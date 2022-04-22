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Киргизстан - держава в Центральній Азії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Киргизстан".
Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.