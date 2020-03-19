 Китай вже третій день поспіль не фіксує нових випадків коронавірусу в країні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

Китай вже третій день поспіль не фіксує нових випадків коронавірусу в країні

Китай вже третій день поспіль повідомляє про відсутність зараження новим коронавірусом в країні. Натомість в Китаї фіксують випадки інфікування в людей, які прибули з-за кордону.

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Національна комісія з охорони здоров'я КНР у суботу, 21 березня, повідомила про відсутність нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 на території країни третій день поспіль, передає агенція новин Reuters.

Утім, останньої доби у Китаї виявили 41 новий випадок інфікування людей, які приїхали з-за кордону. Це - найбільша кількість "імпортованих" заражень за добу в КНР. Напередодні в країні виявили 39 таких "імпортованих" заражень.

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За останніми офіційними даними КНР, у країні зафіксували 269 інфікувань людей, які заразилися не в Китаї, а в інших країнах. Як зазначає інформагенція, це викликає страх щодо можливості початку другої хвилі зараження у Китаї у той час, коли країна поступово одужує від першого спалаху.

Багато інфікованих новим коронавірусом осіб, які приїхали у Китай, - це студенти. Вони повернулися додому через закриття університетів у Європі та США, де вони навчаються.

Такий розвиток подій призвів до посилення заходів карантину. Зокрема, місцева влада провінції Гуандун наказала помістити усіх осіб, які прибувають туди, на двотижневий карантин.

Згідно з офіційними даними, у Китаї через зараження новим коронавірусом за останню добу померли семеро людей. Таким чином, загальна кількість підтверджених інфікувань у країні зросла до 81,008, а кількість жертв - до 3 255 осіб. Усі сім нових випадків смерті зареєстрували в провінції Хубей, яка стала епіцентром спалаху вірусу в Китаї.

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