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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Керченський міст".
Росія розпочала зводити міст через Керченську протоку після анексії українського Криму в 2014 році. Міст відкрили 15 травня 2018 року. В офіційному відкритті взяв участь президент Росії Володимир Путін. ЄС та США засудили відкриття Керченського мосту, який поєднав Таманський півострів з Керченським півостровом. "Будівництво мосту спрямовано на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова до Росії та його ізоляцію від України, частиною якої Крим залишається", - наголошується, зокрема, в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС. Державний департамент США заявив, що будівництво Росією моста слугує нагадуванням про наміри Росії й надалі нехтувати міжнародним правом. Як повідомляється, середня висота мосту становить 50 метрів, довжина мостового полотна - 19 кілометрів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Низкою указів президент Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти австрійського архітектурного бюро за будівництво опери в анексованому РФ Криму, а також проти російських компаній і чиновників.
Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.
Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.