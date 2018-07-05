 Китай заявив про початок найбільшої торговельної війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Китай заявив про початок найбільшої торговельної війни

Пекін назвав нові мита США початком "найбільшої торговельної війни". 25-відсотковий митний збір на імпорт китайських товарів у США у п'ятницю набув чинності.

Контейнери в китайському порту (фото з архіву)

Контейнери в китайському порту (фото з архіву)

Китай заявив, що "змушений вдатися до необхідних контрзаходів" у відповідь на дії США із запровадження нових мит на китайський імпорт, що Пекін називає "найбільшою торговельною війною в історії". Про це у п'ятницю, 6 липня, інформує агенція AFP.  Нові мита США набули чинності вночі 6 липня.

Вашингтон запровадив нові 25-відсоткові мита на низку китайських товарів, річний обсяг імпорту яких до Сполучених Штатів становить близько 34 мільярдів доларів. Ці мита поширюються на 818 найменувань китайських товарів, серед яких автомобілі, елементи конструкцій літаків та жорсткі диски.

У міністерстві тогівлі Китаю заявили, що дії США із запровадження мит, порушують правила Світової організації торгівлі (СОТ). Раніше Китай оголосив про наміри запровадити з 6 липня мита щодо 659 американських товарів, річний обсяг імпорту зі США яких становить близько 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що в якості підстави для запровадження нових мит президент США Дональд Трамп назвав "нечесні торговельні практики" з боку Китаю, зокрема, крадіжку інтелектуальної власності. До того ж, американський президент пригрозив, що у разі дій Китаю у відповідь США оголосять про додаткові мита й на інші товари.

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