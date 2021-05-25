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Кенія

Як перетворити сміття на готівку (25.05.2021) 25.05.2021

З пластикових відходів виробляти цеглу - в Африці це вже реальність. У Найробі виготовляють "пластикову" цеглу, яка важить удвічі менше, ніж бетонні блоки. А доставка і встановлення відбувається швидше й дешевше.
У столиці Кенії Найробі поліцейські поранили кореспондентку DW

У столиці Кенії Найробі поліцейські поранили кореспондентку DW 01.05.2021

Під час мирної демонстрації у Найробі поліція почала стріляти по учасниках акції капсулами зі сльозогінним газом. Було поранено кореспондентку DW Маріель Мюллер.

Бруківка з пластикових відходів (15.12.2020) 15.12.2020

Найсуворіші в світі обмеження щодо пластикових пакетів діють у Кенії. Саме це дало поштовх розвитку нових екологічних технологій. Приміром, виготовлення бруківки із пластикових відходів.

"Купуй квіти, а не туалетний папір" - акція в Нідерландах (03.04.2020) 03.04.2020

Квітковий бізнес опинився під загрозою через пандемію Covid-19. У Нідерландах, де однією з важливих статей експорту є квіти, знищують тонни тюльпанів. У соцмережах стартували кампанію "Купуй квіти, а не туалетний папір".

У Кенії загубилися замовлені Німеччиною шість мільйонів захисних масок

У Кенії загубилися замовлені Німеччиною шість мільйонів захисних масок 24.03.2020

Шість мільйонів захисних масок, які були призначені для німецьких лікарень, зникли в аеропорту Кенії. Німецький уряд не зазнав збитків, оскільки замовлення ще не було оплачено.
Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон за менш ніж дві години

Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон за менш ніж дві години 12.10.2019

Під час забігу у Відні кенійський атлет Еліуд Кіпчоге подолав марафон-дистанцію у понад 42 кілометри за 1 годину та 59 хвилин.

Палеонтологи відкрили в Кенії гігантського предка сучасних левів

Палеонтологи відкрили в Кенії гігантського предка сучасних левів 18.04.2019

Хижак, який жив у Африці 23 мільйони років тому, мав масивні ікла і важив до 1500 кілограмів. Вчені припускають, що розмірами він міг навіть переважати полярного ведмедя.

Мільйон доларів найкращому вчителю у світі (25.03.2019) 25.03.2019

80% зарплати витрачати на підручники та форму для своїх учнів. А також переконувати батьків не віддавати доньок рано заміж, а хлопців - не відправляти на роботу. Провінційний вчитель з Кенії став найкращим вчителем року на планеті й отримав 1 мільйон доларів. На що він витратить гроші?

У КНР призупинили експлуатацію моделі літака, що розбився в Ефіопії

У КНР призупинили експлуатацію моделі літака, що розбився в Ефіопії 11.03.2019

У Китаї призупинили експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 8, аналогічних лайнеру, що розбився в Ефіопії. Таке ж рішення прийняла й авіакмопанія Ethiopian Airlines.
Напад на готель у Найробі: серед загиблих є іноземці

Напад на готель у Найробі: серед загиблих є іноземці 16.01.2019

Усіх нападників на готель у центрі столиці Кенії було вбито. Як повідомив президент країни, внаслідок нападу загинуло 14 цивільних осіб.

Аварія автобуса в Кенії забрала життя щонайменше 50 осіб

Аварія автобуса в Кенії забрала життя щонайменше 50 осіб 10.10.2018

Рейсовий автобус, що їхав між столицею Кенії Найробі та розташованим на заході містом Кісуму, з'їхав з дороги та багато разів перекинувся. Унаслідок аварії загинуло 50 осіб, повідомили в місцевій поліції.
На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд

На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд 16.09.2018

Учасник Берлінського марафону, кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге пробіг марафон за 2 години, 1 хвилину й 39 секунд, перевершивши світовий рекорд чотирирічної давності, встановлений його ж співвітчизником в Берліні.
У Кенії присипили останнього у світі самця північного білого носорога (відео)

У Кенії присипили останнього у світі самця північного білого носорога (відео) 20.03.2018

Носоріг страждав від артриту і ветеринари мусили його присипити. Вчені США і Великобританії наразі намагаються зберегти гени найближчих родичів цього виду.

Останнього самця північного білого носорога усипили в Кенії (20.03.2018) 20.03.2018

У світі залишилися лише дві самки північного білого носорога. З їхніх яйцеклітин та сперми приспаного самця Судана вчені спробують відтворити вид.

У Кенії під сутички демонстрантів з поліцією провели інавгурацію президента

У Кенії під сутички демонстрантів з поліцією провели інавгурацію президента 28.11.2017

Ухуру Кеніата вдруге став президентом Кенії, здобувши перемогу у переголосуванні виборів, у якому не брала участі опозиція. Лідер опозиції Раіла Одінга назвав інавгурацію Кеніати "коронацією".

Щонайменше троє убитих під час протестів опозиції у Кенії

Щонайменше троє убитих під час протестів опозиції у Кенії 17.11.2017

Під час опозиційної акції протесту в Найробі поліція застосувала сльозогінний газ, кийки і водомети. Опозиція заявляє, що поліцейські стріляли бойовими патронами. Щонайменше троє демонстрантів загинули.
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