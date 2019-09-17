Кличко просить Верховну Раду провести дострокові вибори Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко у четвер, 19 вересня, звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради VIII скликання після того, як вона знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

"Нагадаю, у вівторок, під час консультацій з лідерами всіх фракцій Київради, ми домовилися про проведення сесії сьогодні. Всі говорили про готовність зібратися заради розв'язання гострих питань для міста", - цитує Кличка його пресслужба.

Кличко наголосив, що необхідно ухвалювати важливі для столиці України рішення. "Ми на порозі опалювального сезону і є невідкладні питання підготовки до нього. Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це ті питання, що необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці", - вважає мер Києва.

Кличко зазначив, що виборці повинні спитати кожного депутата, "як він працював і чиї інтереси ставив над інтересами киян".

"Депутати повинні нести відповідальність перед людьми, які їх обирали! А не керуватися політичною кон'юнктурою і особистими інтересами. Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові таки не всі, - сказав мер. - Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання і призначення дострокових виборів у Києві! І нехай тепер депутати ідуть і розказують киянам як вони працювали. І чому думають, що їх оберуть знову!", - заявив Кличко.

Конфлікт навколо звільнення Віталія Кличка

4 вересня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся до Офісу президента щодо цього. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук заявив про необхідність посилити позиції київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Віталій Кличко вважає це рішення уряду неконституційним. За його словами, Кабмін зробив крок до двовладдя, а по суті - прямого президентського правління у столиці.

В Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА. Кличку закидають втрату контролю над ситуацією в Київраді й місті. 30 липня про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан. Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє так званих "смотрящіх" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість у Київраді. Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею".

Пізніше у фракції "Слуга народу" запропонували відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації.

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