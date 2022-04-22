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Киргизстан

Киргизстан - держава в Центральній Азії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Киргизстан".

Влада Киргизстану заборонила використання Z-символіки 9 травня

Влада Киргизстану заборонила використання Z-символіки 9 травня 22.04.2022

Громадян Киргизстану закликають не одягати одяг із символом російської агресії під час святкування Дня перемоги.
У країнах Центральної Азії масштабні відключення електроенергії

У країнах Центральної Азії масштабні відключення електроенергії 25.01.2022

Хвиля відключень електроенергії накрила столиці Казахстану, Киргизстану й Узбекистану, та поширилася на інші міста. Збій стався у всьому енергокільці в Центральній Азії.
У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ 13.01.2022

Як повідомило міноборони РФ, військовослужбовці ОДКБ готують техніку для завантаження в російські літаки та збираються повертатися у місця постійної дислокації.
У Киргизстані та Таджикистані схвалили відправку військ до Казахстану

У Киргизстані та Таджикистані схвалили відправку військ до Казахстану 07.01.2022

Військові з Киргизстану та Таджикистану візьмуть участь у місії у складі сил ОДКБ на території Казахстану. Відповідні рішення ухвалили парламенти обох країн.
Киргизстан не зміг відправити солдатів до Казахстану

Киргизстан не зміг відправити солдатів до Казахстану 06.01.2022

Інші країни ОДКБ заявили про готовність направити своїх військових, а російські загони вже прибули в Казахстан.

Російські військові у Казахстані (06.01.2022) 06.01.2022

Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
Киргизстан оголосив про націоналізацію золотодобувної копальні Кумтор

Киргизстан оголосив про націоналізацію золотодобувної копальні "Кумтор" 20.11.2021

Уряд Киргизстану стверджує, що не утискає інтереси інвесторів. Канадська компанія Centerra Gold, якій належала копальня "Кумтор", говорить про захоплення, засноване "на хибній інформації".
Таджикистан і Киргизстан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

Таджикистан і Киргизстан домовилися про повне припинення вогню на кордоні 01.05.2021

Представники Душанбе і Бішкека домовилися також про відведення військ обох сторін до місць постійної дислокації та ведуть переговори про делімітацію кордону.
Загострення на киргизько-таджицькому кордоні: понад 40 загиблих

Загострення на киргизько-таджицькому кордоні: понад 40 загиблих 30.04.2021

Киргизький та таджицький президенти домовилися мирно розв'язати конфліктну ситуацію на міждержавному кордоні. Внаслідок перестрілок загинули понад 40 людей з обох сторін.
Таджикистан і Киргизстан домовилися про деескалацію на кордоні

Таджикистан і Киргизстан домовилися про деескалацію на кордоні 30.04.2021

Таджикистан і Киргизстан домовилися створити робочу групу з деескалації ситуації на кордоні, де спалахнула перестрілка між військовими двох країн.
Киргизстан повідомив про трьох загиблих на кордоні з Таджикистаном

Киргизстан повідомив про трьох загиблих на кордоні з Таджикистаном 29.04.2021

На киргизько-таджицькому кордоні виникла перестрілка між військовими. Внаслідок стрілянини загинуло троє громадян Киргизстану.
На референдумі в Киргизстані підтримали суперечливі зміни до конституції

На референдумі в Киргизстані підтримали суперечливі зміни до конституції 11.04.2021

За попередніми даними ЦВК Киргизстану, за зміни до конституції проголосували близько 80 відсотків виборців, явка становила 36 відсотків. Зміни до конституції критикували як місцеві, так і міжнародні експерти.
Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД

Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД 17.02.2021

У Кабміні запевняють, що підписана ще 1992 року в рамках СНД угода про координацію дій у галузі надання послуг зв'язку так і не набула практичної реалізації для України, а сам вихід з угоди українцям не зашкодить.
У Киргизстані суперники Жапарова не визнають його перемогу на виборах

У Киргизстані суперники Жапарова не визнають його перемогу на виборах 11.01.2021

Опоненти Садира Жапарова на виборах президента Киргизстану Адахан Мадумаров і Абділь Сегізбаєв заявили про масштабні фальсифікації.
Садир Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану

Садир Жапаров лідирує на виборах президента Киргизстану 10.01.2021

Після опрацювання понад 90 відсотків бюлетенів на виборах президента Киргизстану лідирує Садир Жапаров з 79,3 відсотка голосів, повідомили в ЦВК країни. Опозиційний кандидат здобуває майже 6,6 відсотка голосів виборців.
У Киргизстані обирають президента і форму правління в країні

У Киргизстані обирають президента і форму правління в країні 10.01.2021

За президентське крісло змагаються 17 кандидатів, серед них - нинішній в.о. президента Садир Жапаров, який прийшов до влади на тлі протестів.

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