Кличко пропонує відновити роботу метро в Києві з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко в середу, 13 травня, звернувся до уряду України з проханням відновити з 25 травня роботу київського метро у звичайному режимі. "Я звертаюся до уряду - після 22 травня, а точніше, з 25 травня - 22-ге це п'ятниця, а потім два вихідні - дозволити відновити роботу метро в столиці. Звісно, ми враховуватимемо ситуацію з поширенням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що столична влада не хотіла закривати метро і тримала його роботу до останнього, доки уряд не ухвалив рішення про призупинення роботи метрополітену в кількох містах. "Але на сьогодні, коли дедалі більше людей повертається до роботи, в місті відбувається колапс. І ми наполягатимемо на відновленні роботи метро", - наголосив мер Києва.

Водночас Кличко назвав "абсолютно утопічною" ідею проїзду в метро за спецперепустками. "Ми створимо страшні натовпи, і буде ще гірше. Тому метро має відкритися для роботи в звичайному режимі. Це дасть змогу перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці", - сказав він.

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Cвоєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відновити роботу транспорту Україна зможе тільки на третьому етапі послаблення карантину. "Тільки з третього етапу за дотримання певних правил - санітарна, гігієнічна і епідеміологічна дисципліна - ми зможемо дозволити собі відновити роботу приміського транспорту, далі - міжміського, далі - метро. Наразі це однозначно призведе до спалаху (захворюваності на COVID-19. - Ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, що 24 квітня уряд України затвердив план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Для третього етапу кількість тих, хто видужав, протягом 10 днів поспіль має перевищувати удвічі кількість нововиявлених випадків захворювання. Тоді скасують обмеження зі спортивних і дитячих майданчиків, деяких освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможуть працювати в межах області громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри і кінотеатри, хостели і санаторії, кафе і ресторани з відвідуванням.

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