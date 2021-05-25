Мільйон доларів найкращому вчителю у світі (25.03.2019)

80% зарплати витрачати на підручники та форму для своїх учнів. А також переконувати батьків не віддавати доньок рано заміж, а хлопців - не відправляти на роботу. Провінційний вчитель з Кенії став найкращим вчителем року на планеті й отримав 1 мільйон доларів. На що він витратить гроші?