КВІР взяв на себе повну відповідальність за збиття літака МАУ

Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде в суботу, 11 січня, заявив у телезверненні, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) під Тегераном.

За його словами, український літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером, повідомляє агентство новин AP. Як стверджує Хаджізаде, у оператора ракетного комплексу було до десяти секунд для прийняття рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.

Нагадаємо, що раніше того ж дня державні засоби масової інформації Ірану поширили заяву генерального штабу збройних сил країни, в якій іранські військові визнали свою провину в збитті українсього літака. Президент Ірану Хасан Роухані назвав авіакатастрофу "великою трагедією" та висловив співчуття родинам загиблих.

Верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, дізнавшись напередодні про результати розслідування, доручив генштабу збройних сил Ірану суворо стежити за можливими недоліками. Він також висловив вимогу вжити всіх необхідних заходів, щоб такі катастрофи не повторювалися, повідомляє іранське агентство IRNA.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує повного визнання іранською стороною своєї провини та доведення розслідування до кінця. Очікується, що 11 січня він проведе телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Роухані та виступить з телезверненням.