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Київрада

Київська міська рада (Київрада) - орган місцевого самоврядування міста Києва.

До Київської міської ради входять 120 депутатів, яких обирають на місцевих виборах за пропорційною системою голосування. Останні вибори депутатів Київської міської ради відбулися 25 жовтня 2015 року. Головою Київради нині є Віталій Кличко.

Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень

Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень 12.02.2022

ВАКС заарештував депутата Київради Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі у 1,4 мільйона гривень . Альтернативою арешту є застава у майже 15 мільйонів гривень.
Депутата Київради від Слуги народу спіймали на хабарі в понад мільйон гривень

Депутата Київради від "Слуги народу" спіймали на хабарі в понад мільйон гривень 09.02.2022

Правоохоронці затримали депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина за одержання хабаря у понад мільйон гривень.
ОАСК знову вирішив повернути проспекту Бандери у Києві стару назву

ОАСК знову вирішив повернути проспекту Бандери у Києві стару назву 11.02.2021

Судді ОАСК удруге скасували рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Бандери. Раніше апеляційний суд залишив у силі це рішення Київради.
Ефект Кличка: як чинному меру втретє вдалося перемогти в Києві

Ефект Кличка: як чинному меру втретє вдалося перемогти в Києві 06.11.2020

Віталій Кличко знову керуватиме українською столицею наступні п'ять років. Що допомогло ексбоксеру втретє поспіль перемогти в Києві - технології чи реальні досягнення? В чому секрет його успіху?
Битва за Київ. Як ЄС і слуги борються за коаліцію з Кличком

Битва за Київ. Як "ЄС" і "слуги" борються за коаліцію з Кличком 23.09.2020

Беззастережним фаворитом у перегонах за посаду мера Києва є Віталій Кличко. Головна інтрига полягає у тому, з ким у Київраді об'єднається його політична партія "УДАР".
Дружина голови МЗС очолила список Слуги народу на виборах до Київради

Дружина голови МЗС очолила список "Слуги народу" на виборах до Київради 20.09.2020

Партія "Слуга народу" висунула номером 1 свого списку на виборах до Київської міської ради дружину міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби - Євгенію Кулебу.
Проєкт генерального плану Києва передбачає дві нові лінії метро

Проєкт генерального плану Києва передбачає дві нові лінії метро 16.12.2019

Проєкт генерального плану Києва передбачає будівництво двох нових ліній метрополітену. Він також передбачає збільшення площі парків та скверів і зменшення площі індустріальних підприємств.
Як (не) скасували заборону на продаж алкоголю вночі у Києві

Як (не) скасували заборону на продаж алкоголю вночі у Києві 15.10.2019

Верховний суд підтвердив незаконність заборони від 2016 року на продаж алкоголю вночі у Києві. Тим часом Київрада у 2018 році ухвалила інше рішення, яким заборонила торгувати алкоголем уночі.
Навіщо Кличко хоче розпустити Київраду?

Навіщо Кличко хоче розпустити Київраду? 20.09.2019

Мер Києва Віталій Кличко виступив за розпуск Київради. Навіщо йому це, адже у парламенті вже зареєстрований законопроект про призначення дострокових виборів у Києві на 8 грудня?
Кличко просить Верховну Раду провести дострокові вибори Київради

Кличко просить Верховну Раду провести дострокові вибори Київради 19.09.2019

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України щодо розпуску Київради VIII скликання і проведення дострокових виборів.

Кличко ініціює консультації щодо припинення повноважень Київради

Кличко ініціює консультації щодо припинення повноважень Київради 12.09.2019

Міський голова Києва планує консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради 8-го скликання щодо дострокового припинення її повноважень.
Коментар: Боротьба Зеленського з Кличком за владу в Києві

Коментар: Боротьба Зеленського з Кличком за владу в Києві 02.08.2019

Команда президента Зеленського наполягає на тому, щоб мер Києва поділився своєю владою в столиці. Протистояння з Кличком може стати фатальною помилкою Зеленського, вважає Сергій Руденко.

Віталій Кличко про конфлікт з Офісом президента і Богданом: буду боротися (02.08.2019) 02.08.2019

Про конфлікт з Офісом президента Володимира Зеленського і особисто Андрієм Богданом мер Києва Віталій Кличко розповів в ексклюзивному інтерв‘ю DW. Також говорили про допити в ДБР та чи готовий він об’єднуватися з Олегом Ляшком.
Віталій Кличко назвав безпідставною брехнею закиди з боку Андрія Богдана

Віталій Кличко назвав "безпідставною брехнею" закиди з боку Андрія Богдана 30.07.2019

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив керівника офісу президента України Андрія Богдана у "безпідставній брехні" та маніпулюванні законами і Конституцією.

Що і чому Зеленський хоче забрати у Кличка в Києві? (24.07.2019) 24.07.2019

Якщо у Віталія Кличка заберуть посаду очільника КМДА, то в нього, по суті, залишиться символічна посада мера Києва без суттєвих повноважень. Без яких саме і чому так сталося?
Київрада знову заборонила продаж алкоголю вночі

Київрада знову заборонила продаж алкоголю вночі 27.09.2018

Рішення передбачає заборону продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00, однак в подальшому депутати розглядають можливість обмежити заборону до 8:00.
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