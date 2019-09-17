 Кличко просить Верховну Раду провести дострокові вибори Київради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

Кличко просить Верховну Раду провести дострокові вибори Київради

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України щодо розпуску Київради VIII скликання і проведення дострокових виборів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Київради VIII скликання

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Київради VIII скликання

Міський голова Києва Віталій Кличко у четвер, 19 вересня, звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради VIII скликання після того, як вона знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

"Нагадаю, у вівторок, під час консультацій з лідерами всіх фракцій Київради, ми домовилися про проведення сесії сьогодні. Всі говорили про готовність зібратися заради розв'язання гострих питань для міста", - цитує Кличка його пресслужба.

Кличко наголосив, що необхідно ухвалювати важливі для столиці України рішення. "Ми на порозі опалювального сезону і є невідкладні питання підготовки до нього. Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік.  Це ті питання, що необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці", - вважає мер Києва.

Кличко зазначив, що виборці повинні спитати кожного депутата, "як він працював і чиї інтереси ставив над інтересами киян".

"Депутати повинні нести відповідальність перед людьми, які їх обирали! А не керуватися політичною кон'юнктурою і особистими інтересами. Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові таки не всі, - сказав мер. - Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання і призначення дострокових виборів у Києві! І нехай тепер депутати ідуть і розказують киянам як вони працювали. І чому думають, що їх оберуть знову!", - заявив Кличко.

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Конфлікт навколо звільнення Віталія Кличка

4 вересня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся до Офісу президента щодо цього. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук заявив про необхідність посилити позиції київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Віталій Кличко вважає це рішення уряду неконституційним. За його словами, Кабмін зробив крок до двовладдя, а по суті - прямого президентського правління у столиці.

В Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА. Кличку закидають втрату контролю над ситуацією в Київраді й місті. 30 липня про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан. Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє так званих "смотрящіх" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість у Київраді. Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею".

Пізніше у фракції "Слуга народу" запропонували відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації.

Дивитись відео 07:08

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Кличко, Зеленський і КМДА: чим (не)загрожує двовладдя у Києві (13.09.2019)  

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