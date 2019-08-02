Кличко відмовився балотуватися в мери Києва від "Європейської солідарності"

Мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції балотуватися на майбутніх місцевих виборах від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність". "Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії "УДАР" Віталія Кличка", - написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 5 червня. Він додав, що поведе команду "УДАРу" на вибори до Київради.

Раніше цього дня партія "Європейська солідарність" звернулася до Кличка із пропозицією очолити список кандидатів до Київради від "ЄС". "Виходячи з інтересів киян та держави, "Європейська Солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради", - йдеться в заяві партії.

Своєю чергою лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко наголосив на необхідності не допустити на посади міських голів кандидатів від партії "Слуга народу".