Китай відправив до КНДР лікарів на тлі чуток про здоров'я Кім Чен Ина

Влада Китаю відправила до Північної Кореї делегацію, до якої увійшли медики та представники уряду, повідомляє в суботу, 25 квітня, агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела. Агентство пов'язує цей візит із чутками про можливі проблеми зі здоров'ям у Кім Чен Ина.
Делегація, яку очолив високопоставлений представник міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, вирушила до КНДР 23 квітня, повідомляє Reuters. Водночас джерело з Південної Кореї підтвердило агентству, що Кім Чен Ин живий і, вірогідно, незабаром знову з'явиться на публіці.
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Несподіване зникнення Кім Чен Ина
Спекуляції щодо стану здоров'я Кім Чен Ина почалися після того, як 15 квітня він несподівано пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження його діда Кім Ір Сена. Після цього телеканал CNN із посиланням на джерела в американському уряді повідомив, що в США вивчають розвідувальні дані про загрозу життю північнокорейського лідера після нібито перенесеної ним операції на серці.
У Південній Кореї сумніваються, що стан здоров'я Кім Чен Ина є критичним
Південнокорейські ЗМІ натомість скептично поставилися до цієї інформації. Про відсутність підтверджень даних про хворобу Кім Чен Ина заявили і в офіційному Сеулі.
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У США не вірять у критичний стан
3 квітня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому Домі зазначив, що повідомлення про важке захворювання Кіма, мабуть, було помилковим. "У нас хороші відносини з Північною Кореєю, у мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, і я сподіваюся, що у нього все добре", - зазначив Трамп.
Про те, що північнокорейський лідер, найімовірніше, зберігає владу у країні, повідомили також у Пентагоні. Водночас американські військові не мають точних даних, які б дозволили однозначно спростувати чи підтвердити спекуляції щодо критичного стану здоров'я Кім Чен Ина.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський