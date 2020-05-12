Кличко пропонує відновити роботу метро в Києві з 25 травня
Мер Києва Віталій Кличко наполягає на відновленні роботи київського метро у звичайному режимі, а не за спецперепусками. За його словами, у місті відбувається транспортний колапс.
Мер Києва закликає відновити з 25 травня роботу метро
Мер Києва Віталій Кличко в середу, 13 травня, звернувся до уряду України з проханням відновити з 25 травня роботу київського метро у звичайному режимі. "Я звертаюся до уряду - після 22 травня, а точніше, з 25 травня - 22-ге це п'ятниця, а потім два вихідні - дозволити відновити роботу метро в столиці. Звісно, ми враховуватимемо ситуацію з поширенням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу.
Він зазначив, що столична влада не хотіла закривати метро і тримала його роботу до останнього, доки уряд не ухвалив рішення про призупинення роботи метрополітену в кількох містах. "Але на сьогодні, коли дедалі більше людей повертається до роботи, в місті відбувається колапс. І ми наполягатимемо на відновленні роботи метро", - наголосив мер Києва.
Водночас Кличко назвав "абсолютно утопічною" ідею проїзду в метро за спецперепустками. "Ми створимо страшні натовпи, і буде ще гірше. Тому метро має відкритися для роботи в звичайному режимі. Це дасть змогу перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці", - сказав він.
Cвоєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відновити роботу транспорту Україна зможе тільки на третьому етапі послаблення карантину. "Тільки з третього етапу за дотримання певних правил - санітарна, гігієнічна і епідеміологічна дисципліна - ми зможемо дозволити собі відновити роботу приміського транспорту, далі - міжміського, далі - метро. Наразі це однозначно призведе до спалаху (захворюваності на COVID-19. - Ред.)", - сказав він.
Нагадаємо, що 24 квітня уряд України затвердив план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Для третього етапу кількість тих, хто видужав, протягом 10 днів поспіль має перевищувати удвічі кількість нововиявлених випадків захворювання. Тоді скасують обмеження зі спортивних і дитячих майданчиків, деяких освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможуть працювати в межах області громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри і кінотеатри, хостели і санаторії, кафе і ресторани з відвідуванням.
Дивитись відео02:01
Поділитись
Послаблення карантину: у Києві запрацювали продовольчі ринки (06.05.2020)
Послаблення карантину: у Києві запрацювали продовольчі ринки (06.05.2020)
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.