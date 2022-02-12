Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Київська міська рада (Київрада) - орган місцевого самоврядування міста Києва.
До Київської міської ради входять 120 депутатів, яких обирають на місцевих виборах за пропорційною системою голосування. Останні вибори депутатів Київської міської ради відбулися 25 жовтня 2015 року. Головою Київради нині є Віталій Кличко.
Про конфлікт з Офісом президента Володимира Зеленського і особисто Андрієм Богданом мер Києва Віталій Кличко розповів в ексклюзивному інтерв‘ю DW. Також говорили про допити в ДБР та чи готовий він об’єднуватися з Олегом Ляшком.