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Римо-католицька церква в Кельні, Німеччина. Собор входить до Світової спадщини ЮНЕСКО, це один з найвідоміших архітектурних об'єктів Німеччини та найзнаменитіша пам'ятка Кельна.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кельнський собор".
Рік тому у новорічну ніч в центрі Кельна ситуація вийшла з-під контролю. Жінки стали жертвами масових сексуальних домагань. Цього року поліція задіє вдесятеро більше співробітників для охорони порядку, а біля Кельнського собору створять "зону без феєрверків".
Німецькі політики називають напади на жінок у новорічну ніч у Кельні "огидними" та готуються відреагувати. Мастштаб подій вказує на "новий вимір організованої злочинності", переконаний міністр юстиції ФРН.