фіджі Баїнімарама. Таланоа на мові фіджійців означає діалог з розумінням і повагою. Павільйон країни з традиційними фіджійськими меблями й рослинами теж запрошує до відкритого обміну думками.

  • Тіпі - переносне житло кочових індіанців - на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Зі світу по нитці...

    Від зміни клімату найбільше потерпають бідні країни, які часто не мають засобів, щоб захиститися від екстремальної погоди. На конференції йдеться про те, щоб весь світ об'єднався заради допомоги цим людям. Цей тіпі - переносне житло кочових індіанців - також виникл завдяки роботі не однієї пари рук. Воно складається із сотень квадратних клаптиків, кожен з яких зв'язаний людьми з усього світу.

  • Скульптура білого ведмедя на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Сумна доля білого ведмедя

    Від кліматичних змін страждають і дикі тварини. Засухи, повені та негода унеможливлюють їхнє подальше існування. Яскравий приклад тому - білі ведмеді. Через глобальне потепління буквально у них під ногами тане лід. До цього привертає увагу інсталяція, встановлена в парку над Рейном, неподалік від місця проведення кліматичної конференції: ведмідь, наколотий на кілок.

  • Дерево з відходів, мистецький проект у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Дерево з відходів

    Ліси - важливі для клімату. Щороку вони поглинають мільйони тонн вуглекислого газу. Активісти об'єднання німецької лісової промисловості у рамках кліматичної конференції виступають за більшу допомогу лісам. Цей інтерактивний мистецький проект "росте" упродовж саміту. З лісопильних відходів митець будує дерево висотою до восьми метрів. Наприкінці на ньому розмістять глобус.

  • Макет земної кулі в парку Райнауе в Бонні, кліматичний саміт

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Світ у небезпеці

    Мета паризької кліматичної угоди - утримання глобального потепління в межах менше двох градусів. Уже зараз люди в бідних країнах страждають від наслідків засух та непогоди. У павільйоні "Кліматична планета", розташованому в боннському парку Райнауе, відвідувачі можуть ознайомитися з наслідками зміни клімату. 20-метрова споруда у вигляді земної кулі є ідеєю німецького міністерства розвитку.

  • В індійському павільйоні на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Китай та Індія надолужують утрачене

    Відновлювальна енергія має у перспективі замінити викопне паливо. Коли? Це кожна держава визначає самостійно. Після Китаю та США Індія є третьою країною за рівнем викидів в атмосферу. Але тоді як США хочуть вийти з кліматичної угоди, Китай та Індія надолужують утрачене в захисті клімату. В індійському павільйоні країна демонструє свої амбіції невдовзі стати провідною у відновлювальній енергетиці.

  • Плакати за захист клімату, інсталяція боннського театру

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Вийти на вулиці заради клімату

    Захисники клімату вважають, що вже давно слід було відмовитися від вугілля як джерела енергії. Під час кліматичного саміту демонстранти вимагають покласти край застосуванню викопного палива. На вулиці Бонна вийшли тисячі людей. Боннський театр влаштував виставку протестних плакатів, які віддзеркалили роздратування та бажання демонстрантів.

  • Демонстранти в костюмах білих ведмедів з фігурою Дональда Трампа під час протестів у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Костюмовані протести

    Протестувальники висловлюють свої ідеї креативно. Як от під час першої демонстрації, ще напередодні кліматичної конференції - у костюмах білих ведмедів та з фігурою Дональда Трампа. Американського президента вони вважають своїм найбільшим противником. США є єдиною країною, яка не хоче дотримуватися паризької кліматичної угоди. Через це страждають і білі ведмеді, причому справжні.

    Автор: Наталія Мехед, Патрік Гроссе


DW.COM

Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

На кліматичній конференції ООН у Бонні йдеться про те, як обмежити глобальне потепління. Експерти говорять про цілі, гроші й строки. Привернути увагу до проблем клімату намагаються в Бонні й митці. (13.11.2017)  

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Докладно

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COP24: міжнародне рішення проти популізму

На Кліматичній конференції ООН у Катовіце йтиметься про те, як втілити Паризьку угоду в життя і протистояти популістам. 

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