Китай відправив до КНДР лікарів на тлі чуток про здоров'я Кім Чен Ина

Влада Китаю відправила до Північної Кореї делегацію, до якої увійшли медики та представники уряду, повідомляє в суботу, 25 квітня, агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела. Агентство пов'язує цей візит із чутками про можливі проблеми зі здоров'ям у Кім Чен Ина.

Делегація, яку очолив високопоставлений представник міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, вирушила до КНДР 23 квітня, повідомляє Reuters. Водночас джерело з Південної Кореї підтвердило агентству, що Кім Чен Ин живий і, вірогідно, незабаром знову з'явиться на публіці.

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Несподіване зникнення Кім Чен Ина

Спекуляції щодо стану здоров'я Кім Чен Ина почалися після того, як 15 квітня він несподівано пропустив традиційні заходи з нагоди дня народження його діда Кім Ір Сена. Після цього телеканал CNN із посиланням на джерела в американському уряді повідомив, що в США вивчають розвідувальні дані про загрозу життю північнокорейського лідера після нібито перенесеної ним операції на серці.

У Південній Кореї сумніваються, що стан здоров'я Кім Чен Ина є критичним

Південнокорейські ЗМІ натомість скептично поставилися до цієї інформації. Про відсутність підтверджень даних про хворобу Кім Чен Ина заявили і в офіційному Сеулі.

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У США не вірять у критичний стан

3 квітня президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому Домі зазначив, що повідомлення про важке захворювання Кіма, мабуть, було помилковим. "У нас хороші відносини з Північною Кореєю, у мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, і я сподіваюся, що у нього все добре", - зазначив Трамп.

Про те, що північнокорейський лідер, найімовірніше, зберігає владу у країні, повідомили також у Пентагоні. Водночас американські військові не мають точних даних, які б дозволили однозначно спростувати чи підтвердити спекуляції щодо критичного стану здоров'я Кім Чен Ина.

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