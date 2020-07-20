Китай запустив ракету для першої місії вивчення Марсу

Важка ракета-носій "Чанчжен-5" у четвер, 23 липня, стартувала з першою китайською місією для дослідження Марсу "Тяньвень-1", повідомив телеканал CCTV, передає інформагенція "Інтерфакс".

Ракету запустили з китайського космодрому Веньчан, розташованого на острові Хайнань. Китай запустив ракету разом із автоматичною міжпланетною станцією "Тяньвень-1", яка складається з орбітального апарату і посадкової платформи з марсоходом загальною вагою близько 5 тонн.

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Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.

Очікується, що станція досягне Червону планету через сім місяців - 11 лютого 2021 року. Тоді вона почне виконувати гальмівий маневр і вийде на орбіту Марсу. Приблизно протягом двох місяців станція проводитиме детальну зйомку поверхні планети для вибору місця посадки.

Планується, що 11 квітня 2021 року посадкова платформа з легким 240-кілограмовим марсоходом відокремиться від орбітального апарату і здійснить посадку на поверхню планети. У якості попереднього місця посадки обрали район у східній частині північної півкулі Марсу.

Запланований термін роботи марсохода становить 90 марсіанських діб, які на 2,7 відсотка більше земних. Його електроживлення забезпечуватимуть чотири панелі сонячних батарей. Швидкість пересування китайського ровера досягає 200 метрів на годину.

Китайський марсохід оснащений мультиспекторальними камерами для навігації і топографічної зйомки, радіолокаційною станцією зондування для дослідження геологічної будови Марсу максимально на 10 метрів вглиб, приладом для аналізу хімічного складу ґрунту і пошуку біомолекул, а також детекторами магнітного поля і метеостанцією.

У свою чергу, орбітальний апарат обладнаний двома камерами, зокрема, з високою роздільною здатністю, підповерхневим радаром для зондування ґрунту вглиб до 100 метрів і інфрачервоним спектрометром для визначення мінералогічного складу порід на поверхні планети. Крім того, на ньому є магнітометр, аналізатор іонів і нейтральних частинок, а також детектор заряджених частинок для вивчення атмосфери і космічного середовища.

Його головне завдання - створення топографічної карти Марсу, вивчення іоносфери і складу марсіанського ґрунту, а також пошуки покладів льоду під поверхнею Червоної планети.

Це вже друга земна місія до Марсу з початку тижня. Нагадаємо, 20 липня Об'єднані Арабські Емірати відправили свій космічний апарат "Аль-Амаль" ("Надія") на Марс. Очікують, що зонд має долетіти до Марсу в лютому 2021 року. Мета місії - вивчити атмосферу, кліматичні умови та зміну пір року на планеті. Апарат має залишатися на орбіті протягом цілого марсіанського року, який триває майже вдвічі довше за земний.

Крім того, згідно з повідомленням NASA, 30 липня до Червоної планети також відправиться американський марсохід Perseverance.

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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників? Прокладаючи шлях для технологій майбутнього Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників? Безліч гаджетів Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників? Марсіанські пейзажі Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам? Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко

