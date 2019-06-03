 Керівництво СДПН може тимчасово перейти до трьох співголів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

Керівництво СДПН може тимчасово перейти до трьох співголів - ЗМІ

Соціал-демократичною партією Німеччини після відставки Андреа Налес можуть тимчасово керувати троє співголів, такий варіант нині обговорюється, повідомляють німецькі ЗМІ.

Мануела Швезіґ, Малу Драєр та Торстен Шефер-Ґюмбель

Зліва направо: Мануела Швезіґ, Малу Драєр та Торстен Шефер-Ґюмбель

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) після того, як її голова Андреа Налес (Andrea Nahles) оголосила про відставку, обговорюють можливість тимчасового керівництва трьох співголів. Про обговорення відповідної пропозиції в понеділок, 3 червня, повідомило агентство dpa з посиланням на свої джерела в партії.

За їхніми даними, це тріо ймовірних тимчасових керівників становлять голова земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), її колега з Рейнланд-Пфальцу Малу Драєр (Malu Dreyer) та керівник гессенських соціал-демократів Торстен Шефер-Ґюмбель (Thorsten Schäfer-Gümbel).

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За тиждень після виборів до Європарламенту глава СДПН Андреа Налес подала у відставку. Це може мати серйозні наслідки для правлячої у ФРН колації на чолі з Анґелою Меркель. (02.06.2019)

Після поразки Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту її лідерка Андреа Налес йде з посади голови партії та фракції. (02.06.2019)

Нагадаємо, що напередодні Налес заявила про свою відставку з посад голови СДПН та партійної фракції в Бундестазі. СДПН входить до великої коаліції разом з блоком консервативних партій ХДС/ХСС. Тому, вважають оглядачі, відставка Налес може мати далекосяжні та непередбачувані наслідки для коаліційного уряду на чолі з Меркель. До проведення позачергових виборів через ЗМІ уже закликали представники партії "Альтернатива для Німеччини" та Лівої партії.

Налес стала головою СДПН в квітні 2018 року. Фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року. На виборах в Європарламент, що відбулися 26 травня, СДПН показала рекордно низький результат, отримавши менше 16 відсотків голосів виборців.

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