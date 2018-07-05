 Китай шукає партнерів у Центральній та Східній Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

Китай шукає партнерів у Центральній та Східній Європі

Китай зацікавлений у співпраці з країнами Центральної та Східної Європи, заявив глава Держради КНР Лі Кецян. За його словами, це не розділить Європу. Брюссель однак стурбований.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та глава Держради КНДР Лі Кецян

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та глава Держради КНДР Лі Кецян

На тлі торговельного конфлікту зі США, Китай має намір розширити свою економічну співпрацю з країнами Центральної та Східної Європи. Про це у суботу, 7 липня, на саміті КНДР та держав Центральної та Східної Європи у Софії заявив глава Державної ради країни Лі Кецян.

"Ми сподіваємось, що завдяки нашому співробітництву ми покращимо розвиток всіх залучених країн та допоможемо їм краще інтегруватися в процес європейської інтеграції", - сказав він.

Учасники саміту, що проходить у форматі "16+1", планують обговорити співробітництво в розвитку інфраструктури, технологій, сільського господарства і туризму. Мета заходу "зміцнити, а не роз'єднати Європу", заявив болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов.

Проте співпраця Китаю з державами Центральної та Східної Європи турбує Брюссель. На думку дипломатів ЄС, така стратегія здатна підірвати єдність Європи, передає агенція Reuters. Китайський прем'єр заперечує це. "Співпраця "16+1" не є геополітичною платформою. Деякі кажуть, що така співпраця може розділити ЄС, але це неправда", - заявив Лі Кецян. 

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США запроваджують мита на імпорт, ЄС і Китай реагують контрсанкціями. Трамп погрожує новими заборонами, Брюссель та Пекін - відповіддю на них. Це ще торговельний конфлікт чи вже торговельна війна? (06.07.2018)

Пекін назвав нові мита США початком "найбільшої торговельної війни". 25-відсотковий митний збір на імпорт китайських товарів у США у п'ятницю набув чинності. (06.07.2018)

Участь китайського прем'єра в європейському саміті збіглась із початком торговельного конфлікту країни з США. В ніч на 6 липня набули чинності нові 25-відсоткові мита на низку китайських товарів, річний обсяг імпорту яких до Сполучених Штатів становить близько 34 мільярдів доларів. Нові тарифи поширюються на 818 найменувань китайських товарів, серед яких автомобілі, елементи конструкцій літаків та жорсткі диски.

Підставою для нових мит президент США Дональд Трамп назвав "нечесні торговельні практики" з боку Китаю, зокрема, крадіжку інтелектуальної власності. До того ж, американський президент пригрозив, що у разі дій Китаю у відповідь США оголосять про додаткові мита й на інші товари. У відповідь на це Китай заявив, що "змушений вдатися до необхідних контрзаходів".

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Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

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