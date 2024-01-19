Чому у Німеччині в сауні заборонили цілуватися

"Можливо, ви не усвідомлюєте цього, але ви обмежуєте і ставите в незручне становище інших гостей, коли обмінюєтеся інтимними пестощами на публіці", - такі таблички встановила адміністрація термального комплексу Claudius Therme в Кельні. Тим, хто не припинить обійматися і цілуватися в сауні, басейні, зоні відпочинку, загрожує повна заборона на вхід у цей термальний комплекс. Щоб ця важлива, на думку адміністрації, інформація точно дійшла навіть до тих, хто не любить читати або не розуміє написаний німецькою та англійською текст, у центрі плаката намалювали зрозумілу для всіх піктограму і заборонний знак.

Типова німецька сауна

Тим часом Claudius Therme - один із найвідоміших спа-комплексів у Кельні та за його межами. Терми, що носять ім'я давньоримського імператора Тиберія Клавдія Цезаря Августа Германіка, розташовані на березі Рейну, з панорамою на Кельнський собор. Це місце - справжній магніт для любителів попаритися. Тут є великі тематичні сауни, природне термальне джерело з лікувальною водою, кілька басейнів, гідромасажні ванни, гарячо-холодний грот та інші оздоровчі задоволення.

Однак зовсім не близькість до релігійного символу - Кельнського собору - послужила причиною для запровадження заборони на поцілунки і дотики в термах. Нове правило з'явилося внаслідок численних скарг відвідувачів, які помітили, що, особливо вечорами, в приміщеннях сауни стає надто "спекотно". Адміністрації довелося реагувати. За дотриманням заборони на обмін люб'язностями в саунах, джакузі, кімнатах відпочинку і басейнах тепер стежитимуть співробітники цього закладу. Крім того, вони зобов'язані контролювати виконання й інших встановлених тут правил. Зокрема, дотримання дрес-коду, який не дозволяє перебувати в купальниках, шапочках та іншому одязі в зоні саун і особливо всередині них, і зобов'язує носити халат або рушник на решті території комплексу.

Німці люблять сауну

З 1990-х років спа-центри в Німеччині стають дедалі розкішнішими. На зміну критим басейнам з холодною водою прийшли спа-комплекси, що включають сауни, оформлені у різноманітних стилях, і пропонують повний комплекс оздоровчих послуг під одним дахом. За даними Німецької асоціації саун, по всій країні налічується близько 10 тисяч подібних закладів. Серед них близько 2300 громадських саун, понад 5000 саун у готелях і близько 4000 у фітнес-центрах. Крім того, близько 1,7 мільйона домашніх господарств у Німеччині мають власну сауну. За даними статистичного відомства Statista, 2023 року в Німеччині близько 26 мільйонів осіб віком від 14 років і старше часто або час від часу відвідували сауни.