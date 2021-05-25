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Квітковий бізнес опинився під загрозою через пандемію Covid-19. У Нідерландах, де однією з важливих статей експорту є квіти, знищують тонни тюльпанів. У соцмережах стартували кампанію "Купуй квіти, а не туалетний папір".
80% зарплати витрачати на підручники та форму для своїх учнів. А також переконувати батьків не віддавати доньок рано заміж, а хлопців - не відправляти на роботу. Провінційний вчитель з Кенії став найкращим вчителем року на планеті й отримав 1 мільйон доларів. На що він витратить гроші?