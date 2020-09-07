Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кельнський собор

Римо-католицька церква в Кельні, Німеччина. Собор входить до Світової спадщини ЮНЕСКО, це один з найвідоміших архітектурних об'єктів Німеччини та найзнаменитіша пам'ятка Кельна.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кельнський собор".

Найгарніші церкви Німеччини (фотогалерея) 07.09.2020

Ці величні культові споруди змушують затамовувати подих. Найвідоміші та найгарніші церкви Німеччини - у фотогалереї DW.
Найгарніші церкви Німеччини

Найгарніші церкви Німеччини 07.09.2020

Ці величні культові споруди змушують затамовувати подих. Найвідоміші та найгарніші церкви Німеччини - у фотогалереї DW.
Погорілий собор Нотр-Дам де Парі може завалитися?

Погорілий собор Нотр-Дам де Парі може завалитися? 13.01.2020

Пожежа в Нотр-Дамі у квітні 2019 року шокувала весь світ. Відбудова храму поставила Францію перед великими викликами. Чи справді є небезпека, що будівля завалиться, DW розповіла ексархітекторка Кельнського собору.
Що можна і що не можна фотографувати в Німеччині

Що можна і що не можна фотографувати в Німеччині 16.08.2018

Рейхстаг, Кельнський собор, Баугауз… Улітку соцмережі переповнені яскравими фотозвітами про відпустку. Не всі, однак, знають, що деякі туристичні принади у своїй стрічці краще не викладати.

Як у Рейні вода підіймалась - фотогалерея

Як у Рейні вода підіймалась - фотогалерея 09.01.2018

У багатьох регіонах Німеччини рівень води у річках за останні дні значно піднявся. У Рейні він досяг в середньому 8 метрів, прибережні території залила вода.

П'ять історичних довгобудів Європи (26.09.2017) 26.09.2017

З проблемою довгобудів людство має справу вже давно. Дивіться добірку DW про п’ять історичних довгобудів Європи. Їх будівництво тривало багато століть.
Поліція: новорічна ніч у Кельні минула спокійно

Поліція: новорічна ніч у Кельні минула спокійно 01.01.2017

Німецькі правоохоронці відзвітували, що ця новорічна ніч навколо Кельнського собору - на відміну від торішньої - минула спокійно.

Кельнська поліця представила концепцію безпеки у новорічну ніч (відео)

Кельнська поліця представила концепцію безпеки у новорічну ніч (відео) 12.12.2016

Що планує кельнська поліція у новорічну ніч, аби не допустити безладів, як рік тому?

Операція "новорічна ніч", або як у Кельні дбатимуть про безпеку (12.12.2016) 12.12.2016

Рік тому у новорічну ніч в центрі Кельна ситуація вийшла з-під контролю. Жінки стали жертвами масових сексуальних домагань. Цього року поліція задіє вдесятеро більше співробітників для охорони порядку, а біля Кельнського собору створять "зону без феєрверків".
Затримано підозрюваного у скоєні злочину сексуального характеру в новорічну ніч у Кельні

Затримано підозрюваного у скоєні злочину сексуального характеру в новорічну ніч у Кельні 18.01.2016

Взято під варту першого підозрюваного у скоєнні злочину сексуального характеру в новорічну ніч у Кельні. Досі поліція затримувала осіб, яким інкримінували інші правопорушення.
Напади на жінок у Кельні: у ФРН заговорили про новий вимір організованої злочинності

Напади на жінок у Кельні: у ФРН заговорили про новий вимір організованої злочинності 05.01.2016

Німецькі політики називають напади на жінок у новорічну ніч у Кельні "огидними" та готуються відреагувати. Мастштаб подій вказує на "новий вимір організованої злочинності", переконаний міністр юстиції ФРН.
У Кельні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи Germanwings

У Кельні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи Germanwings 17.04.2015

У богослужінні в Кельнському соборі у пам'ять за загиблими в авіакатастрофі на півдні Франції взяли участь 1400 гостей, включаючи 500 родичів загиблих.
Катастрофа A320 авіакомпанії Germanwings: жалоба та засвоєні уроки

Катастрофа A320 авіакомпанії Germanwings: жалоба та засвоєні уроки 17.04.2015

У Кельнському соборі 17 квітня вшанували пам'ять жертв катастрофи рейсу 4U9525 авіакомпанії Germanwings. Чого навчила німців ця трагедія?
Німецькій активістці Femen присудили 1200 євро штрафу

Німецькій активістці Femen присудили 1200 євро штрафу 03.12.2014

За топлес-акцію в Кельнському соборі минулого Різдва активістка Йозефіна Вітт має сплатити грошовий штраф. Її визнали винною в порушенні релігійної церемонії.
Picture of 24 year-old Vadim Makhorov and 20 year-old Vitaliy Raskalov inside the cupola of the Cologne Cathedral at night.

Погляд з запаморочливої висоти 28.10.2013

Осторонь туристичних стежок – такі маршрути приваблюють двох хлопців-екстремалів. Вони видираються на найвищі будівлі Європи, роблячи дивовижні фотографії.
Ein Kran hebt am 22.07.2013 in Köln ein Baugerüst vom Dom ab. Foto: Federico Gambarini/dpa

Вічна будова: Кельнський собор 25.07.2013

Уже майже 800 років - з деякими паузами - триває будівництво Кельнського собору. Нещодавно з північної вежі зняли підвісне риштування. Але це не кінець. Чи буде ця пам'ятка ЮНЕСКО колись добудованою?
Інші статті