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Києво-Печерська лавра

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Києво-Печерська лавра".

Києво-Печерська лавра є православним монастирським комплексом у Києві. Своїм корінням Києво-Печерська лавра сягає ще в середину одинадцятого століття, коли на місці сучасної Києво-Печерської лаври було засновано печерний монастир. Києво-Печерська лавра занесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. На території лаври діє Національний Києво-Печерський культурний заповідник. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як рятують від війни культурну спадщину України (25.03.2022) 27.03.2022

Російські ракети - це загроза не лише життю мирних мешканців, але й українським об’єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також незліченним історичним пам'яткам на кшталт церков, музеїв, галерей та меморіалів. Як захистити культурну спадщину від війни?

Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
Прокуратура і ДБР знову проводять обшуки в КМДА

Прокуратура і ДБР знову проводять обшуки в КМДА 19.05.2021

Правоохоронці проводять обшуки в Київській міській державній адміністрації. Цього разу, зазначають у прокуратурі, через незаконну забудову біля Києво-Печерської лаври.
Туристичні принади Києва - від німецьких архітекторів (відео)

Туристичні принади Києва - від німецьких архітекторів (відео) 31.08.2020

Дзвіниці Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, Національна опера і театр Франка - цих відомих пам'яток архітектури могло б і не бути, якби не німецькі архітектори. Дивіться репортаж-екскурсію Києвом.

Улюблені туристичні принади Києва - від німецьких архітекторів (28.08.2020) 28.08.2020

Дзвіниці Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, Національна опера і театр імені І. Франка - цих відомих пам'яток архітектури та туристичних принад могло б і не бути, якби не німецькі архітектори. DW з'ясувала чому - дивіться репортаж-екскурсію Києвом.
Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень

Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень 22.05.2020

У відповіді на петицію про припинення використання лаври УПЦ МП Володимир Зеленський відповів, що об'єктами державної власності в Україні розпоряджається уряд.
Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео)

Кому повинна належати Києво-Печерська Лавра? (відео) 08.05.2020

Українці вимагають розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи підтримає це Володимир Зеленський?

Києво-Печерська Лавра: якій церкві вона має належати? (07.05.2020) 07.05.2020

Українці вимагають у держави розірвати договір з УПЦ МП про оренду Києво-Печерської Лаври. Петиція з таким проханням на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Чи є юридичні підстави? І чи варто розраховувати на підтримку петиції Володимиром Зеленським?
Церква й пандемія: в Україні побоюються наслідків великодніх свят

Церква й пандемія: в Україні побоюються наслідків великодніх свят 06.05.2020

В Україні побоюються стрімкішого зростання захворювання на COVID-19. Одна з причин - ігнорування деякими церквами карантинних обмежень на Великдень.
У Києво-Печерській лаврі виявили до 100 інфікованих коронавірусом - Зеленський

У Києво-Печерській лаврі виявили до 100 інфікованих коронавірусом - Зеленський 14.04.2020

Число заражених коронавірусом у лаврі зростає, двоє людей померли, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він знову закликав людей святкувати Великдень вдома.
Києво-Печерську лавру закривають на карантин - понад 90 інфікованих

Києво-Печерську лавру закривають на карантин - понад 90 інфікованих 13.04.2020

Після того як у Києво-Печерській лаврі виявили 63 нових випадки зараження коронавірусом, її вирішили закрити на карантин. Простежити за виконанням цього рішення мають правоохоронці, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020) 07.04.2020

Через епідемію коронавірусу Києво-Печерську лавру закрили на карантин, бо щонайменше у 4 монахів лаври виявили коронавірус. "Ми не ангели і теж можемо захворіти", - сказав намісник святині митрополит Павло. Він зараз перебуває в самоізоляції. А богослужіння проводитимуть у закритому режимі, без допуску вірян. Хоча ще тиждень на коронавірус тут не зважали.

Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава

Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава 23.01.2019

Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей. Церковники у відповідь сиплять прокльонами. DW з'ясовувала можливі шляхи вирішення конфлікту довкола основної православної святині.
Фоторепортаж: Музей і монастир - розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

Фоторепортаж: Музей і монастир - розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі 23.01.2019

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Галерея DW про те, що зараз являє собою лавра.
Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі 23.01.2019

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Фоторепортаж DW про те, що зараз являє собою лавра.
У Києво-Печерській лаврі ліквідували пожежу

У Києво-Печерській лаврі ліквідували пожежу 14.01.2019

У двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври сталась пожежа. Жертв і постраждалих немає.
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