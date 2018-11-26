 Керченська криза: як євродепутати вимагали дій від ЄС і НАТО | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Керченська криза: як євродепутати вимагали дій від ЄС і НАТО

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим.

Росія досі утримує українські судна та їхні екіпажі

Росія досі утримує українські судна та їхні екіпажі

Після захоплення Росією трьох українських військових суден, які спробували пройти з Одеси у Маріуполь, ЄС і НАТО виступили з гострим засудженням застосування сили та зброї щодо українських кораблів. У той же час низка євродепутатів закликала до дій на додачу до жорстких заяв. Вони навіть хотіли провести екстрені дебати в Європарламенті, але вирішили спершу детальніше розібратися у ситуації.

У понеділок, 3 грудня, підкомітет з безпеки й оборони Європарламенту провів у Брюсселі слухання щодо Керченської кризи. Це вже друге таке обговорення. На нього, як і на слухання менше двох місяців тому, запросили чиновників ЄС, НАТО та України.

Вимоги ЄС

Після інциденту в Керченській протоці Євросоюз швидко сформулював свої очікування. На думку Брюсселя, для зниження напруженості усім сторонам слід демонструвати максимальну стриманість. А Росію ЄС закликає звільнити зохоплених моряків і судна, а також не перешкоджати судноплавству Керченською протокою.

Утім, за тиждень Москва не відповіла діями на жоден із цих закликів. Як повідомив Дірк Шюбель (Dirk Schübel), який керує відділом "Росія" зовнішньополітичної служби ЄС, на даний момент для кораблів, які прямують до та з українських портів у Азовському морі, російською береговою охороною заблоковано прохід протокою. "І це включає деякі судна під прапорами країн ЄС", - додав чиновник.

Водночас влада Росії арештувала 22 захоплених українських моряків і двох контррозвідників СБУ за "незаконний перетин кордону". Політичний директор МЗС України Олексій Макеєв повідомив на слуханні підкомітету, що до 24 українців не допустили ані співробітників консульської служби, ані представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними ЄС, судноплавство Керченською протокою не є розблокованим

За даними ЄС, судноплавство Керченською протокою не є розблокованим

"Непопулярні" санкції

Через відсутність прогресу щодо цих очікувань Дірк Шюбель у своєму виступі застеріг, що "у разі невиконання наших вимог ЄС (...) має намір діяти відповідно". Крім цього, ні він, ні чиновник НАТО Роберт Пшель не вказали на якісь конкретні кроки, до яких їхні організації готові були би вдатися.

Присутні на слуханнях євродепутати, не почувши нічого нового, засипали чиновників запитаннями щодо конкретних заходів - і Шюбель, і Пшель слухали їх напружено. Шюбель запевнив депутатів, що якщо Росія не звільнить моряків та судна "незабаром", то ЄС "вживе належних заходів, деталі яких я на даний момент, як ви розумієте, не можу навести".

Зокрема, євродепутатів цікавила можливість нових санкцій щодо Москви. Яромір Штетіна з фракції Європейської народної партії, який головував на засіданні, запитав, чи могла би бути реакцією заборона російським суднам на вхід у порти країн ЄС. Представник МЗС України Макеєв підхопив і додав, що варіантом було би також заблокувати рух до російських портів Таганрога і Єйська. Яким саме чином, він не уточнив.

Дірк Шюбель відповів: він поділяє погляд, що треба робити більше. Але нагадав, що запроваджувати санкції - не його повноваження, а компетенція урядів усіх 28 держав-членів ЄС.

На слухання євродепутати запросили і експертку брюссельського аналітичного центру EPC Аманду Пол. Вона нагадала, що тема нових санкцій - не дуже популярна серед тих, хто ухвалює відповідні рішення. На її думку, якщо українських моряків не відпустять, то подальші санкції є потрібними.

