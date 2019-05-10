 Китай оголосив про підвищення ввізних мит на товари зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Новини

Китай оголосив про підвищення ввізних мит на товари зі США

У відповідь на оголошене Дональдом Трампом підвищення імпортних мит на китайські вироби Пекін збільшить ставки імпортного мита на американські товари на суму 75 мільярдів доларів США.

Торговельна суперечка між США та КНР

Торговельна суперечка між США та КНР загострюється

Уряд Китаю в п'ятницю, 23 серпня, оголосив підвищення ставок ввізного мита на деякі американські товари з 1 вересня і 15 грудня цього року. Нові підвищені ставки ввізного мита поширюватимуться на американські товари на загальну суму 75 мільярдів доларів США, передає агенція новин AFP.

DW.COM

Китайські ноутбуки, телефони та інші товари обкладуть митами розміром в 10 відсотків наприкінці року, а не з 1 вересня, як було заплановано. Також США виключили деякі китайські товари зі списку на підвищення мит. (13.08.2019)

Оголошене минулого тижня підвищення Вашингтоном до 25 відсотків ставок імпортного мита для деяких китайських товарів набуло чинності. Пекін пригрозив "заходами у відповідь". (10.05.2019)

Делегації Сполучених Штатів та Китаю провели "відверті, ефективні та конструктивні торговельні переговори" у Шанхаї і домовилися продовжити їх у вересні в США, повідомило міністерство торгівлі КНР. (31.07.2019)

Зокрема, з вересня планується підняти ставки ввізного мита на 5-10 відсотків на більш ніж 5000 найменувань виробів, що завозяться з США. З 15 грудня мають набути чинності 25-відсоткові ввізні мита на американські автомобілі і 5-відсоткові - на автозапчастини, повідомили в Пекіні.

Досі уряд Китаю відмовлявся від підвищення ставок митних зборів на ці товарні групи, що завозяться з США, розцінюючи це як жест доброї волі американцям та намір домовитися під час торговельних переговорів з Вашингтоном.

Як повідомлялося, у травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на низку китайських товарів річним обсягом імпорту у 250 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита.

На початку серпня Трамп оголосив про запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпортні товари з Китаю на суму 300 мільярдів доларів вже з 1 вересня 2019 року. Однак 13 серпня у Вашингтоні вирішили відтермінувати запровадження 10-відсоткових митних зборів на деякі китайські товарні групи до 15 грудня.

Останні торговельні переговори між США та Китаєм у липні завершилися без конкретних результатів, але сторони домовилися продовжити їх у вересні.

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