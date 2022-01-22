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Керченський міст

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Керченський міст".

Росія розпочала зводити міст через Керченську протоку після анексії українського Криму в 2014 році. Міст відкрили 15 травня 2018 року. В офіційному відкритті взяв участь президент Росії Володимир Путін. ЄС та США засудили відкриття Керченського мосту, який поєднав Таманський півострів з Керченським півостровом. "Будівництво мосту спрямовано на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова до Росії та його ізоляцію від України, частиною якої Крим залишається", - наголошується, зокрема, в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС. Державний департамент США заявив, що будівництво Росією моста слугує нагадуванням про наміри Росії й надалі нехтувати міжнародним правом. Як повідомляється, середня висота мосту становить 50 метрів, довжина мостового полотна - 19 кілометрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній

Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній 22.01.2022

Низкою указів президент Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти австрійського архітектурного бюро за будівництво опери в анексованому РФ Криму, а також проти російських компаній і чиновників.
Кабмін України пропонує санкції щодо причетних до будівництва мосту в Крим

Кабмін України пропонує санкції щодо причетних до будівництва мосту в Крим 08.09.2021

Запропонований Кабміном підсанкційний список містить 30 фізичних і юридичних осіб, причетних до спорудження Керченського мосту.

Австралія запровадила санкції проти РФ через будівництво Кримського мосту

Австралія запровадила санкції проти РФ через будівництво Кримського мосту 30.03.2021

Австралія запровадила санкції проти однієї фізособи і чотирьох компаній з Росії через будівництво Кримського мосту.

Великобританія теж запровадила санкції проти учасників будівництва Кримського мосту

Великобританія теж запровадила санкції проти учасників будівництва Кримського мосту 02.10.2020

Лондон запровадив санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, причетних до зведення мосту через Керченську протоку, який поєднав анексований український півострів Крим із Росією.
Кримський міст: ЄС розширив санкції

Кримський міст: ЄС розширив санкції 01.10.2020

ЄС забороняє в'їзд і заморожує фінансові активи двох осіб і чотирьох компаній, причетних до будівництва Кримського мосту, який поєднав анексований український півострів із Росією.
У ЄС погодили продовження санкцій щодо РФ

У ЄС погодили продовження санкцій щодо РФ 05.03.2020

Санкції щодо Росії через Україну погодили постійні представники країн ЄС у Брюсселі. Рішення ще має затвердити Рада ЄС.
США розширили санкції щодо Росії через Крим

США розширили санкції щодо Росії через Крим 29.01.2020

Вашингтон додав до санкційного переліку осіб, що причетні до виборів в анексованому Росією Криму, а також організаторів залізничного сполучення Керченським мостом.

Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео)

Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео) 09.01.2020

Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.

Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020) 09.01.2020

Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.
Прокуратура АРК порушила справу через запуск Росією потягів до Криму

Прокуратура АРК порушила справу через запуск Росією потягів до Криму 25.12.2019

У прокуратурі Криму порушили кримінальне провадження через старт залізничного сполучення РФ із півостровом.
ЄС: Відкриття залізниці на Кримському мосту порушує суверенітет України

ЄС: Відкриття залізниці на Кримському мосту порушує суверенітет України 23.12.2019

Залізниця на Керченському мосту є примусовою інтеграцією Криму з Росією та його ізоляцією від України, наголосили в Європейській зовнішньополітичній службі.
В Україні засудили запуск залізничного сполучення Кримським мостом

В Україні засудили запуск залізничного сполучення Кримським мостом 23.12.2019

Залізничне сполучення між Росією та анексованим Кримом є незаконним, а візит Володимира Путіна на півострів порушує суверенітет України, заявили в представництві українського президента в АРК.

У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму

У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму 08.11.2019

У Росії вже можна купити залізничні квитки до Криму. Потяги курсуватимуть по мосту через Керченську протоку - із Санкт-Петербурга до Севастополя та з Москви до Сімферополя.

Фактчек DW: чи справді Німеччина і ЄС мало допомагають Україні? (відео)

Фактчек DW: чи справді Німеччина і ЄС мало допомагають Україні? (відео) 27.09.2019

Володимир Зеленський підтакнув Дональду Трампу у телефонній розмові, що ЄС та Німеччина недостатньо надають допомогу Україні. DW перевірила, чи дійсно це так.

Фактчек DW: чи дійсно Німеччина і ЄС недостатньо допомагають Україні? (26.09.2019) 26.09.2019

Володимир Зеленський підтакнув Дональду Трампу у телефонній розмові, що ЄС та Німеччина недостатньо надають допомогу Україні. DW перевірила, чи дійсно це так.
Напруга в Азовському морі: чому налякані росіяни у Тамані (відео)

Напруга в Азовському морі: чому налякані росіяни у Тамані (відео) 04.12.2018

Жителі міста Тамань, що розташоване в Росії неподалік Керченського мосту, занепокоєні конфліктом в Азовському морі. Хоча про політику тут не люблять говорити. Репортаж DW.

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