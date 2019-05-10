Китай оголосив про підвищення ввізних мит на товари зі США

Уряд Китаю в п'ятницю, 23 серпня, оголосив підвищення ставок ввізного мита на деякі американські товари з 1 вересня і 15 грудня цього року. Нові підвищені ставки ввізного мита поширюватимуться на американські товари на загальну суму 75 мільярдів доларів США, передає агенція новин AFP.

Зокрема, з вересня планується підняти ставки ввізного мита на 5-10 відсотків на більш ніж 5000 найменувань виробів, що завозяться з США. З 15 грудня мають набути чинності 25-відсоткові ввізні мита на американські автомобілі і 5-відсоткові - на автозапчастини, повідомили в Пекіні.

Досі уряд Китаю відмовлявся від підвищення ставок митних зборів на ці товарні групи, що завозяться з США, розцінюючи це як жест доброї волі американцям та намір домовитися під час торговельних переговорів з Вашингтоном.

Як повідомлялося, у травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на низку китайських товарів річним обсягом імпорту у 250 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита.

На початку серпня Трамп оголосив про запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпортні товари з Китаю на суму 300 мільярдів доларів вже з 1 вересня 2019 року. Однак 13 серпня у Вашингтоні вирішили відтермінувати запровадження 10-відсоткових митних зборів на деякі китайські товарні групи до 15 грудня.

Останні торговельні переговори між США та Китаєм у липні завершилися без конкретних результатів, але сторони домовилися продовжити їх у вересні.