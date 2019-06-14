Київські експерти про рішення КСУ щодо розпуску Ради: Тривожний прецедент

Конституційний суд (КС) України у четвер, 20 червня,визнав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради законним і таким, що "відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України". Рішення оскарженню не підлягає, а отже, 21 липня 2019 року, як і було вказано в указі президента, в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори.

Опитані DW київські оглядачі вважають позитивним у цьому рішенні те, що тепер наступила правова визначеність і легітимність виборів не можна буде ставити під сумнів. Водночас аргументи, якими судді КС мотивували своє рішення, викликали чимало запитань.

Конфлікт президента і ВР "не має правового вирішення"

Конституційний суд зазначив, що конфлікт між президентом і Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень парламенту "не має правового вирішення". Судді пояснили, що Конституція не визначає порядок припинення діяльності парламентської коаліції, як і регламент Ради. При цьому вони послалися на 5 статтю Конституції, за якою народ є джерелом влади, а отже, саме він має вирішити конституційний конфлікт, що виник, - на виборах. "Все переклали на народ. А навіщо тоді Конституційний суд, якщо конфліктні ситуації, пов'язані з Конституцією має вирішувати народ?", - запитує науковий консультант Центру Разумкова з правових питань Віктор Мусіяка. Експерт, один із авторів Конституції України, вважає, що судді самоусунулися від надання чіткої відповіді по суті справи. "На виборах люди не голосуватимуть, чи конституційний указ Зеленського про розпуск чи не конституційний, а обиратимуть новий парламент", - зауважив Мусіяка у розмові з DW.

Віктор Мусіяка

Мусіяка називає це рішення Конституційного суду виключно політичним і таким, що може у майбутньому мати загрозливі наслідки, адже прикриваючись волею народу та народовладдям можна буде аргументувати рішення з будь-якого контроверсійного питання, застерігає він. "Тепер президент може тлумачити Конституцію абсолютно довільно, оскільки розуміє, що за його спиною стоїть Конституційний суд, котрий визнає будь-яке його рішення конституційним, обґрунтовуючи це волею народу".

А експерта з конституційного права київського Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко додає, що це може призвести до правового хаосу. "У нас же не тільки пряма, а й представницька демократія діє. Завтра народу не сподобається новообрана Верховна Рада і що? Через місяць знову йти на вибори?", - запитує Кириченко.

Як відомо, народовладдя було однією з обіцянок Володимира Зеленського під час президентських виборів. У передвиборчій програмі зазначалося, що новий президент збирається закріпити механізм, за яким тільки народ формуватиме основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії.

Українські політики про рішення КС

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, коментуючи рішення КС, заявив, що суд продемонстрував "незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права". Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко це рішення також привітала, вживаючи займенник "ми"."Так! Ми з вами добилися справедливого рішення! Указ про дострокові вибори визнаний конституційним. Розкажіть всім своїм друзям, щоб на 21 липня більше нічого важливого не планували", - написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

А от лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко, депутати якого разом з представниками фракції "Народний фронт" подали подання до КС про визнання указу про розпуск Ради неконституційним, вважає, що судді діяли з політичних мотивів. "Судді КС, визнавши указ Зеленського конституційним фактично допомагають йому узурпувати владу. Нажаль нічого не змінилося. У 2010 році саме так Янукович за потурання продажних суддів КС скасував Конституцію України, що призвело до монополізації влади Януковичем ", - заявив Ляшко у своєму відеозверненні.

Майже дослівно ці тези Ляшка повторив і екс-прем'єр та лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк. "Конституційний суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності і став політичним органом. Це - машина часу… У майбутнє закладена бомба - для наступного парламенту, для чинного президента", - сказав Яценюк у своєму відеозверенні.