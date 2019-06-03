Китай застеріг своїх громадян від поїздок до США

На тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами уряд Китаю попередив своїх громадян про ризики подорожей до США. Міністерство закордонних справ та міністерство туризму і культури КНР оприлюднили у вівторок, 4 червня, відповідні заяви. МЗС вказало на додаткові ускладнення, які створюють останнім часом при в'їзді китайським громадянам правоохоронні органи США. Зокрема, можуть мати місце додаткові інтерв'ю на кордоні, повідомляє агенція новин dpa.
А китайське міністерство туризму і культури вказало на велику кількість убивств, пограбувань та крадіжок у Сполучених Штатах. Тож мандрівників закликають бути обізнаними щодо власної безпеки та вжити відповідних превентивних заходів. Ці застереження будуть чинними до 31 грудня.
Нагадаємо, напередодні влада КНР застерегла своїх громадян щодо ризиків, які можуть виникнути під час навчання в американських університетах. У міносвіти Китаю попередили, що громадянам КНР треба бути готовими до труднощів, які можуть виникнути при одержанні американських віз.
За даними Національного бюро подорожей і туризму США, у 2018 році кількість китайських туристів, які прибули до Сполучених Штатів, порівняно з попереднім роком скоротилася на 5,7 відсотка до близько 2,9 мільйона осіб. Це - вперше з 2003 року, коли зафіксовано скорочення потоку туристів з Китаю до США.
Уряд Китаю застерігав своїх громадян щодо подорожей до США і минулого літа, вказуючи на часті випадки стрілянини, пограбувань, а також на високі витрати на медичне обслуговування. У відповідь США застерегли своїй громадян щодо поїздок до Китаю.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
10 місце: Росія
Понад 31 мільйон людей відвідали різні регіони Росії впродовж минулого року: Особливою популярністю користують серед туристів відвідування Санкт-Петербурга й Москви, але також поїздка на потязі по Транссибірській залізничній магістралі.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
9 місце: Мексика
Багато хто з 32 мільйонів відвідувачів країни обрали для відпочинку безкраї піщані пляжі. Та окрім них у Мексиці є безліч цікавих туристичних маршрутів. Загадкові храми, як руїни майя в Тулумі (на фото), тропічні джунглі, високогір'я Чьяпас та колоніальна архітектура. І це лише кілька основних пам’яток. Галасливе Мехіко та перчена вулична їжа також не залишать відвідувачів без гострих відчуттів.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
8 місце: Великобританія
Це країна, де легенди Стоунхенджа (на фото) такі ж загадкові, як і культурне середовище Лондона. Монархія, театр Шекспіра, післяобідній чай і місцеві паби: понад 34 мільйони відвідувачів у 2015 році оцінили ці непохитні традиції британців. Багато мандрівників вирушили до Англії, інші ж вирішили відкрити для себе культурні й природні скарби Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
7 місце: Німеччина
Від пивного раю на Октоберфесті до техно вечірок у Берліні: є безліч можливостей, аби незабутньо провести час у Німеччині. Хтось з 35 мільйонів туристів відвідав і природні перлини, наприклад, Шварцвальд або Альпи чи завітав до одного із замків на кшталт Нойшванштайн (на фото). У ФРН пам'ятають і про трагічні сторінки історії: нагадуванням слугують меморіали Голокосту та Холодної війни.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
6 місце: Туреччина
Ця країна - своєрідний місток між Європою та Азією, та скарби Стамбула не обмежуються величчю Великої мечеті та собору Святої Софії (на фото). Природа, середземноморські пляжі і неземні пейзажі Каппадокії також привертають увагу туристів - торік їх було понад 39 мільйонів. Проте, туризм в 2016 році зазнав значних втрат через теракти та напругу після невдалої спроби державного перевороту.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
5 місце: Італія
На батьківщині Римської імперії та Ренесансу, еспресо й опери торік побувало понад 50 мільйонів туристів. Культ їжі в Італії - лише одна з причин, чому так багато людей мріють жити у стилі "la dolce vita" ("прекрасного життя"). Від Риму до Венеції, від Сицилії до Тоскани - ця країна переповнена культурними пам'ятками і мальовничими пейзажами. На фото - знаменитий римський Колізей.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
4 місце: Китай
Найдавніша у світі цивілізація, що існувала безперервно, а сьогодні - одна з країн з найшвидшими темпами розвитку: існує безліч причин, аби відвідати Китай. У 2015 році країну побачили понад 57 мільйонів людей. Від Великого китайського муру (на фото) до Шовкового шляху, китайська культура є ніби частиною неймовірної природи країни.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
3 місце: Іспанія
Пов'язувати країну лише з фієстою і фламенко - стереотип. Але їхня полум'яна пристрасть допомогла країні посісти третє місце у рейтингу. 2015-го року її відвідали понад 68 мільйонів туристів. Старовинна архітектура, як у Альгамбрі (на фото) та спадок творчості таких великих митців, як Пікассо та Гауді приваблюють мільйони туристів. А апетитні паельї і тапаси зробили країну раєм для гурманів.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
2 місце: Сполучені Штати Америки
Ми всі знайомі з американською культурою через кінематограф і музику. Та краще один раз побачити на власні очі, ніж 100 разів з телеекранів. Так вирішили понад 77 мільйонів туристів у минулому році. Автомобільна подорож країною, де чередуються пустелі, гори (на фото: культова гора Рашмор), каньйони і пляжі, обов’язково має пролягати й через мегаполіси, де зародилися рок-н-рол, джаз і хіп-хоп.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
1 місце: Франція
Окрім пам'яток Парижа, ця країна переповнена замками, виноградниками, музеями і кулінарними шедеврами. Щоденні традиції, від круассанів до аперетиву, настільки ж яскраво характеризують країну, як і творчість імпресіоністів. Понад 85 мільйонів туристів випробували "art de vivre" ("мистецтво життя") в 2015 році. Та чи зможе країна й у 2016 відстояти першість після терактів?
Автор: Анастасія Мельник