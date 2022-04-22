Киргизстан

Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД

У Кабміні запевняють, що підписана ще 1992 року в рамках СНД угода про координацію дій у галузі надання послуг зв'язку так і не набула практичної реалізації для України, а сам вихід з угоди українцям не зашкодить.