DW.COM

У німецькому уряді з нерозумінням поставилися до слів Володимира Путіна, що влада в Україні є "партією війни". Там нагадали, що агресія на Донбасі та анексія Криму виходять саме з боку РФ. (03.12.2018)

Підкомітет Європарламенту з безпеки й оборони провів засідання щодо ситуації в Азовському морі. Євродепутати розпитали чиновників ЄС, НАТО і АПУ, як ЄС може допомогти Україні вирішити конфлікт з РФ. (11.10.2018)

Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі. Для них також важливо, щоб запровадження воєнного стану в Україні не перешкодило проведенню виборів президента. (27.11.2018)

Моніторингова місія

Серед порад Аманди Пол було і запровадження міжнародної моніторингової місії в Азовському морі. "Росія звинувачує Україну, Україна звинувачує Росію. Міжнародна місія дозволить мати цілісну картину та допоможе уникнути подальшої ескалації", - зазначила вона. Ця ідея подобається і соціал-демократці Клер Муді, яка хотіла дізнатися, чи ведуть ЄС і НАТО підготовку для такої місії.

Раніше заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв висловився за поширення місією ОБСЄ в Україні моніторингу на Азовське море і Керченську протоку. Однак, за словами Шюбеля, йому попереднього тижня в ОБСЄ повідомили, що мандат моніторингової місії цієї організації поширюється на українське узбережжя, але не на саме море. Тому для моніторингу Азовського моря потрібна зміна мандата місії. "Я був би радий це спробувати, але (...),ймовірно, непросто буде отримати "зелене світло" для цього від усіх держав-членів ОБСЄ", - зазначив чиновник ЄС.

Підтримка Маріуполя та Бердянська

Євродепутатку від Німеччини Ребекку Гармс (Rebecca Harms) з фракції Зелених цікавило, чи не можуть як ЄС, так і центральна влада в Україні надати більше підтримки для портових міст Маріуполя і Бердянська, які страждають від перешкоджання вільному руху суден через Керченську протоку.

Дірк Шюбель заявив, що ЄС і так робить багато. Як приклад він навів нову програму на 50 мільйонів євро, яка має допомогти децентралізації та економічному відновленню Донбасу. Він додав, що було профінансовано вуличне освітлення у Маріуполі. Також ЄС допомагав відновленню системи водопостачання та водовідведення у Маріуполі та Бердянську. "І, звісно, ми раді розглянути ще більше (заходів підтримки. - Ред.)", - додав Шюбель. Натомість Макеєв говорив лише про очікування від ЄС, не згадавши, як центральна влада має намір сприяти розвитку обох портових міст.

Дивитись відео 03:03
Now live
03:03 хв

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew Präsident Poroschenko beim Treffen mit dem nationalen Sicherheitsrat

Порошенко хоче стримувати Росію в Чорному морі за допомогою Берліна 02.12.2018

Міжнародна спільнота має посилити санкції проти Росії та свою військову присутність у Чорному морі, вважає президент України Петро Порошенко.

Russland Konflikt Krim Ukraine | Ukrainische Schiffe im Hafen von Kerch

Керченська криза: євродепутати хочуть реакції ЄС не лише на словах 27.11.2018

Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі. Для них також важливо, щоб запровадження воєнного стану в Україні не перешкодило проведенню виборів президента.

Russland Krim | Schiff versperrt Durchfahrt an der Straße von Kertsch

Керченська криза і паралельна правова реальність 26.11.2018

Обстріл російськими військовими кораблями українських у Керченській протоці став новою віхою в конфлікті між Москвою і Києвом. Не лише Україна, але й Росія посилається на міжнародне право. Експертів це дивує.

Реклама

Докладно

Росія досі утримує українські судна та їхні екіпажі

Керченська криза: як євродепутати вимагали дій від ЄС і НАТО

У ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. 

Радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлов

США очікують від Китаю "нульових мит" на американські авто

Радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу заявив, що США очікують від Китаю скасування мит на американські авто. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  