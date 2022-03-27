Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Києво-Печерська лавра".
Києво-Печерська лавра є православним монастирським комплексом у Києві. Своїм корінням Києво-Печерська лавра сягає ще в середину одинадцятого століття, коли на місці сучасної Києво-Печерської лаври було засновано печерний монастир. Києво-Печерська лавра занесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. На території лаври діє Національний Києво-Печерський культурний заповідник. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російські ракети - це загроза не лише життю мирних мешканців, але й українським об’єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також незліченним історичним пам'яткам на кшталт церков, музеїв, галерей та меморіалів. Як захистити культурну спадщину від війни?
Дзвіниці Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, Національна опера і театр імені І. Франка - цих відомих пам'яток архітектури та туристичних принад могло б і не бути, якби не німецькі архітектори. DW з'ясувала чому - дивіться репортаж-екскурсію Києвом.
Українці вимагають у держави розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Петиція з таким проханням на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи варто розраховувати на підтримку петиції Володимиром Зеленським?
Через епідемію коронавірусу Києво-Печерську лавру закрили на карантин, бо щонайменше у 4 монахів лаври виявили коронавірус. "Ми не ангели і теж можемо захворіти", - сказав намісник святині митрополит Павло. Він зараз перебуває в самоізоляції. А богослужіння проводитимуть у закритому режимі, без допуску вірян. Хоча ще тиждень на коронавірус тут не зважали.
Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей. Церковники у відповідь сиплять прокльонами. DW з'ясовувала можливі шляхи вирішення конфлікту довкола основної православної святині.